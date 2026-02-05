Ti znaki horoskopa se razjočejo ob vsaki malenkosti

Nekateri ljudje svojo občutljivost pokažejo brez zadržkov, pogosto prek solz, ki jih oblijejo tudi takrat, ko tega nočejo. Včasih je dovolj že majhna nevšečnost, napačna beseda ali slab dan, pa svojih čustev ne morejo več nadzorovati. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Rak

Za rake so solze samodejni odziv na vsako malenkost. Dovolj je, da jim je kdo pozabil poslati sporočilo, jih narobe pogledal ali jim kaj nepremišljeno navrgel. Vse jemljejo izrazito osebno in preprosto ne zmorejo ločiti čustev od situacije. Solze jih oblijejo samodejno, tudi takrat, ko se zavedajo, da pretiravajo. Res pa je, da jim po joku hitro odleže.

Ribi

Ribe se razjočejo ob pesmih, filmih, zgodbah drugih ljudi ali preprosto ob neprijetnem razpoloženju. Njihove solze pogosto nimajo konkretnega razloga, ampak jih povzroči notranji presežek čustev. Močno se odzovejo na malenkosti, ki jih drugi sploh ne opazijo, in niti same ne znajo pojasniti, zakaj jočejo, ampak vedo le, da se jih je nekaj dotaknilo.

Tehtnica

Tehtnice se razjočejo, ko se poruši mir v njih ali v okolici. Njihove solze sprožijo že banalna situacija, nepomemben prepirček, odrezav komentar ali občutek, da nekomu niso ugodile. Težko prenašajo negativna čustva in jih ne znajo obdelati brez solz, jočejo pa tudi zaradi stvari, ki se ne bodo nikoli zgodile in so si jih le zamislile kot nekaj groznega.