Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
26. 2. 2026,
16.39

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Phoenix Suns NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Četrtek, 26. 2. 2026, 16.39

43 minut

Liga NBA, 26. februar

To za Dončića ne bo običajna tekma

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Luka Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V noči na petek bo v košarkarski ligi NBA na sporedu deset tekem. Na delu bo tudi Luka Dončić, potem ko bodo njegovi Los Angeles Lakers igrali proti Phoenix Sunsom. Tekma bo na sporedu ob 4. uri po slovenskem času.

Oklahoma City Thunder : Detroit Pistons, Jalen Duren
Sportal Oslabljeni prvaki praznih rok na derbiju, Dončićevi dobili pomoč

To ne bo le še ena tekma rednega dela. Gre za neposreden obračun, v katerem bo znano, katera ekipa se bo neposredno uvrstila v končnico in katera bo morala igrati v dodatnih kvalifikacijah. Razlike so namreč zelo majhne.

Obe ekipi v zadnjem obdobju nista v najboljši formi. Na zadnjih desetih tekmah so Sunsi izgubili sedemkrat in če bo ekipa želela spet priti na pot zmage, bo morala biti veliko bolj učinkovita. Lakersi so trenutno šesti v zahodni konferenci, potem ko imajo na svojem računu 34 zmag in 23 porazov, medtem pa je Phoenix zbral 33 zmag in 26 porazov ter je na sedmem mestu.

Tokrat v goste prihajajo Los Angeles Lakers, ki verjetno še niso pozabili zadnjega, bolečega poraza proti Orlandu. Slabih sedem sekund  pred koncem, pri izidu 109:110, je prvi trener J. J. Redick pripravil akcijo za Luko Dončića, ki pa se v tistem trenutku ni odločil za met. Poskušal je priti bližje, izgubil ritem in podal presenečenemu LeBronu Jamesu, ki je zgrešil.

"Morate vprašati Luko, kaj je videl. Meni se je zdelo, da je imel dober pogled na koš. Jaz sem bil že malo iz ravnotežja, ko mi je podal," je po tekmi proti Orlandu povedal James.

"Verjetno ne bi smel ustaviti driblinga, moral bi napasti. To je moja napaka," je po zadnjem porazu povedal Luka. | Foto: Guliverimage "Verjetno ne bi smel ustaviti driblinga, moral bi napasti. To je moja napaka," je po zadnjem porazu povedal Luka. Foto: Guliverimage

Dončić je po zadnji tekmi prevzel odgovornost

Dončić, ki je na tekmi dosegel 22 točk in 15 asistenc, je po tekmi prevzel odgovornost. "Vedel sem, da je bil met odprt, ampak se mi je zdelo, da sem predaleč. Poskušal sem priti bližje. Verjetno ne bi smel ustaviti driblinga, moral bi napasti. To je moja napaka," je iskreno priznal 26-letni Ljubljančan.

Forma Jezernikov je daleč od prave. Na zadnjih šestih tekmah so izgubili štiri tekme. "Smo še v procesu," se je branil Redick, medtem ko je Dončić povedal, da morajo biti bolj konstantni in da morajo začeti zmagovati tekme.

Liga NBA, 26. februar

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić_thumb
Sportal Luka Dončić je veliko tvegal #video
Luka Dončić
Sportal Še en boleč udarec za Lakerse
Phoenix Suns NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.