To za Dončića ne bo običajna tekma

V noči na petek bo v košarkarski ligi NBA na sporedu deset tekem. Na delu bo tudi Luka Dončić, potem ko bodo njegovi Los Angeles Lakers igrali proti Phoenix Sunsom. Tekma bo na sporedu ob 4. uri po slovenskem času.

To ne bo le še ena tekma rednega dela. Gre za neposreden obračun, v katerem bo znano, katera ekipa se bo neposredno uvrstila v končnico in katera bo morala igrati v dodatnih kvalifikacijah. Razlike so namreč zelo majhne.

Obe ekipi v zadnjem obdobju nista v najboljši formi. Na zadnjih desetih tekmah so Sunsi izgubili sedemkrat in če bo ekipa želela spet priti na pot zmage, bo morala biti veliko bolj učinkovita. Lakersi so trenutno šesti v zahodni konferenci, potem ko imajo na svojem računu 34 zmag in 23 porazov, medtem pa je Phoenix zbral 33 zmag in 26 porazov ter je na sedmem mestu.

Tokrat v goste prihajajo Los Angeles Lakers, ki verjetno še niso pozabili zadnjega, bolečega poraza proti Orlandu. Slabih sedem sekund pred koncem, pri izidu 109:110, je prvi trener J. J. Redick pripravil akcijo za Luko Dončića, ki pa se v tistem trenutku ni odločil za met. Poskušal je priti bližje, izgubil ritem in podal presenečenemu LeBronu Jamesu, ki je zgrešil.

"Morate vprašati Luko, kaj je videl. Meni se je zdelo, da je imel dober pogled na koš. Jaz sem bil že malo iz ravnotežja, ko mi je podal," je po tekmi proti Orlandu povedal James.

"Verjetno ne bi smel ustaviti driblinga, moral bi napasti. To je moja napaka," je po zadnjem porazu povedal Luka. Foto: Guliverimage

Dončić je po zadnji tekmi prevzel odgovornost

Dončić, ki je na tekmi dosegel 22 točk in 15 asistenc, je po tekmi prevzel odgovornost. "Vedel sem, da je bil met odprt, ampak se mi je zdelo, da sem predaleč. Poskušal sem priti bližje. Verjetno ne bi smel ustaviti driblinga, moral bi napasti. To je moja napaka," je iskreno priznal 26-letni Ljubljančan.

Forma Jezernikov je daleč od prave. Na zadnjih šestih tekmah so izgubili štiri tekme. "Smo še v procesu," se je branil Redick, medtem ko je Dončić povedal, da morajo biti bolj konstantni in da morajo začeti zmagovati tekme.

Liga NBA, 26. februar

Lestvici

Preberite še: