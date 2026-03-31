Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers NBA Luka Dončić

Liga NBA, 31. marec

Luka Dončić se vrača

Luka Dončić | Foto Reuters

V noči na sredo bo v košarkarski ligi NBA na sporedu sedem tekem, na delu bodo tudi košarkarji LA Lakers. Potem ko je moral Luka Doničić na zadnji tekmi prisilno počivati, bodo zdaj v ekipi nanj spet lahko računali.

Slovenski košarkar Luka Dončić je v zadnjih tednih v izjemni formi in prav on bo lahko spet glavno orožje Los Angeles Lakersov na tekmi proti Cleveland Cavaliersom. Obeta se prava košarkarska poslastica. Ekipa iz mesta angelov lovi že četrto zaporedno zmago, a tokratna naloga bo vse prej kot lahka.

Počival je zaradi tehničnih napak

Spomnimo, da Luka Dončić proti Washingtonu ni smel igrati zaradi kazni tehničnih napak. Na tekmi proti Brooklynu je namreč prejel 16. v tej sezoni in je moral počivati.

Slovenski košarkar je v zadnjih desetih tekmah v povprečju dosegal kar 36,6 točke ob tem pa je dodal še skoraj sedem skokov. Še pomembnejše je, da v ključnih trenutkih prevzame odgovornost. Ob tem ne smemo pozabiti na izkušenega LeBrona Jamesa, veliko dobrega dela pod obročem pa opravi tudi Deandre Ayton.

Los Angeles Lakers so trenutno na tretjem mestu zahodne konference.

Zadnjo tekmo je dobil Cleveland

A Cleveland Cavaliersi, trenutno četrta ekipa na vzhodu, je ekipa, ki je nikakor ne gre podcenjevati. To govori tudi zadnja medsebojna tekma, ko so jo kavalirji dobili z izidom 129:99. Na tisti tekmi je s 25 točkami blestel Donovan Mitchell in prav on bo tudi največja nevarnost za obrambo Jezernikov. Ob Mitchellu izstopa še Evan Mobley, ki v zadnjem času kaže dobro igro.

Sicer sta obe ekipi nekoliko oslabljeni. Pri Lakersih bo manjkal Marcus Smart, pri Clevelandu pa ne bo Jarretta Allena in Maxa Strusa.

Cooper Flagg | Foto: Reuters Cooper Flagg Foto: Reuters Dallas bo gostoval pri Milwaukeeju

Milwaukee bo proti Dallasu iskal izhod iz krize na domačem parketu, saj je izgubil že tri tekme zapored. Milwaukee Bucks v zadnjem času ne kažejo dobrih predstav, poleg tega imajo še težave s poškodbami, saj ne morejo računati na prvega zvezdnika Giannis Antetokounmpo. Obe ekipi nimata več možnosti za uvrstitev v končnico.

