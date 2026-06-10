Za odličen začetek poletja – burgerji, pivo in vespa! #nagradnaigra

Začnimo poletje, kot se spodobi: z odlično družbo, dobro hrano, osvežilnim pivom in nepozabnimi večeri na prostem. Letos bomo skupaj nazdravili prav posebnemu mejniku – že 5. obletnici piknika Staropramen , ki bo tudi tokrat zaživel v Parku Žibert, v sklopu gostinskega lokala Taprav Žibert. Z malo sreče lahko osvojite bogate nagrade v nagradni igri, glavna nagrada je vespa.

Po štirih izjemno uspešnih piknikih in številnih zadovoljnih obiskovalcih ob jubilejni izvedbi pripravljajo še več: več okusov, več glasbe, več sproščenega druženja ter seveda še več presenečenj in nagrad Staropramen.

Kdaj in kje bo 5. tradicionalni piknik Staropramen? Kdaj: od srede, 17. junija, do petka, 19. junija 2026

Kje: Taprav Žibert, Celovška cesta 335, Ljubljana

Ura: vsak dan med 18.00 in 23.00

Foto: Ahac d.o.o.

Jubilejno presenečenje: osvojivespo.si

Ob peti obletnici so pripravili posebno nagradno igro, ki je preprosto ne smete zamuditi. V sodelovanju z glavnim sponzorjem Staropramen in partnerjem Teden restavracij lahko osvojite legendarno vespo v sodobni električni izvedbi. Vespa Primavera Elettrica 45 je vsekakor kraljica letošnjega poletja.

Kako sodelovati in osvojiti še vespo? Spletno sodelovanje

Na spletni strani osvojivespo.si lahko svoj glas oddate do srede, 17. junija 2026, do 12. ure. Sodelovanje v živo

Vsak dan trajanja piknika lahko sodelujete tudi na prizorišču in si tako še dodatno povečate možnosti za osvojitev glavne nagrade. Veliki finale

Izmed vseh sodelujočih bodo izbrali deset superfinalistov, med katerimi bodo v petek, 19. junija 2026, na prizorišču v živo izžrebali srečnega lastnika nove električne vespe.

Kaj vas čaka?

Park Žibert se bo za tri dni spremenil v pravo poletno piknik oazo. Sprostite se v visečih mrežah, poležavajte na odejah in blazinah, preizkusite družabne igre ali pa preprosto uživajte v dobri družbi ob kozarcu hladnega piva.

Šest vrhunskih piknik menijev

Burgerji v različnih preoblekah, takitosi, BBQ-sendviči in druge priljubljene ulične specialitete bodo poskrbeli za razvajanje brbončic.

Burgerji v različnih preoblekah, takitosi, BBQ-sendviči in druge priljubljene ulične specialitete bodo poskrbeli za razvajanje brbončic. Brezplačno pivo ob meniju

Ob vsakem izbranem piknik meniju prejmete 0,5 litra piva Staropramen brezplačno .

Ob vsakem izbranem piknik meniju prejmete . Posebne promocijske cene

V času dogodka vas čakajo tudi ugodnejše cene točenega piva Staropramen (0,33 l) za popolno poletno osvežitev.

V času dogodka vas čakajo tudi ugodnejše cene točenega piva Staropramen (0,33 l) za popolno poletno osvežitev. Ekskluzivna kulinarična nagrada

Prvih 200 sodelujočih v nagradni igri osvojivespo.si bodo nagradili z ekskluzivno kulinarično izkušnjo, ki jo skupaj podarjata Teden restavracij in Staropramen. Za nepozabno gastronomsko doživetje bo poskrbela vrhunska ekipa restavracije AFTR pod vodstvom priznanega chefa Jorga Zupana.

Glasbeni program Vsak večer bo dogajanje pospremila drugačna glasbena zgodba in ustvarila popolno kuliso za poletne večere. Sreda, 17. junij – KAKTUSI: energičen začetek poletja ob pop-rock uspešnicah.

energičen začetek poletja ob pop-rock uspešnicah. Četrtek, 18. junij – FARTY ANIMALS : sveže melodije, poskočni ritmi in odlična energija.

: sveže melodije, poskočni ritmi in odlična energija. Petek, 19. junij – JAMirko Sessions: DJ Jamirko in glasbeni gostje bodo poskrbeli za vroče poletne ritme.

Veliki petkov finale

Vrhunec tridnevnega dogajanja nas čaka v petek zvečer, ko bomo v družbi priljubljene Tare Zupančič razglasili in okronali novega lastnika električne vespe, ki jo podarja Staropramen.

Foto: Ahac d.o.o.

Vstop je prost

Dogodek je brezplačen za vse obiskovalce. V primeru velikega obiska si organizator pridržuje pravico do omejitve vstopa. Dogodek se lahko v primeru slabega vremena prestavi ali odpove.

Prosijo za odgovorno uživanje alkohola.

Pridite za en večer ali pa kar za vse tri dni. Jubilejni piknik Staropramen bo eden najlepših uvodov v letošnje poletje. Se vidimo v Parku Žibert!