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Sreda,
10. 6. 2026,
6.00

Osveženo pred

6 dni, 21 ur

Vsebino omogoča Ahac d.o.o.

Natisni članek

Natisni članek
noad advertorial Staropramen piknik Dogodki Taprav Žibert Vespa burger pivo Nagradna igra

Sreda, 10. 6. 2026, 6.00

6 dni, 21 ur

STAROPRAMEN PIKNIK 2026 v parku Taprav Žibert

Za odličen začetek poletja – burgerji, pivo in vespa! #nagradnaigra

Vsebino omogoča Ahac d.o.o.
Staropramen piknik, Taprav Žibert 2026 | Foto Ahac d.o.o.

Foto: Ahac d.o.o.

Začnimo poletje, kot se spodobi: z odlično družbo, dobro hrano, osvežilnim pivom in nepozabnimi večeri na prostem. Letos bomo skupaj nazdravili prav posebnemu mejniku – že 5. obletnici piknika Staropramen, ki bo tudi tokrat zaživel v Parku Žibert, v sklopu gostinskega lokala Taprav Žibert. Z malo sreče lahko osvojite bogate nagrade v nagradni igri, glavna nagrada je vespa.

Po štirih izjemno uspešnih piknikih in številnih zadovoljnih obiskovalcih ob jubilejni izvedbi pripravljajo še več: več okusov, več glasbe, več sproščenega druženja ter seveda še več presenečenj in nagrad Staropramen.

Taprav Žibert logo | Foto: Kdaj in kje bo 5. tradicionalni piknik Staropramen?

Kdaj: od srede, 17. junija, do petka, 19. junija 2026
Kje: Taprav Žibert, Celovška cesta 335, Ljubljana
Ura: vsak dan med 18.00 in 23.00

Staropramen piknik, Taprav Žibert 2026 | Foto: Ahac d.o.o. Foto: Ahac d.o.o.

Jubilejno presenečenje: osvojivespo.si

Ob peti obletnici so pripravili posebno nagradno igro, ki je preprosto ne smete zamuditi. V sodelovanju z glavnim sponzorjem Staropramen in partnerjem Teden restavracij lahko osvojite legendarno vespo v sodobni električni izvedbi. Vespa Primavera Elettrica 45 je vsekakor kraljica letošnjega poletja.

Kako sodelovati in osvojiti še vespo?

Spletno sodelovanje
Na spletni strani osvojivespo.si lahko svoj glas oddate do srede, 17. junija 2026, do 12. ure.

Sodelovanje v živo
Vsak dan trajanja piknika lahko sodelujete tudi na prizorišču in si tako še dodatno povečate možnosti za osvojitev glavne nagrade.

Veliki finale
Izmed vseh sodelujočih bodo izbrali deset superfinalistov, med katerimi bodo v petek, 19. junija 2026, na prizorišču v živo izžrebali srečnega lastnika nove električne vespe.

Piknik Staroprameni in osvojivespo.si | Foto:

Kaj vas čaka?

Park Žibert se bo za tri dni spremenil v pravo poletno piknik oazo. Sprostite se v visečih mrežah, poležavajte na odejah in blazinah, preizkusite družabne igre ali pa preprosto uživajte v dobri družbi ob kozarcu hladnega piva.

  • Šest vrhunskih piknik menijev
    Burgerji v različnih preoblekah, takitosi, BBQ-sendviči in druge priljubljene ulične specialitete bodo poskrbeli za razvajanje brbončic.
  • Brezplačno pivo ob meniju
    Ob vsakem izbranem piknik meniju prejmete 0,5 litra piva Staropramen brezplačno.
  • Posebne promocijske cene
    V času dogodka vas čakajo tudi ugodnejše cene točenega piva Staropramen (0,33 l) za popolno poletno osvežitev.
  • Ekskluzivna kulinarična nagrada
    Prvih 200 sodelujočih v nagradni igri osvojivespo.si bodo nagradili z ekskluzivno kulinarično izkušnjo, ki jo skupaj podarjata Teden restavracij in Staropramen. Za nepozabno gastronomsko doživetje bo poskrbela vrhunska ekipa restavracije AFTR pod vodstvom priznanega chefa Jorga Zupana.

Glasbeni program

Vsak večer bo dogajanje pospremila drugačna glasbena zgodba in ustvarila popolno kuliso za poletne večere.

  • Sreda, 17. junij – KAKTUSI: energičen začetek poletja ob pop-rock uspešnicah.
  • Četrtek, 18. junij – FARTY ANIMALS: sveže melodije, poskočni ritmi in odlična energija.
  • Petek, 19. junij – JAMirko Sessions: DJ Jamirko in glasbeni gostje bodo poskrbeli za vroče poletne ritme.

Veliki petkov finale

Vrhunec tridnevnega dogajanja nas čaka v petek zvečer, ko bomo v družbi priljubljene Tare Zupančič razglasili in okronali novega lastnika električne vespe, ki jo podarja Staropramen.

Staropramen piknik, Taprav Žibert 2026 | Foto: Ahac d.o.o. Foto: Ahac d.o.o.

Vstop je prost

Dogodek je brezplačen za vse obiskovalce. V primeru velikega obiska si organizator pridržuje pravico do omejitve vstopa. Dogodek se lahko v primeru slabega vremena prestavi ali odpove.

Prosijo za odgovorno uživanje alkohola.

Pridite za en večer ali pa kar za vse tri dni. Jubilejni piknik Staropramen bo eden najlepših uvodov v letošnje poletje. Se vidimo v Parku Žibert!

noad advertorial Staropramen piknik Dogodki Taprav Žibert Vespa burger pivo Nagradna igra
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