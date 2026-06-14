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Avtor:
N. V.

Nedelja,
14. 6. 2026,
8.27

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Iranu mirovni sporazum

Nedelja, 14. 6. 2026, 8.27

11 minut

Vojna v Iranu

Mirovni sporazum Irana in ZDA naj bi izvedli "virtualno"

Avtor:
N. V.

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Iran | Protesti v Iranu zaradi napovedanega podpisa mirovnega sporazuma | Foto Reuters

Protesti v Iranu zaradi napovedanega podpisa mirovnega sporazuma

Foto: Reuters

Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašhadu so v soboto izbruhnili protesti, potem ko je zunanji minister Abas Aragči napovedal podpis mirovnega sporazuma z ZDA. Tega naj bi danes podpisali virtualno.

Del iranskih vplivnih osebnosti nasprotuje mirovnemu sporazumu, ki naj bi ga po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisali še danes. Menijo namreč, da ni v interesu Irana in da bi mu odvzel vpliv nad Hormuško ožino. Iranske pogajalce obtožujejo, da so za sklenitev sporazuma preveč popuščali.

Podrobnejša vsebina sicer ni jasna, iranski zunanji minister Abas Aragči pa je v petkovem pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine.

Prva točka sporazuma je odprava pomorske blokade

"Pomorsko blokado je treba popolnoma odpraviti. To je prva točka, omenjena v sporazumu," je dejal Aragči. Po njegovih trditvah je Iran trdno odločen, da upravljanje Hormuške ožine ne bo več enako kot prej in da z Omanom o tem še potekajo pogovori.

Iran | Foto: Reuters Foto: Reuters

Čeprav je Teheran v soboto zanikal napovedi, da bo sporazum podpisan že danes, pa ameriški medij Axios poroča, da se bo to zgodilo, vendar ne v živo, pač pa na daljavo oziroma "elektronsko", kot so zapisali.

"Pričakovati je, da bodo v nedeljo pripravili virtualni sestanek in elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje Hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu," navaja Axios.

Vojna v Iranu mirovni sporazum
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