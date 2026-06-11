Kaj takšnega! Košarkarji New Yorka so bili na četrti tekmi finala lige NBA že v izgubljenem položaju. San Antonio je v kultni dvorani Madison Square Garden še v tretji četrtini vodil kar za 29 točk, tako da se jim je nasmihalo izenačenje v skupnih zmagah na 2:2. Nato pa je Kratkohlačnikom uspel neverjeten preobrat. OG Anunoby je dobro sekundo pred koncem dosegel zmagoviti koš za 107:106, v velikem jabolku je sledilo ogromno slavje. New York tako v finalni seriji vodi s 3:1 in je tik pred tem, da prvič po letu 1973 postane prvak lige NBA.

New York Knicks : San Antonio Spurs 107:106 (22:41, 49:76, 75:90) /3:1/

Najboljši strelci: Brunson 36 (met iz igre 12/25, 7 as.), Anunoby 33 (trojke 7/9), Towns 13 (10 sk.); Wembanyama 24 (met iz igre 9/25, 13 sk., 3 blok.), Harper 21 (trojke 3/6), Fox 18 (trojke 4/9, 7 as., 5 sk.), Vassell 18 (trojke 5/8, 5 sk.), Castle 13 (met iz igre 2/7, 5 sk., 5 as.)

To ni uspelo še nikomur! Da bi v finalu lige NBA še v tretji četrtini zaostajal za 29 točk, a vseeno dobil dvoboj? New Yorku je uspel zgodovinski preobrat, dvorana Madison Square Garden je oddajala čarobno energijo, Kratkohlačniki so, čeprav so izgubili prvi polčas kar za –27, pri tem pa jim je San Antonio nasul kar 76 točk (76:49), vseeno našli recept, kako razorožiti Victorja Wembanyamaja in druščino.

Vrhunci tekme v New Yorku:

Spursom je pred tem uspel sanjski prvi polčas. Priigrali so si najvišje vodstvo v zgodovini finalnih srečanj lige NBA, kar zadeva gostujoče ekipe. A tudi to jim ni pomagalo pri uresničitvi zadanega cilja, da rezultat v skupnih zmagah s popolnim brejkom v teniškem žargonu izenačijo na 2:2.

Spursi so zapravili malodane nemogoče, junak srečanja pa je postal OG Anunoby, ko je le dobro sekundo potisnil žogo skozi koš za končni rezultat 107:106. "Smo vztrajni," je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. "Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije," so košarkarji spomnili na izjemno vrnitev, ki so jo letos uprizorili v končnici tudi na prvi tekmi s Clevelandom, ko so v zadnji četrtini zaostajali za –22, a vseeno do konca srečanja prehiteli Cavalierse.

Kako je OG Anunoby prispeval zmagoviti koš:

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Pred tem je Jalen Brunson, s 36 točkami najboljši strelec srečanja, zgrešil trojko, a je bil Anunoby ob pravem trenutku najvišji v skoku in z uspešnim tippingom navijače v velikem jabolku spravil v ekstazo.

Med njimi znova ni manjkalo največjih imen ameriškega šovbiznisa, kot otroci so se zmagi veselili filmski igralec Timothee Chalamet, pevka Taylor Swift, voditelj Jimmy Fallon in drugi.

Taylor Swift je zaploskala pomembni zmagi New Yorka v boju za naslov prvaka. Foto: Reuters

V prvi vrsti kultne dvorane so navijači Kratkohlačnikov divje navijali ob popzvezdnici, dobitnici 14 grammyjev Swift, ki je zasenčila tudi režiserja Spika Leeja in filmskega igralca Bena Stillerja. Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti – po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno.

Zvezdniška prva vrsta ob košarkarskem igrišču v ekstazi (od leve proti desni) filmski igralec Ben Stiller, glasbenica in igralka Alana Haim, glasbenica Este Haim, popzvezdnica Taylor Swift in igralka Mariska Hargitay. Foto: Reuters Glede vzdušja v Madison Square Gardnu je Anunoby dodal: "Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!"

Če so Spursi v prvem polčasu zadevali kot za stavo, trojke so denimo metali 11/16 in si priigrali visoko vodstvo, pa so se v nadaljevanju povsem ohladili. New York je drugi polčas dobil z 58:30. San Antonio je tako v drugem polčasu dosegel zgolj 30 točk, bistveno manj kot zgolj v uvodni četrtini, trojke pa metal skromnih 3/17. Roka se je pogosto zatresla tudi prvemu asu Spursov Wembanyamaju, ki je iz igre skupno zadel le devet od 25 metov.

Nori prizori na ulicah New Yorka

Proslavljanje pomembne zmage se je preselilo na ulice. Mesto, ki nikoli ne spi, se je znašlo pred največjim uspehom v ligi NBA po letu 1973. Po novi zmagi, s katero so Knicksi v seriji povedli s 3:1, že pošteno diši po naslovu. Kratkohlačniki so si priigrali kar tri zaključne žogice, že prvo bodo skušali pretopiti v skupno zmago v noči na nedeljo v Teksasu!

Na ulicah New Yorka je po epski zmagi Knicksov sledilo noro proslavljanje:

Foto: Reuters

Foto: Reuters Petkratni prvak lige NBA San Antonio je tako v noči na četrtek zapravil skoraj nemogoče, prvi zvezdnik Spursov Victor Wembanyama (24 točk, 13 skokov in tri blokade), pa zdaj potrebuje tri zaporedne zmage, če želi v svojem prvem finalu osvojiti prstan. New York je pred velikim uspehom, veliki naslov bi se lahko po 53 sušnih letih znova proslavljal v velikem jabolku!

V finalu še ni bilo večjega preobrata To je bil največji preobrat v zgodovini finalnih srečanj lige NBA od leta 1997, odkar liga NBA pozorno beleži spremljanje vsake akcije za vse štiri četrtine. Pred tem so za največjo vrnitev poskrbeli košarkarji Boston Celtics, ki so leta 2008 nadoknadili zaostanek –24 proti Los Angeles Lakers. Knicksi so storili še večji podvig, saj so v tretji četrtini zaostajali z rezultatom 52:81 za kar 29 točk. Jalen Brunson je dočakal domačo zmago nad Spursi. Šele na četrti tekmi velikega finala je gostitelj izkoristil prednost domačega parketa. Foto: Reuters Edino višjo vrnitev v končnici lige NBA, ki pa se ni zgodila v finalu, ampak na dvoboju prvega kroga play-offa, so leta 2019 uprizorili košarkarji Los Angeles Clippers proti Golden Statu. Takrat so nadoknadili zaostanek kar 31 točk.

Francoski orjak razjezil Newyorčane

Ključni mož zmage San Antonia na tretji tekmi finala lige NBA je bil francoski orjak Victor Wembanyama, z 32 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami prvo ime tekme, temperamentnim navijačem New Yorka pa se je močno zameril z grobim prekrškom nad domačim zvezdnikom Jalnom Brunsonom. Sodniki srečanja, ki so si prislužili številne kritike, so Wembyju dosodili le običajno osebno napako, tudi naknadno pa disciplinska komisija lige NBA Francozu ni zvišala kazni na namerni prekršek.

Wembyjev prekršek, ki je razjezil Newyorčane:

Brunson frustrated at Wemby 😳 pic.twitter.com/0xd2HO78NV — ESPN (@espn) June 9, 2026

Francoz lahko povračilne ukrepe pričakuje tudi na igrišču, opozarja nekdanji zvezdnik Knicksov Stephon Marbury: "Wemby je tudi reprezentančni igralec in samo, da veste, na drugi strani luže igrajo umazano. Takšne igre v ZDA nismo vajeni, povem pa vam, da če bi jaz videl, kako Wemby mojega soigralca vrže po tleh, bi poskrbel, da bo to na naslednji tekmi obžaloval. Od mene bi dobil tako močan udarec s komolcem v rebra, da bi se zgrudil in obžaloval, da je kadarkoli položil roko na mojega soigralca. Zagotavljam vam, da bo dobil svoje," se je Marbury jezil in grozil v videu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih.

Knicksi uspešni ob odsotnosti Trumpa

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je s svojim obiskom tretje tekme poskrbel za organizacijski kaos – navijači, ki so za vstopnice plačali več tisoč dolarjev, so morali v dvorano Madison Square Garden priti več ur pred tekmo, na vhodih so bili deležni natančnega pregleda, medtem ko so zvezni agenti tudi zaprli orjaško območje okoli dvorane ter domačinom tako preprečili ulične zabave –, si je prislužil glasne žvižge, na četrti tekmi pa je Trumpa, ki ga tokrat v dvorani ni bilo, kot najbolj osovražena oseba v New Yorku nadomestil Wembanyama. Francoza so glasno izžvižgali že med ogrevanjem.

Foto: Guliverimage

Če so Knicksi v torek prekinili niz 13 zaporednih zmag v finalu lige NBA, za kar so mnogi vraževerni navijači okrivili kar prisotnost nič kaj priljubljenega predsednika Trumpa, je bilo tokrat drugače. Prvi mož ZDA se ni udeležil dvoboja, New York pa je nadaljeval izjemne predstave v tej končnici in si s tretjo zmago nad Spursi na široko odprl vrata popolnega slavja.

Liga NBA, četrta tekma finala, 10. junij

Finale lige NBA: San Antonio Spurs (2) – New York Knicks (3) /1:3/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

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