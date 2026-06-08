Pri Los Angeles Lakers se vse bolj odpira vprašanje, ali je čas, da se LeBron James poslovi od Kalifornije? Nekdanji košarkar Charles Barkley ne dvomi. Prepričan je, da bi moral James kariero končati tam, kjer jo je začel – v Clevelandu. Kot razlog je navedel, da morajo Lakers po njegovem mnenju ekipo dokončno prepustiti Luki Dončiću.

Pred LeBronom Jamesom je eno pomembnejših poletij v zaključku kariere. Po izteku pogodbe z Los Angeles Lakers bo prost igralec, zato se v ZDA že vrstijo ugibanja, ali bo 41-letni zvezdnik ostal v Kaliforniji ali kariero zaključil kje drugje.

Charles Barkley, nekdanji zvezdnik lige NBA in danes eden bolj neposrednih televizijskih analitikov, je bil v oddaji ESPN Get Up zelo jasen. Po njegovem mnenju James nima več veliko možnosti, kje bi zaključil dolgo kariero.

"LeBron ima po mojem mnenju samo eno izbiro, in to je vrnitev v Cleveland," je dejal Barkley ter nadaljeval: "To je njegova edina pametna, logična izbira. Naj se vrne in kariero konča pri Cavaliers. To je popoln zaključek."

Zakaj ne več Lakers?

Barkleyjeva izjava je odmevna predvsem zato, ker ne govori le o LeBronovi prihodnosti, ampak tudi o smeri, v katero bi morali iti Lakers.

LeBron James je pred pomembno odločitvijo pred zaključkom kariere. Foto: Reuters

Po njegovem mnenju igranje za Los Angeles Lakers Jamesu športno ne prinaša več pravega smisla. Lakers naj bi bili po njegovem mnenju na Zahodu predaleč od ekip, ki trenutno krojijo vrh, hkrati pa se je z Dončićevim prihodom spremenila logika celotne franšize.

"Ne koristi mu, da ostane v LA. Prvič, na Zahodu ne bodo konkurenčni. In drugič, čas je, da Lakers ekipo predajo Luki Dončiću," je dejal Barkley.

Pri tem je izpostavil San Antonio Spurs, Oklahomo City Thunder in Minnesoto Timberwolves kot ekipe, s katerimi se Lakers po njegovem mnenju z 42-letnim Jamesom ne bodo mogli več kosati.

Možnost, da LeBron ostane v Los Angelesu

LeBron James je še vedno eno največjih imen v zgodovini košarke, a Lakers morajo po besedah Barkleyja razmišljati o prihodnosti.

A se okoli Jamesa pojavlja tudi še ena zgodba, v kateri bi ostal v dresu LA Lakers. Govori se, da bi vodstvo kluba Američanu lahko ponudilo dveletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev, z možnostjo, da bi imel drugo sezono možnost zapustiti ekipo brez klavzule. Lakers bi s tovrstno potezo dobili v proračunu več prostora za kadrovske poteze pri sestavljanju ekipe okoli Dončića.

Cleveland ni edina možnost

Cleveland Cavaliers imajo v tej zgodbi posebno težo. Tam je LeBron začel kariero, postal globalna superzvezda, se po odhodu v Miami vrnil in leta 2016 mestu prinesel zgodovinski naslov prvaka. Prav zato Barkley vidi vrnitev v Cleveland kot najbolj naraven zaključek.

Bi lahko Stephen Curry prepričal Jamesa, da okrepi vrste Golden State Warriors? Foto: Reuters

"Če ostane v LA, potem to počne zaradi razlogov zunaj igrišča. Če pa se vrne v Cleveland, bi bili Cavaliers po mojem mnenju favoriti Vzhoda," je dodal Barkley.

Cleveland pa ni edina možnost. V ZDA se omenjajo tudi Golden State Warriors, kjer naj bi se tudi zvezdnik moštva Stephen Curry podal v pogajalske vode, saj si tudi sam želi ob zaključku kariere še enkrat loviti naslov prvaka lige NBA.

James je že dal vedeti, da se z odločitvijo ne bo nujno mudilo. V svojem podkastu je dejal, da bi se lahko njegova prihodnost razjasnila šele konec junija, julija ali celo avgusta. Ob tem pa je poudaril, da je zanj najpomembnejše zmagovanje.