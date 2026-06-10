New York Knicksi so se na tretji tekmi finala lige NBA znašli v posebnih okoliščinah, saj so organizatorji v Madison Square Gardnu uvedli strogo prepoved vnašanja torbic. Razlog za dodatne varnostne ukrepe je bil napovedan obisk ameriškega predsednika, kar je močno vplivalo na pravila za vse obiskovalce.

Med tistimi, ki so se morali prilagoditi novim omejitvam, je bila tudi zaročenka košarkarja Karla-Anthonyja Townsa Jordyn Woods, ki redno spremlja tekme svojega partnerja.

Jordyn je znana tudi kot nekdanja najboljša prijateljica resničnostne zvezdnice Kylie Jenner, ki se prav tako redno udeležuje tekem Knicksov, saj je njen izbranec, igralec Timothée Chalamet, goreč oboževalec tega newyorškega kluba.

Srečna torbica, ki naj bi Knicksom prinašala zmage

V letošnji končnici je Woods postala prepoznavna še po eni stvari, in sicer po svoji srečni torbici. Na tekme je dosledno prihajala z oranžno torbico svoje modne znamke, ki jo je označila za talisman ekipe.

Verjame, da nošenje istih oblačil in dodatkov vpliva na srečo ekipe, saj so navijači Knicksov začeli opažati vzorec zmag, kadar je bila na tekmah z istim modnim dodatkom, omenjeno oranžno torbico.

Vraževerje se je okrepilo do te mere, da je sama poudarila, da ne želi spreminjati rutine, saj bi to lahko porušilo srečo ekipe.

Zaplet na dan tekme: brez torbic in dodatni varnostni ukrepi

Sreča ekipe se je tudi zares porušila na tretji finalni tekmi, ko je Madison Square Garden zaradi varnostnih zahtev uvedel prepoved vnosa torbic in omejil vnos osebnih predmetov. Ukrep je bil povezan z obiskom predsednika Donalda Trumpa, kar je vplivalo na vse prisotne, tudi na znane goste ob igrišču.

Woods je tako ostala brez svojega prepoznavnega modnega dodatka, kar je sprožilo številne odzive med navijači, ki verjamejo v njen srečni vpliv na rezultate ekipe. V želji, da bi ohranila svoj ritual, je Woods poskušala najti ustvarjalno rešitev in del svoje srečne torbice simbolično preoblikovala v sandale.

A njen poskus se je izjalovil, saj so Knicksi na koncu izgubili, številni navijači pa so se pošalili, da je bila za to kriva prav odsotnost srečne torbice.

Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek, navijači Knicksov pa upajo, da bo tam tudi srečna torbica.