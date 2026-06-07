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Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
7. 6. 2026,
19.57

Osveženo pred

23 minut

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Liga NBA Liga NBA Chicago Bulls

Nedelja, 7. 6. 2026, 19.57

23 minut

Stacey King (1967 – 2026)

Umrl je Stacey King, trikratni prvak lige NBA

Avtor:
R. Sp.

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Stacy King | Stacy King (v sredini z dvignjenima rokama) v finalu lige NBA leta 1992. | Foto Guliverimage

Stacy King (v sredini z dvignjenima rokama) v finalu lige NBA leta 1992.

Foto: Guliverimage

Umrl je nekdanji ameriški košarkar Stacey King, trikratni prvak lige NBA z ekipo Chicago Bulls, poročajo ameriški mediji. Star je bil 59 let, vzroka smrti pa ne navajajo.

"Stacey King je bil cenjen član družine Bulls in ena resnično edinstvenih osebnosti v zgodovini naše organizacije," je v izjavi za javnost dejal lastnik in predsednik ekipe Chicago Bulls Jerry Reinsdorf.

King je ligi NBA igral osem sezon, najuspešnejše je bilo njegovo obdobje v Chicagu, ki ga je izbral na naboru leta 1989. Z Bullsi je ob boku Michaela Jordana slavil naslove prvaka lige NBA v letih 1991, 92 in 93. V igro je vstopal s klopi, v povprečju pa dosegal po 8,9 točke in 4.7 skoka na tekmo. Kasneje je zaigral še za Minnesoto, Miami, Boston in Dallas.

Po tekmovalni karieri se je podal v trenerske vode, zadnja leta pa je bil priljubljen komentator tekem Chicaga.

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