Wembanyama pred Trumpom utišal Madison Square Garden: Knicksi na kolenih

Victor Wembanyama je v New Yorku dočakal svojo prvo zmago v finalu lige NBA. San Antonio Spurs so v Madison Square Gardnu premagali New York Knicks s 115:111 in zaostanek v finalni seriji znižali na 1:2. Knicks so izgubili prvič po 46 dneh, njihova serija 13 zaporednih zmag pa se je končala prav v večeru, ko so imeli priložnost narediti ogromen korak proti prvemu naslovu po letu 1973.

New York Knicks : San Antonio Spurs 111:115 Brunson 32, Anunoby 28, Towns 11; Wembanyama 32, 8 sk., 6 as., Castle 23

Madison Square Garden je po dolgem času gostil tekmo finala lige NBA. Vzdušje je bilo temu primerno. Dolge vrste zaradi poostrenih varnostnih ukrepov, ker je bil na tekmi tudi predsednik Donald Trump, zvezdniški obrazi ob igrišču, tudi Derek Jeter in Eli Manning, ter ogromna pričakovanja navijačev, ki so verjeli, da lahko Knicks naredijo še en korak proti zgodovinskemu naslovu. A večer se ni razpletel po njihovih željah.

San Antonio je po dveh domačih porazih nujno potreboval odgovor, če je želel ostati v igri za naslov prvaka. In ga dobil pri igralcu, okoli katerega se v Teksasu že nekaj časa gradi prihodnost. Victor Wembanyama je dosegel 32 točk, dodal osem skokov in šest asistenc ter bil v zadnji četrtini tisti, ki je Spursom pomagal zdržati pritisk domačih.

Wembanyama popravil napako iz druge tekme

Na drugi tekmi doma v San Antoniou je Wembanyama v zaključku tekme izgubil pomembno žogo, s katero so Spursi ostali brez možnosti za preobrat. Tokrat ni ponovil napake. V zadnji četrtini je dosegel deset točk in San Antoniu pomagal do lepe prednosti, ki je bila prevelik zalogaj tudi za Jalena Brunsona.

Victor Wembanyama je dobil prvi finalni dvoboj z Jalenom Brunsonom v New Yorku, kjer so Spurs znižali zaostanek v seriji na 1:2. Foto: Guliverimage

Spursi so odlično odprli tekmo. Wembanyama je zabil prva dva koša gostov, San Antonio pa je zadel devet od prvih enajstih metov in hitro pobegnil na dvomestno prednost. Po prvi četrtini je vodil s 33:22.

Knicks so se nato vrnili. OG Anunoby je s trojko zaključil delni izid 11:2, Brunson pa je s trojko New Yorku prinesel prvo vodstvo večera in navijače spravil v delirij. Ob polčasu so gostitelji vodili s 64:57 in zdelo se je, da se tekma obrača v njihovo smer. A Spursi niso razpadli.

Castle in Fox zadela, ko je bilo najbolj pomembno

San Antonio se je v tretji četrtini vrnil in prišel do novega vodstva, v zadnjih minutah tekme pa sta v ospredje prišla dva izjemno pomembna moža v rotaciji Spursov. Stephon Castle, ki je tekmo končal pri 23 točkah, je 1:53 pred koncem zadel trojko za vodstvo s 111:104. De'Aaron Fox je prav tako zadeval pomembne mete v zaključku, Castle pa je s prostima metoma 6,8 sekunde pred koncem dokončno utišal Madison Square Garden.

Finalno tekmo v Madison Square Gardnu si je ogledal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki se je pogovarjal z Bruceom Blakemanom in komisarjem lige NBA Adamom Silverjem. Foto: Guliverimage

Anunoby je pred tem 9,4 sekunde pred koncem s trojko še znižal na dve točki razlike, a Knicksom popoln preobrat ni uspel.

Brunson je končal tekmo pri 32 točkah, Anunoby jih je dodal 28, premalo pa so gostitelji dobili od drugih nosilcev. Karl-Anthony Towns je dosegel le 11 točk, Mikal Bridges pa je imel težave z osebnimi napakami.

Knicks zamudili veliko priložnost

New York je imel pred tekmo niz 13 zaporednih zmag, kar je druga najdaljša serija v zgodovini končnice lige NBA. Zadnjič so Knicks izgubili 23. aprila, na tretji tekmi prvega kroga proti Atlanti.

Tokrat bi lahko povedli s 3:0 in se močno približali prvemu naslovu po letu 1973. San Antonio ima drugačne načrte in je tako preprečil scenarij, iz katerega se v zgodovini lige NBA ni vrnil še nihče – zaostanka z 0:3 ni namreč nadoknadila še nobena ekipa.

Zdaj je serija spet odprta. Četrta tekma bo v noči na četrtek, Spursi pa bodo imeli v vsakem primeru še eno domačo tekmo.

Zaradi prihoda predsednika Trumpa je varovanje v okolici Madison Square Gardna poostreno. Postavili so celo panelne ograje in zaprli stranske ulice. Foto: Guliverimage

Liga NBA, finale, tretja tekma: