Po krajšem premoru se je danes na dirke vrnil Žak Eržen, slovenska prihodnost kolesarskega sprinta. Pred začetkom sprinterskega praznika, enodnevne preizkušnje Copenhagen Sprint, na kateri nastopajo skoraj vsi najboljši sprinterji na svetu, med njimi Tim Merlier, Dylan Groenewegen in Jasper Philipsen, si je 20-letnik iz Novega mesta v dobrem razpoloženju vzel nekaj časa za bralce Sportala. Na dirko se po bolniškem počitku vrača tudi Luka Mezgec. Pogovor z njim si boste na naših straneh lahko prebrali v ponedeljek zjutraj.

Dvajsetletni Žak Eržen v svoji drugi sezoni v ekipi svetovne serije Bahrain Victorious nase opozarja že od začetka sezone. V 22 tekmovalnih dneh je navdušil s petim mestom na enodnevni belgijski klasiki Scheldeprijs (na isti dirki se je poškodoval Luka Mezgec, op. a.), šestim mestom na dirki GP Jean-Pierre Monseré in šestim mestom v etapi dirke Santos Tour Down Under, če izpostavimo le nekaj njegovih letošnjih dosežkov.

Foto: Ana Kovač

Danes ga čaka nastop na sprinterski preizkušnji Copenhagen Sprint z izjemno močno startno listo, na kateri so vsi trenutni sprinterski težkokategorniki, z izjemo Jonathana Milana. Kolesarji so nekaj pred 11. uro startali v Roskildeju, približno 30 kilometrov zahodno od Københavna, ciljno črto ob Danski narodni galeriji v centru glavnega mesta pa naj bi prečkali okoli 16. ure. Kolesarje čaka 228 kilometrov. Najprej bodo odpeljali krog severno od Københavna in po 176 kilometrih vstopili v mesto. V danski prestolnici jih čaka še zaključni desetkilometrski krog, ki ga bodo prevozili petkrat.

Na sobotni ženski preizkušnji je zmagala Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), osmoljenka letošnjega Gira. Po zmagi v uvodni etapi so jo namreč diskvalificirali zaradi prenizke teže kolesa. Usodnih naj bi bilo 20 gramov, ki so odstopali od minimalne dovoljene teže 6,8 kg, ki jo je določila Mednarodna kolesarska zveza.

Eržen med pogovorom za Sportal Foto: Ana Kovač

POGOVOR: ŽAK ERŽEN (Bahrain Victorious)

Žak, nazadnje smo vas videli aprila na prestižni belgijski klasiki Pariz–Roubaix, ki ste jo v svoji krstni predstavi v članski konkurenci končali na zelo spodbudnem 58. mestu. Kaj ste počeli v vmesnem obdobju in v kakšni psihofizični kondiciji se vračate v tekmovalno areno?

Mešani občutki. Po Roubaixu sem dirkal še na pisti, potem pa sem si vzel nekaj premora. Odpočil sem se, tudi mentalno, imel pa sem nekaj težav s kolenom, a upam, da so zdaj odpravljene. Današnja dirka bo prvi test moje pripravljenosti.

Pred dirko se je pred našim mikrofonom ustavil tudi Luka Mezgec, ki vas je izpostavil kot nekoga, ki bo v prihodnosti krojil slovenski sprint. Kakšni so vaši cilji na Copenhagen Sprintu?

To je prva dirka, na kateri bom lahko nastopil kot lider. Ciljam seveda najvišje, a nimam konkretnih pričakovanj, ker je to prva dirka po premoru in ne vem, kako se bo odzvalo koleno. Tudi treniral nisem ravno najbolje, vendar se mi zdi, da mi je dirka pisana na kožo, še posebej zaradi zahtevnega kroga na koncu.

"To je prva dirka, na kateri bom nastopil kot lider. Ciljam seveda najvišje, a nimam konkretnih pričakovanj, ker je to prva dirka po premoru in ne vem, kako se bo odzvalo koleno." Foto: Ana Kovač

Menda vas danes čaka tipično dansko vreme, ko se dež, veter in sonce izmenjujejo vsakih nekaj minut, kar bo zagotovo otežilo dogajanje na cesti. Glede na to, da ste odlični na belgijskih dirkah, kjer so razmere podobne, bi vam tudi to moralo ustrezati.

Da, res je. Lahko rečem, da bom vesel, če bo veter in malo dežja. Če se znaš peljati v takih razmerah, hitro postane precej enostavno.

Galerija s predstavitve ekip in starta dirke Copenhagen sprint (foto: Ana Kovač)

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Kako se počutite v svoji drugi sezoni na najvišji kolesarski ravni? Kako ste zadovoljni?

Zelo sem vesel. Že belgijske klasike sem odpeljal zelo dobro, celo nad svojimi pričakovanji, zato sem zelo motiviran za drugi del sezone.

Že čez nekaj dni vas čaka dirka Po Sloveniji (17. do 21. junij), o kateri bomo več rekli na novinarski konferenci, pa vendarle: kako pomembna bo za vas?

Dirka Po Sloveniji je skoraj glavni cilj letošnje sezone.

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