Trump v finalu lige NBA izžvižgan: je med tekmo tudi zaspal? #video

Madison Square Garden je čakal košarkarski večer, kakršnega New York ni doživel že od leta 1999. A še preden sta se udarila New York Knicks in San Antonio Spurs, je del pozornosti prevzel ameriški predsednik Donald Trump. Njegov prihod je prinesel poostrene varnostne ukrepe, dolge vrste pred dvorano, glasne žvižge v njej in nato še spletne komentarje zaradi posnetka, na katerem je deloval utrujeno – nekateri menijo, da je za kratek čas celo zaspal.

Finale lige NBA se je po dolgih 27 letih vrnil v Madison Square Garden, New York Knicksi pa so proti San Antonio Spursom lovili vodstvo s 3:0 v seriji.

Na tekmo je prišel tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki si je obračun ogledal iz lože v družbi uglednih gostov. Na eni od fotografij je v pogovoru z izvršnim direktorjem okrožja Nassau Bruceom Blakemanom in komisarjem lige NBA Adamom Silverjem.

Poostrena varnost, dolge vrste in odpovedano druženje pred dvorano

Trumpov prihod je imel posledice že pred začetkom tekme. Okolica Madison Square Gardna je bila pod poostrenim varnostnim nadzorom, navijači so morali skozi strožje preglede, zaradi zaprtih ulic in varnostnih ukrepov pa so se pred dvorano vile dolge vrste.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.



This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Za številne navijače je bilo to dodatno breme na večer, ki so ga čakali desetletja. New York je prvič po letu 1999 gostil tekmo finala lige NBA, pričakovanja so bila izjemna, a del tradicionalnega predtekmovalnega vzdušja je odnesla politika. Odpovedano je bilo tudi načrtovano javno spremljanje tekme pred areno.

Ko se je pojavil na zaslonu, so sledili žvižgi

Najbolj glasen trenutek se je zgodil tik pred začetkom tekme. Ko so Trumpa med ameriško himno pokazali na velikem zaslonu v dvorani, je bil odziv občinstva buren. Deležen je bil salve žvižgov.

Trump sleeping during the NBA Finals 😭😭😭 pic.twitter.com/7ijfeLZEbK — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 9, 2026

Trump se je na kamero odzval z vojaškim pozdravom, toda trenutek je hitro postal ena od stranskih zgodb večera.

Je Trump zaspal?

Po tekmi se zgodba ni končala. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, na katerih je Trump med tekmo sedel z zaprtimi očmi. Nekateri ameriški mediji so zapisali, da je deloval, kot da je za trenutek zadremal.

Wembanyama pokvaril večer Knicksom

Na parketu je medtem Trumpova stranska zgodba dobila še bolj neprijeten košarkarski zaključek za domače navijače. Victor Wembanyama je z 32 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami San Antonio Spurse popeljal do zmage s 115:111. Knicksi so tako prvič po 46 dneh izgubili, njihova serija 13 zaporednih zmag se je končala, prednost v finalu pa se je zmanjšala na 2:1.