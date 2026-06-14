Norišnica v ZDA! Brunson v slogu Jordana prinesel naslov New Yorku

Košarkarji New York Knicks so novi prvaki lige NBA! V noči na nedeljo so v finalni seriji lige še tretjič slavili v San Antoniu (94:90), z novo epsko predstavo se je v zgodovino franšize zapisal Jalen Brunson, ki je prispeval 45 točk. V mestu, ki nikoli ne spi, sledi nora zabava. New York je na naslov čakal vse od leta 1973.

San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94 /1:4/

V zadnjih tednih sta se na naslovnicah ameriških športnih medijev pojavljali zlasti dve osebi. Jalen Brunson in Victor Wembanyama, največja zvezdnika New Yorka in San Antonia. Oba sta lovila svoj prvi naslov v ligi NBA, na koncu pa se je do ušes smejalo nekdanjemu soigralcu in velikemu prijatelju Luke Dončića. Francoski orjak bo moral na svoj prstan še počakati, Brunson je New York popeljal do prvega naslova po 53 letih. In to z novo izjemno partijo košarke! Jalen Brunson je New York s 45 točkami popeljal do prvega naslova v ligi NBA po 53 letih. Foto: Reuters

Nostalgični navijači Dallasa si lahko tako s težkim srcem zgolj domišljajo, kam vse bi se lahko povzpeli Mavericksi, če bi Dončić in Brunson ostala v teksaškem velemestu vse do danes. Vse več je celo takšnih, ki prehiter odhod Brunsona ocenjujejo kot največjo napako Dallasa v Dončićevem obdobju. Na štirih tekmah v finalni seriji je Jalen Brunson presegel mejo 30 točk. Foto: Reuters

Na takšen način le še Jordan

V večeru, ko je liga NBA dobila novega prvaka, se je v veliki meri ponovila zgodba celotne finalne serije. Tudi tokrat je San Antonio povedel, si priigral prednost dvomestnega števila točk. Toda kot jim je že na prvih štirih tekmah uspelo trikrat, so košarkarji New Yorka tudi tokrat našli energijo, dodali plin in rezultat obrnili v svojo korist. Tokrat so nadoknadili 16 točk zaostanka.

Jalen Brunson se je v zgodovino franšize zapisal s predstavo kariere, dosegel je 45 točk. Kot so ekspresno izračunali ameriški statistiki, je s 45 točkami v gosteh naslov lige NBA potrdil le še Michael Jordan. Bilo je leta 1998, ko je po 45 točkah Michaela Jordana na svojem parketu padel Utah Jazz, Chicago Bullsi pa so slavili svoj šesti naslov.

V ZDA je vladalo ogromno zanimanje za letošnji finale, ki je bil najbolj gledan, kar se tiče televizijskih ogledov, prav po letu 1998. Victor Wembanyama bo moral na svoj šampionski prstan še počakati. Foto: Reuters

San Antonio znova obmolknil

Brunson je mejo 30 točk presegel kar na štirih finalnih srečanjih, najboljšo predstavo je prihranil za konec. S tem si je prislužil tudi naziv najkoristnejšega igralca finala.

"The 2026 NBA Finals MVP is the Captain, Jalen Brunson!"



Bill Russell Trophy winner, @jalenbrunson1! pic.twitter.com/m9wUgHhy5N — NBA (@NBA) June 14, 2026

Brunson je bil na peti tekmi po učinkovitosti razred zased, kar se tiče obeh ekip. Zadel je 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov. Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre.

Za San Antonio je Victor Wembanyama dosegel 19 točk, 14 skokov in pet blokad, Dylan Harper pa je dodal 25 točk s klopi.

"Nimam besed. Ne vem, kaj čutim. Morda spoštovanje do vsega, kar se dogaja, ne vem. Vedno, ko nas je že nekdo odpisoval, smo našli način, da smo se vrnili. Vso kariero sem sanjal o tem trenutku, še boljše je kot v sanjah," je razlagal Brunson.

THAT FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS FEELING ‼️‼️ pic.twitter.com/zX6gdkHYWH — NBA (@NBA) June 14, 2026

San Antonio je v zgodnji fazi tekme povedel z 31:15, a New York je imel znova pripravljen odgovor. Zadeti prosti meti sredi tretje četrtine so goste spet popeljali v vodstvo (86:85). Sledila je tesna končnica, v kateri so mirnejše živce ohranili Knicksi.

13 zaporednih zmag

S tem so Newyorčani postavili piko na i neverjetni poti v letošnji končnici. Bila je ena najbolj posebnih v zgodovini lige NBA. Knicksi so v finalno serijo vstopili na krilih niza 11 zaporednih zmag, v prvem krogu je s 4:1 padla Atlanta, brez izgubljene tekme so nato opravili še s Philadelphio in Clevelandom.

V finalu so ta niz podaljšali na 13 tekem, ko so slavili na prvih dveh obračunih v San Antoniu. Po porazu na tretji tekmi so pred svojimi navijači uprizorili epski, znova zgodovinski preobrat za tretjo zmago in prvo zaključno žogo. Po obupni prvi četrtini, ko so dosegli le 13 točk, so se uspeli zbrati tudi tokrat. Znova v gosteh. Vse to proti ekipi, ki je na kolena spravila aktualne prvake, Oklahoma City Thunder. Brunsonu in druščini bo težko kdo očital, da naslov ni zaslužen.

Liga NBA, peta tekma finala, 13. junij

Finale lige NBA: San Antonio Spurs (2) – New York Knicks (3) /1:4/ / / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

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