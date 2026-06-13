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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
20.50

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek
James Harden orožje Cleveland Cavaliers Liga NBA Liga NBA

Sobota, 13. 6. 2026, 20.50

57 minut

Zvezdnik lige NBA

James Harden priprt zaradi kršena zakona o orožju

Avtor:
STA

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James Harden | James Harden | Foto Reuters

James Harden

Foto: Reuters

Zvezdnik košarkarske lige NBA James Harden je moral v soboto v Houstonu zaradi prekrška o skrbi za strelno orožje v pripor.

Policijski zapisnik pravi, da so varuhi reda branilca moštva Cleveland Cavaliers Jamesa Hardena pridržali v soboto ob 3:41 zjutraj po lokalnem času, ker je imel v svojem mercedesu pištolo iz nepojasnjenih razlogov na vidnem mestu.

Harden je potrdil, da je orožje njegovo, nato je moral v pripor, po plačilu varščine v višini sto dolarjev, pa so ga izpustili. Policija je sporočila, da orožje ni bilo v zato namenjenem toku in da je bilo kljub prepovedi jasno vidno. Košarkar se bo čez dober teden dni zagovarjal na sodišču, do takrat pa ne sme imeti stika z orožjem in strelivom.

V letošnji končnici je v povprečju dosegal 19,2 točke in 5,5 podaje na tekmo. Cleveland se je prebil vse do konferenčnega finala na vzhodu, kjer so jih s 4:0 izločili New York Knicks.

Harden je v ligi igral tudi za Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, kjer je leta 2018 prejel nagrado MVP, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers in Los Angeles Clippers.

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James Harden orožje Cleveland Cavaliers Liga NBA Liga NBA
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