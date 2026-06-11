V Kočevju raste zgodba o sončni prihodnosti, ki povezuje ljudi, naravo in železnico #video

Pesem otrok iz vrtca Čebelica je odmevala ob kočevski železniški progi, kjer so nekaj trenutkov pozneje v zemljo padla prva semena sončnic. Ob progi je za zdaj videti le sveže posejano polje, a bodo že čez nekaj mesecev tam zacveteli rumeni cvetovi, ki bodo pozdravljali potnike na vlakih.

Na dogodku so se zbrali predstavniki Slovenskih železnic, Občine Kočevje, Čebelarskega društva Kočevje in otroci iz vrtca Čebelica, ki so s svojim nastopom poskrbeli za najbolj prisrčen del programa. Po uvodnih nagovorih je sledila simbolična setev, s katero se je Kočevje pridružilo 14 slovenskim občinam, vključenim v vseslovenski projekt Sejemo sončno prihodnost.

Foto: Ana Kovač

Pobuda Slovenskih železnic, ki je lani prejela evropsko priznanje za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo in bila predstavljena v Evropskem parlamentu, tudi letos povezuje lokalne skupnosti, spodbuja trajnostno mobilnost ter opozarja na pomen ohranjanja biodiverzitete. Sončnice pri tem niso le cvetlice ob železniški progi, temveč simbol prihodnosti, v kateri imajo pomembno vlogo odgovoren odnos do okolja, skrb za opraševalce in sodelovanje ljudi pri ustvarjanju bolj zelenega prostora za prihodnje generacije.

Foto: Ana Kovač

Vlak ostaja pomembna povezava med Kočevjem in prestolnico

Čeprav so bile v ospredju dogodka sončnice, so v nagovorih govorili tudi o trajnostni mobilnosti. Ta v občini Kočevje postaja vse pomembnejša tema, saj si prizadevajo zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov in prebivalcem ponuditi več možnosti za trajnostne vsakodnevne poti.

"Skoraj petdeset let smo čakali, da se je vlak vrnil v Kočevje. Ta nam približa prestolnico, približa nam svet ter hkrati gostom, turistom in vsem, ki želijo obiskati naše kraje, omogoča malo drugačno dogodivščino kot stanje v pločevinastih kolonah," je povedal župan Občine Kočevje Gregor Košir. Poudaril je, da občina veliko vlaga tudi v razvoj kolesarskih povezav in novih oblik javnega prevoza, pomembno vlogo pri tem pa vidi tudi v železnici. "Vlak ostaja ena izmed pomembnih povezav z Ljubljano. Želeli bi si, da čim več vsakodnevnih migracij preide na najbolj trajnostni način," je dejal.

Gregor Košir, župan Občine Kočevje Foto: Ana Kovač

Poseben poudarek namenjajo mladim, saj verjamejo, da se navade oblikujejo že v otroštvu. Prav zato so bili pomemben del dogodka tudi otroci iz vrtca Čebelica, ki so s pesmijo pospremili začetek setve in skupaj s preostalimi udeleženci pomagali posejati semena. Košir ob tem verjame, da lahko prav mlajše generacije prispevajo k drugačnemu razumevanju mobilnosti. "To, da so mladi navajeni na vlak, da večkrat sami potujejo z njim in uporabljajo različne oblike prevoza, je tisto, kar nas navdaja z upanjem za prihodnost," je prepričan.

"Vlak ostaja ena izmed pomembnih povezav z Ljubljano. Želeli bi si, da čim več vsakodnevnih migracij preide na najbolj trajnostni način."

Sončnice kot pomoč čebelam in opraševalcem

Pomemben partner projekta so tudi čebelarska društva. Predsednik Čebelarskega društva Kočevje Jurij Majerle je spomnil, da imajo sončnice poleg svoje prepoznavne podobe tudi pomembno vlogo v ekosistemu. Po njegovih besedah so pomemben vir hrane za čebele v poznem poletju in zgodnji jeseni, ko številne druge medovite rastline že odcvetijo. Čebele na sončnicah nabirajo cvetni prah, ki je ključen za razvoj mladih čebel.

Jurij Majerle, predsednik Čebelarskega društva Kočevje Foto: Ana Kovač

Majerle je poudaril tudi pomen ozaveščanja najmlajših. Čebelarsko društvo Kočevje že vrsto let sodeluje z vrtci, šolami in lokalno skupnostjo pri izobraževanju o pomenu čebel in opraševanja.

"Že pred več stoletij so ljudje vedeli, da sadjar brez čebele ne bo preživel. Vsaka večja kmetija je imela doma čebelnjak. Že takrat so se zavedali pomena čebel in opraševanja. Tega zavedanja ne smemo izgubiti," je spomnil.

Foto: Ana Kovač

"Čebela brez čebelarja ne bi preživela. Mi pa tudi težko brez čebele."

Projekt, ki je prerasel lokalne meje

Pobuda Sejemo sončno prihodnost je v zadnjih dveh letih prerasla okvir lokalnih dogodkov. Kot je pojasnila Estera Lah Poljak, vodja marketinga na Slovenskih železnicah, je projekt že lani naletel na izjemno pozitiven odziv občin, čebelarjev in prebivalcev, zato so se odločili, da ga letos še razširijo.

Estera Lah Poljak, vodja marketinga na Slovenskih železnicah Foto: Ana Kovač

"Veseli nas, da so se občine same začele obračati na nas in izražati željo po sodelovanju. Nekatere se že zanimajo za prihodnje leto," je povedala.

Na Slovenskih železnicah so za simbol projekta izbrali sončnice, ker predstavljajo optimizem, energijo in usmerjenost v prihodnost. Hkrati so pomembne za opraševalce in zato nosijo tudi močno okoljsko sporočilo. "Sončnice se vedno obračajo proti soncu. Predstavljajo svetlobo, optimizem in upanje za prihodnost," je sklenila Lah Poljak.

Foto: Gal Makše Kovač

Sončna prihodnost bo kmalu zacvetela tudi v Kočevju

Če je na njivi ob kočevski železniški progi danes mogoče videti le sveže posejana semena, bo slika že čez nekaj mesecev povsem drugačna. Sončnice bodo ustvarile rumeno kuliso ob železnici in pozdravljale potnike, ki se bodo z vlakom pripeljali v enega najbolj zelenih delov Slovenije.

A namen projekta ni zgolj polepšati pogleda skozi okno vlaka. Sončnična polja ob progah po vsej Sloveniji nosijo širše sporočilo o povezovanju ljudi, spoštovanju narave in pomenu trajnostnih odločitev v vsakdanjem življenju. Vsako posejano seme je zato tudi simbolna naložba v prihodnost – takšno, v kateri imajo pomembno mesto trajnostna mobilnost, skrb za okolje in sodelovanje skupnosti.

Fotogalerija 1 / 18 / 18