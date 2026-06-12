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Petek,
12. 6. 2026,
15.24

Osveženo pred

48 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O. film premiera Ohcet

Petek, 12. 6. 2026, 15.24

48 minut

Film, ki je podrl vse rekorde, iz kinodvoran prihaja naravnost na Cinestar Premiere

Oglasno sporočilo
film Ohcet | Foto Blitz Film & Video Distribution

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film, ki je osvojil regijo, razprodal kinodvorane in napisal novo poglavje v zgodovini domače kinematografije, kmalu prihaja tudi v vaše domove. Po spektakularnem uspehu v kinih bo megahit OHCET svojo televizijsko premiero doživel 27. junija ob 20.00, ekskluzivno na kanalih CineStar Premiere.

Medtem ko še vedno navdušuje občinstvo v kinih, OHCET že prihaja na male zaslone in tako potrjuje CineStar Premiere kot mesto, kjer največje filmske uspešnice prihajajo neposredno iz kinodvoran, brez dolgega čakanja. Gledalci bodo med prvimi dobili priložnost ogledati si film, ki se je zapisal v zgodovino in postal največji regionalni kinematografski fenomen vseh časov.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution Že od prvega dne predvajanja je bilo jasno, da režiser Igor Šeregi ni posnel zgolj še enega domačega filma, temveč naslov, ki je prerasel v pravi družbeni fenomen. OHCET je dosegel najboljši otvoritveni konec tedna regijskega filma vseh časov, kmalu postal najbolj gledani hrvaški film v zgodovini, nato pa osvojil še občinstvo po vsej regiji ter potrdil status največje filmske uspešnice doslej. Takšno zanimanje občinstva in takšni rezultati so redkost tudi pri največjih hollywoodskih uspešnicah.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

OHCET je občinstvo osvojil s prepletom inteligentnega humorja, močnih čustev in življenjskih položajev, v katerih se lahko prepoznajo številni gledalci. K temu je pomembno prispevala tudi impresivna igralska zasedba, ki jo vodijo Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić in Linda Begonja, ob njih pa nastopajo še Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja in Marko Grabež.

Posebno težo filmu dajejo tudi igralske legende Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović in Dejan Aćimović, pa tudi številni priznani regionalni in hrvaški igralci, med njimi Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić in Nevena Nerandžić.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film je nastal v produkciji Eclectice v sodelovanju s produkcijsko hišo Viktorija Film, distribucijo pa podpisuje Blitz gupa. S svojim toplim humorjem, čustveno noto in prepoznavnimi liki je postal film, ki si ga občinstvo želi ogledati znova in znova.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prihod tega rekordnega filmskega hita na kanale CineStar Premiere ponovno potrjuje poslanstvo CineStar Channels, da svojim gledalcem prinaša največje filmske naslove neposredno iz kinodvoran ter jim omogoča vrhunsko filmsko izkušnjo v udobju doma. Medtem ko drugi televizijske premiere šele napovedujejo, CineStar Premiere še naprej premika meje in svojim gledalcem med prvimi prinaša najbolj iskane filmske naslove.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ne zamudite televizijske premiere filma OHCET v soboto, 27. junija, ob 20.00, ekskluzivno na kanalih CineStar Premiere.

film Ohcet | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

Naročnik oglasne vsebine je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION, D. o. o.

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