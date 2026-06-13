Predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance NSi iz prejšnjega sklica DZ je Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče. Glede politične odgovornosti pa je zmeraj na voljo, da jo prevzame.

POP TV je v petek poročala, da je obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pravnomočen. To pomeni, da bodo morali pred sodnika.

Primer sicer vodijo zoper štiri člane NSi, poleg omenjenih še zoper nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v Evropskem parlamentu še niso odločili.

Vrtovec je v pogovoru za N1 glede prevzemanja odgovornosti zagotovil, da je zmeraj na voljo, da prevzame tako politično kot širšo družbeno odgovornost. "Imam mirno in čisto vest," je poudaril.

Referendum o JEK2 ni nujno potreben

Glede referenduma o JEK2, ki je predviden za leto 2028, pa se kot minister za infrastrukturo in energetiko sprašuje, ali je nujno potreben. Spomnil je, da ga koalicijska pogodba ne predvideva. Vsekakor pa si bo prizadeval za tvoren dialog z lokalno skupnostjo in regijo, je zagotovil. Tudi zato je državni sekretar na ministrstvu Tomaž Žagar, ki je jedrski strokovnjak, iz Krškega, je dodal.