Kakšni prizori iz New Yorka! A po slavju tudi uničevanje. #video

New York je po 53 letih le dočakal tretji naslov prvaka svoje prve košarkarske ekipe, New York Knicksov. Po četrti zmagi nad San Antonio Spurs, ki so jo v Teksasu dosegli z rezultatom 94:90, so se navijači zgrnili na ulice Manhattna in rajali dolgo v noč. Vzklikali so ime svojega novega junaka, Jalena Brunsona. Šampionska parada sledi v četrtek. Ko so se med košarkarske navijače pomešali še nogometni s tekme svetovnega prvenstva med Brazilijo in Marokom, pa je prišlo tudi do neljubih prizorov. Uničili so tri avtobuse, ki so jih uporabljali za prevoz s tekme v New Jerseyju.

Ben Stiller je bil na tekmi v San Antoniu. Foto: Reuters New York Knicks so edina naslova prvaka lige NBA pred tem osvojili v letih 1970 in 1973, kar šestkrat pa so v finalu izgubili, nazadnje leta 1999. Ni kluba na svetu, ki bi imel toliko znanih navijačev – Donald Trump, Ben Stiller, Spike Lee, Tracy Morgan … Pa tudi leta in leta razočaranj, po bolečih porazih v 90. letih so v New Yorku navijači izgubili upanje. Sledilo je obdobje številnih kadrovskih menjav. Zdaj pa so le sestavili šampionsko ekipo, katere srce je nekdanji član Dallas Mavericksov, Jalen Brunson.

Jalen Brunson je bil izbran za MVP finala. Foto: Reuters "Nocoj smo igrali, kot da si želimo biti prvaki. Pomembno je, kako končaš tekmo, ne kako jo začneš. Kako jo končaš!" je poudaril najbolj koristen igralec (MVP) letošnjega finala. Na odločilni peti tekmi je Brunson dosegel kar 45 točk in postavil rekord franšize po doseženih točkah na tekmi finala, s čimer je izboljšal znamko Willisa Reeda (38 točk). "Besede ne morejo opisati občutkov. Vložil sem veliko časa in truda, da sem postal najboljši košarkar, kot sem lahko, in tako pomagal ekipi do lovorike. Hvaležen sem, da imam klub, trenerje in soigralce, ki mi vsak dan pomagajo."

Samo poglejte videoposnetek, kako so slavili na Manhattanu (vir: Reuters):

Šampionska parada bo v četrtek. Foto: Reuters Koliko Newyorčanom pomeni ta naslov, dokazujejo posnetki z mestnih ulic. Sredi noči se je na Manhattan zgrnila nepregledna množica. Takoj po zmagi je bila znamenita stolpnica Empire State Building osvetljena v značilnih oranžno-modrih barvah Knicksov, pred kultno dvorano Madison Square Garden pa je odmevala pesem "New York, New York" Franka Sinatre.

Kako šele bo, ko se novi prvaki lige NBA vrnejo domov. Šampionska parada bo v četrtek, ko bo župan New Yorka Zohran Mamdani klubu simbolno predal mestne ključe. Klubu je čestital tudi ameriški predsednik Donald Trump: "Čestitke, New York Knicksi. Kakšno leto je za vami in kakšnim obračunom z izjemnimi zmagami smo bili priča. Sploh zadnje štiri so bile morda največje v zgodovini košarke."

Trije uničeni avtobusi, trije aretirani, ena strelna rana

Slavje se je končalo z uničevanjem. Foto: Reuters Sej je pa noč v New Yorku končala tudi z nekaj neljubimi prizori. Mladoletni navijač je utrpel strelno rano v nogo. Uničili so tri avtobuse (na enega podtaknili ogenj), ki so s tekme na stadionu MetLife med Brazilijo in Marokom na svetovnem prvenstvu v sosednjem New Jerseyju pripeljali nogometne navijače. Pri tem naj ne bi bilo ranjenih. Policija je aretirala tri osebe, newyorški gasilci pa so pogasili goreč avtobus.

Še zračni posnetki slavja v New Yorku (vir: Reuters):