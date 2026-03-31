V ligi NBA v noči na torek ni manjkalo rekordov. Na dvoboju v Los Angelesu je za nov mejnik s trojnim dvojčkom po starosti igralca poskrbel mladostni veteran LeBron James, v San Antoniu pa je z najhitrejšim dvojnim dvojčkom v zgodovini tekmovanja nase opozoril Victor Wembanyama. Mladi francoski orjak je popravil enega najstarejših rekordov lige NBA, postavljenega daljnega leta 1966, in še enkrat več pokazal, zakaj se v tej sezoni omenja med osrednjimi kandidati za osvojitev priznanja igralca MVP.

Ko je liga NBA objavila zadnjo lestvico kandidatov za dobitnika priznanja igralca MVP rednega dela sezone, se je na prvem mestu znašel Victor Wembanyama. Vrh lestvice je doživel kopico sprememb, močno je odmeval tudi zdrs Luke Dončića, ki je kljub veličastni strelski formi in zmagovitemu izkupičku Lakersov padel na četrto mesto, mladi Francoz pa je s tem prejel dodatno motivacijo za nadaljnje nastope. S San Antoniom, ki si je zagotovil prvi nastop v končnici lige NBA po letu 2019, niza zmago za zmago, na lestvici pa zaostaja le za prvakom OKC. Tokrat so Spursi doma ugnali Chicago s 129:114.

Vrhunci predstave Victorja Wembanyamaja proti Chicagu:

To je bila deveta zaporedna zmaga San Antonio, razigrani 22-letni Wemby pa se je vpisal v zgodovino kot košarkar, ki je za dvojni dvojček potreboval najmanj časa. Francoz velja za strah in trepet tekmecev tako v obrambi kot tudi napadu. Njegove fizične vrline izstopajo do te mere, da lahko izjemno hitro polni statistične rubrike.

Na dvoboju z Bullsi je tako postavil nov mejnik, saj je za dvojni dvojček (10 točk in 10 skokov) potreboval le osem minut in 31 sekund. Pred tem si je rekord lastil Jim Washington (St. Louis Hawks), ki je 6. marca 1966 proti New Yorku za dvojnega dvojčka potreboval devet minut. Wembanyamaju je to uspelo že prej, s tem pa je padel eden najstarejših rekordov lige NBA. Sprememba se je zgodila po kar 60 letih, zdaj si je krono na glavo, kar zadeva najhitrejši dvojni dvojček, postavil visoki Francoz.

Spursi so v imenitni formi. Proti Chicagu je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk, Stephonu Castlu pa sta do trojnega dvojčka zmanjkala le dva skoka. Zbral je 21 točk, deset asistenc in osem skokov. Foto: Reuters

Wemby je proti Chicagu blestel. San Antoniu je do devete zaporedne zmage pomagal z 41 točkami, 16 skoki, štirimi asistencami in tremi blokadami. Dosegel je osebni strelski rekord v tej sezoni. Ker je na parketu prebil le 31 minut, so njegove številke še bolj veličastne. Tretjič v sezoni je presegel mejo 40 točk. Najbolj vročemu strelcu lige NBA Luki Dončiću je to za primerjavo uspelo že 15-krat, a 27-letni Slovenec v povprečju na tekmo na igrišču prebije 36 minut, francoski orjak pa le dobrih 29.