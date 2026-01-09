Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
9. 1. 2026,
16.15

Uroš Milićević podaljšal pogodbo s Celjem

Uroš Milićević | Uroš Milićević je podaljšal pogodbo do leta 2028. | Foto RK Celje Pivovarna Laško

Uroš Milićević je podaljšal pogodbo do leta 2028.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Slovenski rokometni prvoligaš Celje Pivovarna Laško je podaljšal pogodbo z levim zunanjim igralcem Urošem Milićevićem. Kot so sporočili iz kluba, je Milićević podpisal za novi dve sezoni.

Uroš Milićević je v dveh sezonah in pol za Celje skupno dosegel 392 zadetkov na 109 tekmah. K Celjanom je prišel pred sezono 2023/24 iz Rika Ribnice kot eden najboljših strelcev državnega prvenstva v zadnjih sezonah.

"Kljub zanimanju iz tujine in nekaterim finančno ugodnejšim ponudbam sem se odločil za podaljšanje, ker povsem verjamem v projekt in zgodbo, ki raste v Celju. Mislim, da ima ta ekipa ogromen potencial. Če bo šlo vse po planu, menim, da bo celjsko občinstvo v Zlatorogu kmalu spremljalo tudi kakovostnejši evropski rokomet," je med drugim povedal Milićević, občasni slovenski reprezentant.

"Kljub temu, da ima za seboj odigranih že kar nekaj sezon v prvi članski ligi, je njegova želja po napredku še vedno visoka. Ker se dobro znajde v vseh fazah rokometne igre, je že zdaj imel eno izmed vodilnih vlog v ekipi. Verjamem, da je lahko še boljši in da bodo naši cilji z njim lažje dosegljivi," pa je dodal trener Klemen Luzar.

Celjani, ki so si za prihodnjo sezono že zagotovili prihoda Gašperja Marguča in Luna Ključanina, bodo februar začeli s tremi zaporednimi domačimi tekmami. V soboto, sedmega februarja, bodo gostili Jeruzalem Ormož (18.00), 11. februarja ekipo iz Radovljice (18.00), 14. februarja pa tekmo osmine finala evropskega pokala proti Bešiktašu (18.00).

Celje Pivovarna Laško Uroš Milićević
