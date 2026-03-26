Celjani v pričakovanju rokometnega praznika, trener Luzar verjame v zmago

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sredo v napetem obračunu osvojili prvenstveni točki v dvoboju s Krko, z mislimi pa so Celjani že pri četrtfinalu evropskega pokala, ko bo v soboto v dvorani Zlatorog gostoval romunski Buzau. Celjski trener Klemen Luzar in njegovi varovanci v domači dvorani napovedujejo zmago.

Vsekakor jim gre s psihološkega vidika v prid tesna zmaga z Novomeščani, ki jo je za evforičen zaključek tekme z golom s sredine igrišča priboril 18-letni Aljuš Anžič.

Za nameček se v soboto v Celju obeta pravi rokometni praznik, saj gostitelji v hramu celjskega rokometa pričakujejo več kot 3000 gledalcev in izjemno vzdušje.

"Buzau ima starejše in izkušene igralce, ampak bolj kot oni, smo pomembni mi. Slediti moramo naši filozofiji, da smo močni, če delamo stvari, kot se dogovorimo. Tekma, ki prihaja, je zelo pomembna. Sposobni smo zmagati na taki tekmi in upam, da bo število gledalcev v dvorani veliko za dodaten zagon in elan," pred novim evropskim izzivom pravi celjski trener Klemen Luzar.

Gaberšek: Želimo si čim bolj polne tribune

Tekmec je zahteven. Romunska zasedba je na poti do četrtfinala izločila ekipe Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice. Moštvo vodi izkušeni trener Sergej Kravčenko Babeško, Romuni pa so za uspeh dopolnili domače jedro igralcev z izkušenimi tujci.

"Gre za fizično močno in nevarno ekipo. Nedvomno nas v soboto čaka pester obračun. Občinstvo bo imelo zanesljivo močan vpliv, zato si želimo čim bolj polne tribune, da si zagotovimo čim večjo prednost pred povratno tekmo," pa o eni od prednosti na domači tekmi razmišlja Gal Gaberšek.

Celjska ekipa je na poti do četrtfinala pokala EHF premagala prvaka iz Belgije, močno Vojvodino in turško ekipo Bešiktaš. Z zmago nad Romuni bi si Celjani po 21 letih priigrali polfinale evropskega pokala.