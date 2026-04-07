Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
7. 4. 2026,
22.08

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Mircea Lucescu

Za vedno se je poslovil Mircea Lucescu

Umrl nekdanji romunski selektor Mircea Lucescu

Mircea Lucescu | Mircea Lucescu se je za vedno poslovil. | Foto Guliverimage

Mircea Lucescu se je za vedno poslovil.

Foto: Guliverimage

Nekdanji romunski nogometni selektor Mircea Lucescu je danes umrl, potem ko je zadnjih nekaj dni preživel v bolnišnici po srčnem infarktu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lucescu je bil od prejšnje nedelje hospitaliziran v univerzitetni bolnišnici v Bukarešti, potem ko se je med treningom zgrudil. V bolnišnici so mu diagnosticirali hude srčne aritmije, vstavili so mu tudi srčni spodbujevalnik.

Romunski mediji so med prazniki poročali, da je 80-letnik pred predvidenim odpustom iz bolnišnice na veliki petek doživel srčni infarkt.

Danes je bolnišnica sporočila, da je umrl, predsednik romunske zveze FRF Razvan Burleanu pa je njegovo smrt označil za črn dan za romunski in svetovni nogomet.

FRF je zaradi zdravstvenih težav Lucescuja konec marca sprejela njegov odstop s položaja selektorja. Romuni so pred dnevi sicer tudi izpadli iz igre za svetovno prvenstvo 2026 v polfinalu dodatnih kvalifikacij, potem ko so z 0:1 izgubili v Turčiji.

Kandidata za selektorsko mesto sta nekdanji igralec svetovnega formata Gheorghe Hagi in nekdanji selektor reprezentance Edward Iordanescu.

Lucescu je svoj drugi mandat na selektorskem stolčku začel avgusta 2024. Med svojim prvim mandatom je leta 1984 ekipo popeljal do prvega nastopa na evropskem prvenstvu. Odšel je dve leti pozneje, potem ko se Romunija ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Mehiki leta 1986.

Na klubski sceni je vodil Inter Milano, Galatasaray, Šahtar iz Donjecka, Bešiktaš, Zenit St. Peterburg in Dinamo Kijev.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
