Pri 75 letih napravil izjemen podvig, a ga navijači podijo iz kluba

Ukrajina ima novega državnega prvaka v nogometu. Prvič po letu 2016 je naslov najboljšega osvojil Dinamo Kijev, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič. Do prvega naslova ukrajinskega prvaka ga je popeljal 75-letni Romun Mircea Lucescu, ki je v preteklosti paral živce navijačem Dinama, saj je Šahtar iz Donecka popeljal kar do 13 lovorik. Zaradi tega je še danes osovražen pri nekaterih privržencih Dinama.

V Evropi je znanih vedno več državnih prvakov. V prvoligaški sezoni 2020/21 jih je znanih že šest. Po Glasgow Rangers (Škotska), Olympiakosu (Grčija), Budućnosti (Črna gora), Young Boys (Švica) in Ferencvarošu (Madžarska) si je naslov najboljšega predčasno zagotovil še Dinamo Kijev. Ukrajina je bila v zadnjih sezonah vajena nadvlade Šahtarja, ta zaradi vojnih nemirov v Donecku ni mogel igrati domačih tekem v svojem mestu, ampak drugje po državi. V tej sezoni je ostal brez državnega naslova.

Dinamo si je po nedeljski zmagi, ko je gladko s 5:0 nadigral Inhulets, zagotovil neulovljivo prednost pred Šahtarjem. Tri kroge pred koncem ima kar 13 točk prednosti, tako da si je že zagotovil državno zvezdico, prvo po letu 2016. Do nje mu je pomagal tudi Benjamin Verbič. Sedemindvajsetletni slovenski legionar zaradi zdravstvenih težav v tem letu še ni zaigral za klub, niti za člansko izbrano vrsto, v jesenskem delu pa je v vseh tekmovanjih zbral 21 nastopov in jih oplemenitil s tremi zadetki.

Verbič je s tem nadaljeval žetev lovorik, ki jo je na Danskem v dresu Köbenhavna podkrepil z dvema zaporednima dvojnima kronama, po selitvi v Ukrajino pa je trem superpokalnim lovorikam in pokalni končno dodal še tisto, ki velja največ. Naslov ukrajinskega prvaka prinaša tudi bogato evropsko nagrado, saj bo Dinamo nastopil v skupinskem delu lige prvakov, s tem pa si je zagotovil bogat zaslužek in atraktivne tekmece, s katerimi bo imel opravka v Evropi.

Slovenija je tako po Mihi Blažiču (Ferencvaroš) dobila še drugega znanega legionarja, ki se lahko pohvali z naslovom državnega prvaka v letu 2021 v Evropi. Zanimivo je, da sta se omenjena nogometaša jeseni merila v skupinskem delu lige prvakov, kjer sta občutila moč tudi zelo atraktivnih tekmecev, Messijeve Barcelone in Ronaldovega Juventusa.

Najglasnejši navijači kijevskega Dinama bi najraje videli, če bi klub dobil novega trenerja. Tako so sporočili pred dobrim mesecem na evropski tekmi proti Villarrealu. Foto: Guliverimage

Dinamo je tako do prvega naslova ukrajinskega prvaka, 13. maja lahko osvoji tudi pokal, popeljal nekdanji največji sovražnik kluba. Romunski trenerski lisjak Mircea Lucescu je med letoma 2004 in 2016 popeljal Šahtar do osmih državnih naslovov, šestih pokalov in evropske lovorike (pokal UEFA leta 2009), nato se je lani vrnil v Ukrajino, na ogorčenje kar nekaj navijačev Dinama prevzel kijevskega velikana, nato pa z njim dosegal tako dobre rezultate, da si je že tri kroge pred koncem sezone zagotovil naslov prvaka. To je že 16. v obdobju državne samostojnosti Ukrajine, skupno pa kar 29., saj je bil Dinamo iz Kijeva eden izmed najboljših klubov tudi v obdobju Sovjetske zveze.

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

Država Prvenstvo Pokalno tekmovanje Albanija vodi Vllaznia Skader finale Vllaznia - Skenderbeu (29. maj) Anglija vodi Manchester City finale Leicester City - Chelsea (15. maj) Armenija vodi Ararat polfinale (30. april, 1. maj) Avstrija vodi Red Bull Salzburg finale LASK - Red Bull Salzburg (1. maj) Azerbajdžan vodi Qarabag polfinale (29. april) Belgija vodi Club Brugge zmagovalec Genk Bolgarija vodi Ludogorec Razgrad finale Arda Kardzhali - CSKA Sofija (19. maj) Bosna in Hercegovina vodi Borac Banja Luka finale Borac Banja Luka - Sarajevo (27. maj) Ciper vodi Apollon Limasol finale Anorthosis - Olympiakos Nikozija (15. maj) Češka vodi Slavia Praga polfinale (28. april in 5. maj) Črna gora prvak Budućnost Podgorica polfinale (21. april in 5. maj) Danska vodi Midtjylland finale Sonderjiske - Randers (13. maj) Francija vodi Lille polfinale (11. maj) Grčija prvak Olympiakos Pirej polfinale (27. april) Hrvaška vodi Dinamo Zagreb polfinale (28. april) Italija vodi Inter finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael vodi Maccabi Haifa polfinale (11. in 12. maj) Kosovo vodi Ballkani finale Dukagjini - Llapi Luksemburg vodi Fola Esch 1/16 finala Madžarska prvak Ferencvaroš finale Fehervar - Ujpest (3. maj) Moldavija vodi Šerif Tiraspol polfinale (4. maj) Nemčija vodi Bayern München polfinale (30. april, 1. maj) Nizozemska vodi Ajax Amsterdam zmagovalec Ajax Amsterdam Poljska vodi Legia Varšava finale Arka Gdynia - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska vodi Sporting Lizbona finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija vodi FCSB polfinale (12. maj) Rusija vodi Zenit St. Peterburg finale Lokomotiv Moskva - Krilja Sovetov (12. maj) Severna Irska vodi Linfield 1/16 finala (27. april in 1. maj) Severna Makedonija vodi Shkendija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška vodi Slovan Bratislava polfinale (28. april in 5. maj) Slovenija vodi Olimpija Ljubljana četrtfinale (28. april) Srbija vodi Crvena zvezda finale Crvena zvezda - Partizan (25. maj) Škotska prvak Glasgow Rangers četrtfinale (26. april) Španija vodi Atletico Madrid zmagovalec Barcelona Švica prvak Young Boys Bern polfinale (4. maj) Turčija vodi Bešiktaš Istanbul finale Antalyaspor - Bešiktaš (18. maj) Ukrajina prvak Dinamo Kijev finale Dinamo Kijev - Zorya (13. maj) Wales vodi Connah's Quay ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.