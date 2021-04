Prvi Slovenec, ki je bil okronan v stresnem letu 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski branilec Miha Blažič je pomagal Ferencvarošu do novega naslova madžarskega prvaka. Primorec ima z madžarskim velikanom sklenjeno pogodbo do konca sezone 2021/22.

Slovenski branilec Miha Blažič je pomagal Ferencvarošu do novega naslova madžarskega prvaka. Primorec ima z madžarskim velikanom sklenjeno pogodbo do konca sezone 2021/22. Foto: Vid Ponikvar

Miha Blažič je prvi slovenski nogometaš, ki se lahko v letu 2021 pohvali z osvojitvijo državnega naslova. Primorec je pomagal Ferencvarošu do ubranitve naslova madžarskega prvaka. V Evropi je tako znanih že pet prvakov. Pred Ferencvarošem so si naslov najboljšega zagotovile ekipe Rangers (Škotska), Olympiakos (Grčija), Budućnost (Črna gora) in Young Boys (Švica).