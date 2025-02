Leto 2025 se je začelo fantastično za številne slovenske napadalce, najbolj vroč pa je Blaž Kramer. Robustni Zrečan je v karieri doživljal vzpone in padce. Zaradi zdravstvene kalvarije, ki ga je doletela po napačni diagnozi in operaciji na Poljskem, se je že spogledoval s koncem kariere. Na srečo ni odnehal, ampak nadaljeval, pri 28 letih pa v Turčiji ujel življenjsko formo. V dresu Konyasporja je v tem koledarskem letu odigral šest tekem in se med strelce vpisal kar sedemkrat!

Blaž Kramer, nekdanji napadalec Aluminija, Wolfsburga II, Züricha in varšavske Legie, je v življenjski formi v Turčiji. Foto: Guliverimage Če je lahko selektor Matjaž Kek z izjemo Benjamina Šeška zaskrbljen nad trenutnim stanjem in formo vodilnih napadalcev, ki so v zadnjem obdobju nosili državni dres (Andraž Šporar ne igra pri Panathinaikosu, Žan Vipotnik ne zadeva pri Swansea Cityju že poldrugi mesec, Žan Celar pa zaradi poškodbe ne igra pri QPR), ga lahko po drugi strani veselijo izjemne predstave nekaterih drugih kandidatov.

Najbolj izstopa Blaž Kramer, ki se je v preteklosti že pojavljal na reprezentančnem seznamu. Nazadnje je bil član slovenske izbrane vrste na lanskoletnem gostovanju v Kazahstanu. Takrat je šele začel redno nastopati za Konyaspor, v katerega se je preselil v začetku septembra iz varšavske Legie. Sodeč po tem, kako učinkovit je v letu 2025, ko je odigral šest tekem, pet v turškem prvenstvu in eno v pokalnem tekmovanju, na njih pa se vpisal med strelce kar sedemkrat, se zdaj nahaja v življenjski formi.

Na zadnji tekmi je v petek Konyasporju, klubu iz Konye, kjer je pustil velik pečat Nejc Skubic, do zmage s 3:1 pomagal z dvema zadetkoma, za nameček pa še z asistenco. To je bila češnja na torti izjemnih januarskih predstav, s katerimi si je prislužil naziv najbolj vročega slovenskega nogometaša v začetku leta 2025.

Nejc Skubic je na Poljskem zaradi zapletov pri zdravljenju, postavili so mu napačno diagnozo in operacijo pubične kosti, izgubil kar osem mesecev. Njegov soigralec pri Konyasporju je tudi Hrvat Josip Ćalušić, član šampionske zasedbe Celja iz sezone 2019/20. Foto: Guliverimage

Ker po Evropi še vlada zima, so se številna prvenstva, vključno s slovenskim, začela šele prejšnji konec tedna. V državah, kjer igrajo nogomet tudi v najhladnejših mesecih, pa ga ni bilo Slovenca, ki bi letos zadel v polno tolikokrat kot prav Kramer.

Plut zadeva na Malti, Šeško odlično začel leto

Nekdanji mladi slovenski reprezentant Vito Plut je še vedno v imenitni strelski formi. Foto: Vid Ponikvar Po številu zadetkov mu je najbližje Vito Plut. Slovenski veteran je pri 36 letih v imenitni strelski formi na Malti. V majhni otoški državi se, vmes je tri sezone igral še v Nemčiji, dokazuje že skoraj desetletje. Za Sliemo Wanderers je tako na petih tekmah v letu 2025 dosegel štiri zadetke. Tri v prvenstvu, enega v pokalnem tekmovanju.

Naslednji na lestvici je Benjamin Šeško, najboljši in tudi najdražji slovenski nogometaš, ki ima izmed omenjenih igralcev tudi opravka z najtežjo konkurenco. V leto 2025 je samozavestni 21-letnik vstopil imenitno, se na treh zaporednih tekmah vpisal med strelce, tudi v ligi prvakov proti Sportingu iz Lizbone, nato pa so sledili trije dvoboji, na katerih je njegova statistika ostala prazna. Tako je bilo tudi v soboto v Berlinu, kjer so se rdeči biki z Unionom razšli brez zadetkov (0:0).

Zlati adut San Lorenza

Andres Vombergar se dokazuje v argentinskem prvenstvu, kjer je v uvodnih treh krogih dosegel že dva zadetka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na drugi strani sveta, v Argentini, kjer je v tem obdobju leta neprimerno topleje kot v Sloveniji, je Andres Vombergar, za prijatelje Andrej, odlično začel novo sezono argentinskega prvenstva. Nekdanji napadalec Olimpije, ki je nazadnje oblekel državni dres konec leta 2022, se je dvakrat zapored izkazal za zlatega aduta San Lorenza.

30-letni argentinski Slovenec je najprej poskrbel za zmago nad Talleres de Cordobo (1:0), ko je vstopil v igro s klopi in dosegel zadetek v 81. minuti, nato pa je na gostovanju pri Gimnasii La Plata odigral drugi polčas ter klub, ki ga obožuje papež Frančišek, popeljal v vodstvo z 1:0. Končalo se je z 2:0. V nedeljo je odigral tretjo tekmo, a tudi prekinil niz. Proti velikanu River Plate je vstopil v igro v 46. minuti, dvoboj pa se je končal brez zadetkov.

Afriška pravljica Gradišarja se nadaljuje

Slovenski fenomen zimskega prestopnega roka Nejc Gradišar je spektakularno zadel že kmalu po vstopu v igro na krstnem nastopu za Al Ahly v Kairu. Takrat je pomagal svojemu delodajalcu do točke (2:2), v izdihljajih srečanja pa je sodnik po prekršku nad njim pokazal še na belo točko, a je njegov soigralec zadel prečko.

جراديشار في شوط المباراة الأول أمام مودرن 😎🇸🇮



⚽ هدف 1️⃣

👟 أسيست 2️⃣ pic.twitter.com/zokxJueSxS — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 2, 2025

Ko je Gradišar nastopil v Egiptu drugič, je pokazal še bolj prepričljivo predstavo in znova navdušil navijačev afriškega velikana. Odigral je 65 minut, zadel v polno že po 13 minutah, nato pa do konca prvega polčasa prispeval še dve asistenci. Al-Ahly je sicer v gosteh premagal Modern s 3:1.

Dvakrat je v polno v letu 2025 meril le še Luka Majcen, slovenski veteran, ki je našel nogometno srečo v Indiji, kjer navkljub številnim zdravstvenim zapletom ohranja strelsko formo na visoki ravni. V prvenstvu je v dresu Punjaba zadel dvakrat, nazadnje v soboto na tekmi proti Bengaluruju (3:2), ko je odločil zmagovalca v šesti minuti sodnikovega podaljška.

Donedavni branilec Celja David Zec in nekdanji up Benfice je prvi zadetek v Nemčiji dosegel na četrtem nastopu. Foto: Guliverimage

V polno sta v ligah petice, kjer se igra najboljši nogomet na svetu, letos zadela tudi Sandi Lovrić (Udinese v Italiji) in David Zec (Kiel v Nemčiji), med strelce pa so se vpisali tudi Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) v Grčiji, David Tijanić (Göztepe) v Turčiji, Luka Zahović (Gornik) na Poljskem in Nermin Haljeta (PSM Makassar) v oddaljeni Indoneziji. Treba pa je prišteti še nogometaša Brava, Gašperja Trdina in Mateja Poplatnika, edina slovenska strelca sobotnih tekem 19. kroga Prve lige Telemach, ter Mateja Malenška (Radomlje), ki je v nedeljo zatresel mrežo Kopra.