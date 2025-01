Sanjski večer mladega Jeseničana, ki si je premislil in se odrekel dresu Slovenije

Na srečanju zadnjega kroga ligaškega dela lige prvakov v Celovcu med graškim Sturmom in RB Leipzigom ni manjkalo slovenskih nogometašev. Zbirka pa bi bila lahko še razkošnejša, če se ne bi Arjan Malić, 19-letni branilec avstrijskega prvaka, sicer rojen na Jesenicah, pred kratkim odločil, da ne bo več nosil slovenskega dresa, ampak ga bo nadomestil z dresom iz domovine njegovih staršev, Bosne in Hercegovine. V sredo se je izkazal kot še nikoli. S krstnim zadetkom v ligi prvakov je popeljal Sturm do zmage nad Šeškovim Leipzigom (1:0) in prejel priznanje za najboljšega igralca tekme. Tako je le 29 kilometrov od rojstnega mesta v družbi družine in prijateljev doživljal najlepše trenutke v karieri.

Če si rojeni Jeseničan Arjan Malić pred nekaj meseci ne bi premislil in se odrekel dresu Slovenije, bi lahko v sredo zvečer, ko je zatresel mrežo RB Leipziga in graški Sturm popeljal do prestižne zmage (1:0) nad bogatim nemškim tekmecem, postal jubilejni deseti slovenski strelec v ligi prvakov.

Do zdaj se je v najmočnejšem tekmovanju med strelce vpisalo devet slovenskih nogometašev. To so Zlatko Zahović, Ante Šimundža, Milenko Ačimović, Valter Birsa, Luka Zahović, Damjan Bohar, Kevin Kampl, Josip Iličić in Benjamin Šeško.

Slovenski nogometaši so v ligi prvakov dosegli 32 zadetkov, od tega veliko večino Zlatko Zahović (11), Josip Iličić (7) in Benjamin Šeško (6), preostala šesterica (Damjan Bohar, Kevin Kampl, Milenko Ačimović, Valter Birsa, Ante Šimundža in Luka Zahović) pa je skupaj prispevala šest golov. Foto: Reuters

Na jubilejnega desetega strelca bo očitno treba čakati vsaj do prihodnje sezone, saj si je nadaljevanje v izločilnem delu lige prvakov izmed slovenskih legionarjev v tej sezoni zagotovil le vratar Atletica Jan Oblak, vsi preostali slovenski nogometaši (Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta se že večkrat vpisala med strelce v ligi prvakov, Timi Max Elšnik, Vanja Drkušić, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat in Kenan Bajrić pa še nikoli) pa so končali nastope.

Pri 19 letih že najboljši igralec tekme

Leta 2023 je bil še mladinec Rieda, nato pa se je začel njegov skokovit napredek. Foto: Guliverimage Pred Arjanom Malićem bi bila lahko še zelo svetla prihodnost. Med strelce v ligi prvakov se je pri graškem Sturmu vpisal že pri 19 letih. Mladenič, ki si je pred tem vrsto let nabiral nogometne izkušnje pri Riedu, je tako postal junak večera v Celovcu.

V mestu ob Vrbskem jezeru, manj kot 30 kilometrov oddaljenem od njegovega rojstnega mesta v Sloveniji (Jesenice), se je veselil najlepšega nogometnega večera, odkar se dokazuje na zelenicah. To je bil namreč sploh njegov prvi gol za Sturm, ki se mu je kot najstnik pridružil lani, a sprva ohranjal tekmovalno formo v dresu druge ekipe črno-belih, nato pa začenjal dobivati priložnost še v prvi ekipi, kjer si deli slačilnico z dvema slovenskima reprezentantoma. Njegov občasni kapetan je Jon Gorenc Stanković, njegov soigralec je tudi Tomi Horvat.

V sezono 2024/25 so vsaj na papirju vstopili kot slovenski trojček graškega Sturma, saj je Malić takrat še vedno nosil dres slovenske izbrane vrste do 19 let. Nato pa si je jeseni premislil. Čeprav se je zanj zanimala tudi Avstrija, je sprejel ponudbo iz domovine svojih staršev in novembra debitiral za mlado reprezentanco Bosne in Hercegovine do 21 let.

Krstnega zadetka v ligi prvakov se je najstnik, rojen na Jesenicah in nekdanji slovenski reprezentant do 18 in 19 let, veselil že na svojem drugem nastopu v elitnem tekmovanju. Foto: Reuters

Čeprav do trenutka, ko ne bo zaigral tudi za člansko izbrano vrsto, teoretično še ne bo izgubljen za Slovenijo, velja iz njegovih besed in prejšnjih intervjujev sklepati, kako si rojeni Jeseničan ne bo premislil in bo vztrajal pri domovini njegovih staršev. Tako bo Slovenija ostala prikrajšana za obetavnega branilca z ogromnim potencialom. "Veseli se Bosna in Hercegovina, Arjan Malić je dosegel svoj prvi gol v ligi prvakov," se denimo glasi naslov novice Sportsport.ba, ki ne skriva veselja, da je 19-letni branilec, novopečeni mladi reprezentant BiH, postal junak Sturma.

Prejel je nagrado za igralca tekme:

Jetzt noch einmal als Video: Arjan #Malić nimmt die Trophäe als bester Spieler des Spiels entgegen – hochverdient! 🏆 #sturmgraz #UCL #STURBL pic.twitter.com/ik992zBfu4 — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 29, 2025

"To je nekaj neverjetnega, uresničile so se mi sanje," je po poročanju Kronehit povedal Malić po najslajšem zadetku v karieri in sladki zmagi, po kateri je prejel priznanje za igralca tekme lige prvakov. Leto 2025 se je zanj začelo imenitno. Če je jeseni na največjih tekmah bolj ali manj grel klop, sta mu odhod Jusufa Gazibegovića in poškodba Maxa Johnstona nepričakovano hitro odprla pot do udarne enajsterice.

"Še vedno ne dojemam, kaj se je sploh zgodilo"

Prejšnji teden je debitiral v ligi prvakov v Bergamu, a izkusil hud poraz (0:5). Foto: Guliverimage Prejšnji teden je tako debitiral v ligi prvakov na gostovanju pri Atalanti. Na stadionu Gewiss je doživel hud poraz (0:5), tokrat, ko je v sredo v Celovcu proti Leipzigu zaigral od prve minute na položaju desnega bočnega branilca, pa je izkusil nekaj povsem drugega. Zmagal je, hkrati pa postal junak srečanja, saj je dosegel edini zadetek na tekmi.

"Še vedno ne dojemam, kaj se je sploh zgodilo. Še pred dvema letoma sem igral v mladinski akademiji … Sem neizmerno ponosen in srečen," je po dvoboju na stadionu Wörthersee napovedal, kako bo to noč zaspal z nagrado za najboljšega igralca tekma v postelji. "Nato pa jo bom premaknil nekam blizu televizije. Zato, da jo bom lahko vedno videl," je dodal nesojeni slovenski reprezentant, ki je nosil državni dres z grbom Triglava v izbranih vrstah do 18 in 19 let, nato pa si je premislil in sprejel ponudbo iz Bosne in Hercegovine.

To je bil šele njegov drugi zadetek v profesionalni nogometni karieri. Lani je marca v drugi ligi zadel v polno proti Stripfingu (5:0). "Ne dosegam veliko zadetkov. Sploh se ne spomnim, kdaj sem dosegel zadnjega," ni vajen, da se njegovo ime pojavi na seznamu strelcev. A tokrat se je. Ob koncu prvega polčasa se je v pravem trenutku znašel na pravem mestu in nato spretno z bližine potisnil žogo v mrežo Leipziga ter premagal vratarja Maartena Vandevoordta.

Sturm, pri katerem je kapetanski trak nosil Jon Gorenc Stanković, je dočakal drugo zmago v ligi prvakov, po kateri so avstrijski prvaki končali ligaški del na 30. mestu. Foto: Reuters

Rezultat se v nadaljevanju ni spreminjal. Gostom ni pomagal tudi vstop Benjamina Šeška v igro. Mladi napadalec, ki je v ekipi pogrešal rojaka Kevina Kampla, ta je izpustil srečanje zaradi poškodbe mečne mišice, si v 25 minutah ni priigral nobene večje priložnosti. Tako se je lahko še donedavni slovenski trojček pri Sturmu veselil sladke zmage z 1:0. Gorenc Stanković je nosil kapetanski trak 86 minut, nato zapustil igrišče, Horvat pa je ostal na klopi in zaploskal prvencu Malića, mladega Gorenjca, ki se je odločil, da bo reprezentančno srečo iskal v dresu Bosne in Hercegovine.

Snubili so ga tudi Avstrijci

Arjan Malić je nazadnje barve slovenske reprezentance do 19 let branil 26. marca 2024 proti Kosovu (2:0). Foto: Reuters Zakaj si je po tem, ko je za reprezentanco Slovenije do 18 in 19 let zbral 11 nastopov, sploh premislil? "Imel sem tudi ponudbo Avstrije. O tem sem se pogovarjal tudi s selektorjem A reprezentance Ralfom Rangnickom. Želeli so, da bi se čim prej odločil zanje, a sem čakal na poziv Bosne in Hercegovine. Ko sem ga končno prejel, sem lahko sprejel le eno odločitev. To pa je le Bosna," je pred meseci za Sportsport.ba pojasnil mladi branilec ter poudaril, da takrat iz slovenske strani ni imel stikov. "Ničesar posebnega nisem slišal od Slovencev, trenerja ali koga drugega," je dodal.

Tako Slovenija še naprej čaka na jubilejnega desetega strelca v ligi prvakov. Po drugi strani pa je res, da je Marcos Tavares dobil družbo. Legendarni kapetan in strelski rekorder Maribora, ki ima tudi slovensko državljanstvo, je prav tako zadel v polno v ligi prvakov. Slovensko državljanstvo pa ima poleg tistega iz BiH tudi Arjan Malić. Mladi branilec, pred katerim bi bila lahko še svetla prihodnost.

Vsi zadetki Slovencev v ligi prvakov (kronološko):