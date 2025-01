Prvič v zgodovini evropskih tekmovanj, takšen format bo sledil tudi v četrtek v zadnjem krogu ligaškega dela evropske lige, bo himna lige prvakov istočasno zadonela kar na 18 stadionih v Evropi. Danes se obeta nepozaben večer, prisotni bodo ogromni vložki. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sledila načelom poštenosti, tako da bodo vse tekme potekale v istem terminu.

Liverpool vztraja pri vrhu lige prvakov s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Reuters

Na skupni lestvici 36 klubov sta lahko povsem mirna le vodilni Liverpool, edini udeleženec lige prvakov, ki je dobil vseh sedem tekem, in drugouvrščena Barcelona, ki zaostaja le tri točke in se lahko pohvali z najbolj vročim napadom. Katalonci na vsakem srečanju dosežejo skoraj štiri zadetke! Vodilna kluba sta si že zagotovila uvrstitev med najboljših osem, s tem pa tudi neposredno uvrstitev v osmino finala. V zelo dobrem položaju, da si jo potrdijo danes, so tudi Arsenal, Inter, Atletico z Janom Oblakom, Milan, Atalanta in Bayer Leverkusen, ki krog pred koncem zasedajo najboljših osem mest.

Obeta se drama, 17 klubov ločijo le tri točke

Ker pa med osmim in 24. mestom vlada neverjetna gneča, 17 klubov ločijo le tri točke, velja zvečer pričakovati prvovrstno dramo. Napeto bo do zadnje sekunde, na skupni lestvici bo iz minute v minuto prihajalo do sprememb, pod posebnim drobnogledom pa bo Manchester City. Angleški prvak v zadnji krog vstopa zgolj s 25. mesta, ki ne zadošča za napredovanje.

Jan Oblak je edini slovenski legionar, ki si je zagotovil nastop v izločilnem delu lige prvakov. Italijanski zvezdnik Gianluigi Donnarumma (PSG) si bo skušal napredovanje priigrati v sredo v Stuttgartu. Foto: Reuters Klubi, ki se bodo zvrstili med 9. in 24. mestom, bodo namreč prihodnji mesec zaigrali v kvalifikacijah za osmino finala. Za zdaj je tako prvi na čakalni listi za nastop v izločilnem delu City, osem točk ima tudi zagrebški Dinamo, edini izmed petih državnih prvakov, ki so se v ligo prvakov uvrstili prek kvalifikacij, in še vztraja v boju za napredovanje. Preostali, to so praška Sparta, beograjska Crvena zvezda, slovaški Slovan Bratislava in švicarski Young Boys so že ostali brez vseh možnosti.

Leipzig (za zdaj) največje razočaranje

Benjamin Šeško je z Leipzigom v tej sezoni v Evropi zmagal le enkrat in ostal brez možnosti za napredovanje. Foto: Guliverimage Podobno presenetljivo velja tudi za RB Leipzig, pri katerem je Benjamin Šeško s štirimi goli najboljši strelec v Evropi v tej sezoni. Rdeči biki so od lige prvakov pričakovali bistveno več, a v sedmih nastopih osvojili le tri točke, kar je bistveno premalo za napredovanje. Iz lig petice se bosta morala za napredovanje obrisati pod nosom tudi italijanska Bologna in španska Girona, največjo senzacijo pa bi zagotovo predstavljal neuspeh varovancev Josepa Guardiole, lanskoletnih evropskih prvakov.

Ni pa Man City edini velikan, ki še trepeta za svojo usodo in bi lahko v zadnjem krogu izkusil grenkobo izpada. To bi se lahko zgodilo tudi PSG. Bogati francoski prvak bo v zadnjem krogu gostoval pri nemškem Stuttgartu, ki nujno potrebuje točke v boju za napredovanje, tako da se na stadionu, na katerem je lani Kekova četa začela z nastopi na Euru 2024 in remizirala z Dansko (1:1), zvečer obeta spektakel.

Vrag na Etihadu odnesel šalo

Josep Guardiola bi lahko prvič v karieri kot trener izostal iz lige prvakov že po prvem delu. Foto: Reuters "To je za nas finale," je srečanje na Etihadu, na katerem se bosta udarila angleški in belgijski prvak, napovedal Josep Guardiola. Katalonec v tej sezoni doživlja največje neuspehe, odkar deluje kot trener na Otoku. City, ki ima kar nekaj težav zaradi odsotnosti pomembnih igralcev, manjkajo zlasti prejemnik zlate žoge Rodri ter številni obrambni stebri, je na sedmih evropskih tekmah zmagal le dvakrat.

Osvojil je zgolj osem točk, toliko kot denimo tudi zagrebški Dinamo, med oktobrom in decembrom pa paral živce navijačem s katastrofalnim nizom, na katerem je v vseh tekmovanjih odigral 13 tekem, a zmagal le enkrat. Pa čeprav ima v konici napada norveškega strelskega kralja Erlinga Haalanda in še kopico asov.

Guardiola vztrajno pojasnjuje, kako se pozna odsotnost Rodrija ter branilcev Rubena Diasa, Nathana Akeja in Johna Stonesa. "Ko se bodo vrnili Rodri in številni branilci, zagotovo ne bomo 25. v ligi prvakov. Včasih moraš izkusiti takšne situacije. Če ti takrat uspe, je to še večji uspeh, kot bi bil sicer," poudarja Katalonec, ki ni v ligi prvakov še nikoli s klubom izpadel že po prvem delu.

Uzbek Abdukodir Khusanov je konec prejšnjega tedna proti Chelseaju (3:1) debitiral v dresu Cityja. Privoščil si je hudo napako, po kateri so Londončani povedli že v 3. minuti, trener Guardiola pa je pojasnil, da čaka mladega branilca še veliko učenja. Nenazadnje se mora naučiti še angleškega jezika. Foto: Reuters

Ker se igra še prvi del evropske sezone, danes ne bo mogel računati na zadnje zimske okrepitve. V poštev bi prišle šele v izločilnem delu. Med njimi je tudi 20-letni Uzbekistanec Abdukodir Khusanov, ki ga je v zadnjih letih izstrelil med zvezde v članski reprezentanci Srečko Katanec, pa Brazilec Vitor Reis in Egipčan Omar Marmuš, ki je jeseni kot za stavo dosegal zadetke v nemški bundesligi za Eintracht. Prišel bi zelo prav napadu, saj bo manjkal poškodovani Belgijec Jeremy Doku.

Brugge ni izgubil že 21 tekem

Club Brugge je na zadnji evropski tekmi na domačem stadionu remiziral proti Juventusu (0:0). Foto: Reuters Na Etihadu je vrag ob vseh poškodbah in zadnjem porazu, na Parku princev je izgubil z 2:4, čeprav je vodil že z 2:0, vzel šalo, zato se v obrambi pričakuje tudi nastop izkušenega Johna Stonesa, ki je nazadnje odigral 90 minut v dresu Cityja pred tremi meseci.

City se zaveda, da prihaja v goste zelo neugoden gost. Tudi belgijski prvak Club Brugge potrebuje točke za preboj v izločilni del. Že dolgo ni izkusil grenkobe poraza, neporažen je že 21 tekem zapored, v ligi prvakov pa je na zadnjih štirih dvobojih osvojil osem točk. Nazadnje je doma remiziral z Juventusom (0:0), pred tem doma ugnal Sporting iz Lizbone (2:1), pa remiziral pri Celticu (1:1) in pred domačim občinstvom ugnal Aston Villo (1:0), tako da je v tej sezoni že presenetil enega angleškega velikana.

City sicer še vedno visoko kotira na stavnih listah. Je šesti največji favorit za osvojitev evropske lovorike, večje možnosti stavne hiše pripisujejo le Liverpoolu, Realu, Arsenalu, Barceloni in Bayernu. Foto: Reuters

Lestvica:

Obeta se torej nepozaben večer za nogometne sladokusce, kakršne v zgodovini evropskih tekmovanj še ni bilo, nato bo v petek sledil še atraktiven žreb dodatnih kvalifikacij za osmino finala. V njih bodo nosilci klubi, uvrščeni od 9. do 16. mesta, nenosilci, ti bodo prvo tekmo odigrali doma, povratno pa v gosteh, pa bodo udeleženci lige prvakov od 17. do 24. mesta. Na plesu kroglic ne bodo veljala posebna pravila. Lahko se bosta spopadli tudi ekipi iz iste države, prav tako pa tudi kluba, ki sta se medsebojno pomerila že v ligaškem delu.

Finale lige prvakov bo 31. maja v Münchnu.

Liga prvakov, ligaški del, 8. krog:

Sreda, 29. januar: