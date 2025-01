Mladi biser Srečka Katanca piše pravljico

Zimski nogometni prestopni rok bo v najmočnejših državah trajal le še dva tedna, zato se morajo tisti klubi, ki želijo okrepiti zasedbo, podvizati, saj počasi zmanjkuje časa za nakup primernih okrepitev. V tem prednjačijo zlasti angleški klubi, ki imajo pregovorno najbolj polne denarnice. Do konca meseca se tako na Otoku obeta še ogromno kadrovskih novosti. V zadnjih dneh se omenjajo tudi govorice, da bi se lahko v Anglijo preselil celo slovenski dragulj Benjamin Šeško.

Omar Marmoush, za katerega namerava Manchester City odšteti blizu 75 milijonov evrov, se je v petek že poslovil od navijačev Eintrachta iz Frankfurta. Foto: Guliverimage Pri prvaku Manchester City velja pozimi pričakovati še nekaj novosti. Danes morda že tri, saj bi se lahko v sinjemodrem dresu javnosti uradno predstavili tako 25-letni Egipčan Omar Marmoush, v tej sezoni izjemen napadalec Eintrachta iz Frankfurta in drugi najboljši strelec nemške bundeslige, 19-letni brazilski branilec Vitor Reis (Palmeiras) in leto dni starejši Uzbek Abdukodir Husanov, ki strmo pridobiva priljubljenost in že danes, čeprav je star šele 20 let, za mnoge velja za najboljšega branilca, ki prihaja s širnega območja nekdanje Sovjetske zveze.

V javnost so konec prejšnjega tedna že pricurljale podobe presrečnega Abdukodirja Husanova in njegovih zastopnikov, ki so pozirali v družbi direktorja Manchester Cityja Txikija Begiristaina in tudi trenerja Josepa Guardiole.

Katanec ga je vpoklical še kot najstnika

Srečko Katanec je na imenitni poti, da Uzbekistan popelje na SP 2026. Vlogo obrambnega stebra je zaupal novopečenemu branilcu Manchester Cityja. Foto: Guliverimage Da pa je nogometna zvezda obetavnega Uzbeka zažarela tako svetlo in je čez noč postal eden najbolj cenjenih mladih branilcev na svetu, obenem pa kot za stavo ruši mejnike v uzbekistanskem nogometu, ki ni vajen tako uspešnih posameznikov v tako uglednih klubih, je zaslužen tudi Slovenec. To je Srečko Katanec, selektor Uzbekistana, ki je mladega Husanova med najboljše vpoklical že pri 19 letih.

Do danes je tako zbral že 18 nastopov za člansko reprezentanco ter se zasidral v obrambni vrsti reprezentance, ki ji gre imenitno v kvalifikacijah za SP 2026, tako da je na zelo dobri poti, da bi prihodnje leto nastopila na spektaklu v ZDA, Kanadi in Mehiki. In to pod taktirko slovenskega stratega.

Srečko Nazionale bi se tako vpisal v zgodovino kot prvi Slovenec, ki bi sodeloval na svetovnem prvenstvu kot selektor dveh različnih reprezentanc, v obrambi pa bi računal na mladega zvezdnika, ki kaže za svoja leta tako zrele in fizično prepričljive predstave, kot jih sicer javnost ni vajena pri njegovih sovrstnikih.

Rojstnodnevna smola Uzbeka

Pri 20 letih je zbral že 18 nastopov za člansko izbrano vrsto Uzbekistana. Foto: Guliverimage Abdukodir je resnično star šele 20 let. Ima pa to smolo, da zelo redko proslavlja svoj rojstni dan. Rojen je namreč 29. februarja 2004, torej na zadnji dan najkrajšega meseca ravno v prestopnem letu. Naslednjič bo lahko na "pravi" dan rojstnodnevne svečke na torti upihnil šele leta 2028. Takrat bo dopolnil 24 let, sodeč po tem, kako se razvija njegova nogometna kariera, pa bi lahko takrat le še utrdil svoj sloves in postal eden najboljših osrednjih branilcev na svetu.

Če vprašate Josepa Guardiolo, trenerja Cityja, ki je v karieri vodil že ogromno talentov svetovnega kova, je mogoč tudi takšen scenarij. Zakaj bi sicer City reprezentantu Uzbekistana, reprezentance, ki v nogometnem svetu ni pretirano prepoznavna, za nakup mladega Husanova Lensu ponudil več kot 40 milijonov evrov?

Nogometni navdušenci iz Uzbekistana so zelo ponosni na mladega Abdukodirja. Foto: Reuters

Končna kupčija bi lahko po poročanju ponosnih uzbekistanskih medijev znašala celo 50 milijonov evrov. To so izjemne številke za tako mladega branilca, dragulja Srečka Katanca, ki je tako verjel vanj, da ga je v ogenj vrgel že pri 19 letih.

Od anonimneža v Belorusiji do mladega asa v Franciji

Sloviti Brazilec je v poznih letih zaigral tudi za uzbekistanski klub Bunyodkor, kjer je uvodne nogometne korake pozneje napravil tudi Abdukodir Husanov. Foto: Guliverimage Kakšna pa je bila pot mladeniča, ki je postal največji nogometni junak na območju srednje Azije? Uvodne korake je napravil pri Bunyodkorju, klubu iz Taškenta, ki se je leta 2008 iz anonimnosti podal na naslovnice največjih medijev na svetu, saj je takrat senzacionalno v svoje vrste pripeljal brazilskega veterana Rivalda. Na trenerski stolček je sedel njegov sloviti rojak Zico, pozneje pa ga je zamenjal Luis Felipe Scolari. A zvezdniških let Bunyodkorja je bilo hitro konec.

Husanov se je odločil za nekoliko drugačno pot. Čutil je, da bo treba oditi drugam, bližje Evropi. Tako se je že pri poznih 16 letih preselil v Belorusijo, kjer je dve leti trdo treniral, si okrepil delovno disciplino in zgradil temelje izjemnih fizičnih predispozicij, zlasti telesne moči, eksplozivnosti in hitrosti, s katerimi je začel osvajati pozornost tudi v članskem nogometu.

Ko je dopolnil 18 let, je lahko zaigral v beloruskem prvenstvu. Prve izkušnje je nabiral v dresu Energetik-BGU, kjer so ga iz zvezne vrste, kjer je sprva igral na položaju šestice, premestili v osrčje obrambe in našli položaj, na katerem se znajde kot riba v vodi.

Lens ga je pripeljal za sto tisoč evrov

Le mesec dni po tem, ko je zaigral za člansko reprezentanco pod vodstvom Katanca, je sklenil dogovor z Lensom. Foto: Reuters Nato se je začela še njegova reprezentančna pravljica. Z reprezentanco Uzbekistana do 20 let je najprej marca 2023 postal azijski prvak, nato pa dva meseca pozneje kot poveljnik obrambe nastopil na svetovnem prvenstvu v Argentini in se uvrstil med najboljših 16.

Ko se je vrnil, ga je pričakala mamljiva nagrada. Vpoklic Srečka Katanca. Tako je junija debitiral za člansko reprezentanco. Pri zgolj 19 letih. To je storil proti Omanu, ravno tisti izbrani vrsti, ki jo je Katanec nekoč s svojo znamenito zlato generacijo na prijateljski tekmi nadigral s 7:0, kar je še danes najvišja zmaga slovenske izbrane vrste.

Nova zvezda Uzbekistana je bila tako rojena. Ogledniki tujih klubov so si večkrat obkrožili njegovo ime, najhitrejši pa je bil francoski Lens.

Na olimpijskem turnirju v Franciji je moral z Uzbekistanom priznati premoč tudi poznejšim zmagovalcem Špancem. Foto: Guliverimage

Konec julija 2023, takoj po tem, ko je Husanov z Uzbekistanom izpadel z olimpijskega turnirja v Franciji, je z njim sklenil pogodbo in ga pripeljal za sto tisoč evrov. Sklenil je pogodbo, ki mu bo poldrugo leto pozneje prinesla neverjeten poslovni podvig, skoraj 500-kratni zaslužek!

Mejnike ruši kot za stavo

Postal je prvi Uzbek, ki je zaigral v elitnem francoskem prvenstvu. Zdaj bo postavil nov mejnik svoje države še v Angliji. Foto: Guliverimage Husanov je z Lensom sklenil štiriletno pogodbo in začel rušiti mejnike uzbekistanskega nogometa. Postal je prvi Uzbek, ki je zaigral v Ligue 1, postal je najmlajši Uzbek, ki je zaigral v evropskih tekmovanjih, tako ligi prvakov kot tudi ligi Europa, oboje je okusil še pred 20. rojstnim dnevom, v leto 2024 pa je vstopil kot pomemben član Uzbekistana na največjem dozdajšnjem tekmovanju, azijskem prvenstvu v Katarju. Katančevi varovanci so se izkazali, si priigrali napredovanje v četrtfinale, tam pa nesrečno izpadli proti poznejšemu prvaku Katarju.

Od Lensa se je poslovil 22. decembra 2024, ko je odigral zadnjo tekmo za rumeno-rdeče. V francoskem pokalu je na stadionu Bollaert-Delelis gostil favorizirani PSG, ki pa se je znašel v škripcih. V 66. minuti je mrežo Parižanov zatresel prav Husanov. Lens je vodil z 1:0 le nekaj minut, saj je Goncalo Ramos štiri minute pozneje izenačil, nato pa po izvajanju strelov z bele točke, Uzbeka ni bilo med izvajalci, saj ga je trener v izdihljajih srečanja zamenjal, zmagal s 4:3. Foto: Guliverimage

Mladi Abdukodir, visok 186 centimetrov, je nadaljeval dobre predstave v francoskem prvenstvu, zdaj pa je naredil še velik korak naprej, saj ga bo danes Manchester City javnosti predstavil kot novo številko 45. S tem bo postal prvi Uzbek, ki bo okusil igranje v Premier League.

Zanj je vladalo veliko zanimanje tujih klubov, kar 20 jih je prihajalo iz petih najmočnejših lig v Evropi, med njimi je bil nekaj časa tudi Real Madrid.

Hiter kot strela, za Angleže je kot tank

Nogometno javnost je presunila njegova izjemna hitrost. Na zelenici lahko teče s hitrostjo 37 kilometrov na uro, kar je skoraj na ravni najhitrejših šprinterjev, ki blestijo na atletskih tekmovališčih. V prejšnji sezoni so v angleškem prvenstvu večjo hitrost namerili le branilcu Tottenhama Mickeyu van de Venu (37,38 in 37,23 kilometra na uro).

Abdukadir Husanov je v nogometni svet nalašč vstopil s priimkom svoje babice. Njegov oče je Hikmat Hašimov, nekdanji reprezentant Uzbekistana, ki pa ni hotel, da bi njegov sin izkusil pritisk in pasti zaradi znanega priimka, zato ga je obvaroval s tem, da so mu spremenili priimek. Foto: Guliverimage

Ker je Husanov zelo uren, hkrati pa ga odlikuje izjemna fizična moč, so se pri angleškem časniku The Sun zanj že domislili vzdevka. Preimenovali so ga v Tanka. Kaj kmalu pa bo Tank postal tudi prvi Uzbek, ki je zaigral v dveh različnih evropskih ligah iz elitne skupine petice. Med varovanci Katanca igra na tako visoki ravni le še kapetan in najboljši strelec, 29-letni napadalec Eldor Šomurudov (Roma).

Po evropsko krono in vstopnico za SP 2026

Manchester City sezone 2024/25 ne želi končati brez lovorik. Foto: Reuters Manchester City se bo tako v zimskem prestopnem roku, v katerem je z nemoralno ponudbo prepričal serijskega strelca Erlinga Haalanda, da ostane dolgoročni projekt kluba in si v tem obdobju dodobra napolni žepe, še okrepil in spomladi upal na čudež. Čeprav mu vodilni Liverpool beži za ogromno točk, še obstaja matematična možnost, da bi se vrnil v igro in vendarle ubranil naslov. To bo skušal narediti tudi s pomočjo dragulja Srečka Katanca, neustrašnega mladega Uzbeka, ki ruši mejnike in se želi ustaliti v udarni enajsterici Cityja.

Vstopil je v leto 2025, ki prinaša ogromna izziva. S Cityjem bo spomladi v ligi prvakov napadal evropsko krono, morda se približa tudi angleškemu vrhu, s člansko zasedbo Uzbekistana pa največji podvig v zgodovini državne samostojnosti, nastop na svetovnem prvenstvu.