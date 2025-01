Kam gre ta svet? Cristiano Ronaldo prejel noro ponudbo, kot je še ni bilo.

V nogometu se iz leta v leto pretakajo vse večji denarji, izplačila segajo skoraj v nebo, najbolj pa izstopajo visoki prihodki, s katerimi ima opravka Cristiano Ronaldo v Savdski Arabiji. Portugalec bo kmalu dopolnil 40 let, a ga to ne omejuje, da bi še vedno postavljal nove rekorde in z reprezentanco napadal nove izzive. Če bo podaljšal pogodbo z Al-Nassrom, bo na leto zaslužil skoraj dvesto milijonov evrov! Njegov bančni račun bo torej vsak dan bogatejši za 550 tisoč evrov. Vsako sekundo bo zaslužil šest evrov. Neverjetno.

Že dolgo ne spada le med najboljše in najbolj opevane nogometaše na svetu, ampak tudi med najbolj prepoznavne športnike, kar jih živi na tem planetu. Ni je javne osebe, ki bi imela na socialnih omrežjih več sledilcev, kot jih ima Cristiano Ronaldo. Glasbeniki, filmski igralci, politiki, športniki … Ni ga junaka, ki bi ga spremljali tako podrobno kot ravno 39-letnega Portugalca.

Od začetka leta 2023 vztraja v Savdski Arabiji, kjer nosi rumeni dres Al-Nassra. Foto: Reuters

Odkar se je predlani odločil, da bo zapustil Evropo in nadaljeval kariero v bogati Savdski Arabiji, ni le zadržal, ampak še povečal svojo priljubljenost. Postal je znanilec novega obdobja lova premožnih arabskih klubov na nogometne zvezdnike. Sprva so se osredotočali na malce bolj ostarele zvezdnike, ki vstopajo že v veteranski staž, nato pa so začeli snubiti tudi mlajše, ki vstopajo v najboljša nogometna leta.

Savdska Arabija je s svojim projektom, ki ponuja drugačno, a tudi razkošno življenje, privabila nemalo znanih nogometnih imen. Že tako v sklopu različnih akcij redno gosti najboljše nogometaše na svetu, saj na njenih tleh potekajo tudi superpokalna tekmovanja elitnih španskih in italijanskih klubov, vrhunec pa bo sledil leta 2032, ko bo na tem delu Arabskega polotoka, prepolnem naravnih bogastev, potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. Njegov ambasador bo tudi Ronaldo, ki ga želijo Arabci zadržati v svojih vrstah. Zato mu tudi omogočajo nadaljevanje arabske pravljice, v kateri si Portugalec bliskovito polni žepe, v prejšnji sezoni je denimo samo za klubsko zvestobo zaslužil dobrih dvesto milijonov evrov, v javnosti pa ga spremlja vloga vodilnega zvezdnika prvenstva.

Postal bo tudi solastnik kluba

Pogodba z Al-Nassrom mu poteče konec sezone 2024/25. Foto: Reuters Če je v Ronaldu vsaj malce gorela želja, da bi se proti koncu kariere vendarle vrnil v Evropo in še enkrat začutil, kako prijetno je poslušati himno njegovega najljubšega tekmovanja, mogočne lige prvakov, pa so mu zadnji primeri, ko mu je več evropskih velikanov sporočilo, da ga v primeru, če bi to zimo potrkal na njihova vrata, ne bi sprejeli medse, dali vedeti, da bi bilo najbolj smotrno ostati pri Al-Nassru. Sploh če ti vodstvo kluba stopi nasproti s tako mikavno ponudbo, o kateri v zadnjih dneh poročajo številni španski mediji.

Športni dnevnik Marca denimo dodaja, da bo Ronaldo pogodbo, ki mu sicer z Al-Nassrom poteče to leto, s klubom iz Rijada kaj kmalu podaljšal do leta 2026. Ponudba pa ne prinaša le finančnega blagostanja, o katerem lahko njegovi stanovski kolegi, sicer uspešni v nogometnem poslu, le sanjajo, ampak tudi dodatek, da bo CR7 postal solastnik arabskega kluba. V lasti bo imel pet odstotkov.

V petih minutah zasluži več kot Slovenec na mesec

Kar pa zadeva denarne plati ponudbe, je ta za njegovo starost naravnost sanjska. Ronaldo bo prejel letno plačo v višini 183 milijonov evrov. Skoraj tako veliko, kot jo je prejemal v zadnjem letu. To pa pomeni, da bo vsak mesec zaslužil več kot 15 milijonov evrov! Vsak teden mu bodo v denarnico kapnili slabi štirje milijoni evrov, še najbolj neverjetna primerjava pa je tista, ki se navezuje na posamezen dan.

Pogled na Riad iz razkošnega hotela Four Seasons, v katerem je živela družina Ronaldo v začetku leta 2023, ko se je Portugalec pridružil Al-Nassru. Na razpolago je imel dve nadstropji v poslopju. Nato se je celotna družina preselila v luksuzno vilo. Foto: Guliverimage

Če bo podaljšal novo pogodbo, v kar gre bolj ali manj verjeti, bo vsak dan bogatejši za 550 tisoč evrov. Na uro bo tako zaslužil skoraj 23 tisoč evrov, na minuto 382 evrov, na sekundo pa dobrih šest evrov. Toliko, kot marsikje po svetu znaša postavka za urno delo, kjer se po navadi gara, bo torej Ronaldo prejel v eni sami sekundi. V petih minutah bo zaslužil več od povprečne slovenske mesečne plače! Nepredstavljivo, a resnično, ko je govora o tem, kako globoke denarnice lahko premorejo Arabci in kako zelo si želijo v svojih vrstah zadržati edinstvenega promotorja nogometa, obraz, ki ga poznajo vsi na svetu.

Pogreša le še več lovorik

Letos bo skušal s Portugalsko še drugič osvojiti ligo narodov, nato pa se uvrstiti še na SP 2026. Foto: Reuters Ronaldo se tako nagiba k temu, da bo kariero ne le nadaljeval, ampak tudi sklenil v Savdski Arabiji. Kmalu bo dopolnil 40 let, a še vedno predstavlja pomemben člen v izbrani vrsti, s katero ostaja med največjimi kandidati za osvajanje lovorik. Z njo bo letos lovil nov naslov v ligi narodov, jeseni pa sledijo kvalifikacije za SP 2026, na katerem bi lahko sloviti Portugalec, katerega delovna etika in skrb za telo ter kondicijsko pripravo sta na tako visoki ravni, da bi lahko resnično potegnil vrhunsko kariero vsaj še za nekaj let naprej, tudi nastopil.

Do spektakla, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki, pa želi občutiti še večje zadovoljstvo ob igranju v dresu Al-Nassra. Skrbi ga namreč pomanjkanje priigranih lovorik. Ronaldo nerad izgublja, o tem smo se lahko na nogometnih zelenicah prepričati že neštetokrat, tudi lani, ko je s Portugalsko nepričakovano izgubil prijateljsko tekmo proti Sloveniji v Stožicah in bentil čez sodnike, odkar pa nastopa, in sicer zelo redno trese mreže v Savdski Arabiji, ni osvojil še nobene domače lovorike.

Velike ambicije ima tudi v azijski ligi prvakov, kjer je v tej sezoni zmagal na skoraj večini tekem. Foto: Guliverimage

Seznam osvojenih naslovov z Al-Nassrom je sila skromen. Predlani je osvojil le arabsko ligo prvakov, to pa je tudi to. In nič ne kaže, da bi bilo kaj boljše v domačem prvenstvu tudi tokrat. Čeprav je Ronaldo v tej sezoni dosegel 17 zadetkov in dodal tri asistence, je Al-Nassr po slabi polovici sezone 2024/25 na tretjem mestu. Al Hilal in Al Ittihad, oba polna nogometnih zvezdnikov, ki so pred tem blesteli na evropskih zelenicah, mu bežita devet točk.

Nova tekma ga čaka v petek, ko bo gostoval pri Al Taawounu. Do takrat pa bi morda lahko že postalo jasno, ali je sprejel bajno ponudbo in podaljšal zvestobo zdajšnjemu delodajalcu.