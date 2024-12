Portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo božič z družino preživlja na Laponskem, kjer si je pri –20 stopinjah Celzija privoščil ledeno kopel in izkušnjo delil s sledilci na družbenih omrežjih.

39-letni nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo si je tudi letos za božične praznike z družino privoščil izlet na Laponsko, od koder sledilce redno obvešča o dogajanju na severu Finske.

V začetku tedna so obiskali Božička, se vozili z vprego s severnimi jeleni, manjkale niso niti dejavnosti na snežnih saneh ... V torek pa se je Portugalec lotil ledenega izziva in ga delil na družbenem omrežju.

"Ljudje, poglejte to. Mrzlo je, zmrzuje, –20 stopinj Celzija. In kaj imam pred seboj? Poskusimo," v videu, ki ga je posnel njegov najstniški sin, pravi Ronaldo, ki se zgolj v spodnjicah spusti v ledeno vodo in v njej preživi kratek čas.

Ob tem je Cristiana Juniorja, ki je bil dodobra opremljen za zimske razmere, v vodo poskušal zvabiti z besedami "zelo je lepo", a se mladenič ni dal in očeta opazoval z varne razdalje.

Ronaldov potop si lahko ogledate v spodnjem videu:

Ronaldo in soigralci savdijskega kluba Al-Nassr imajo trenutno daljši premor, zadnjič so igrali 6. decembra, ko so po porazu proti Al-Ittihadu padli na četrto mesto. Naslednja tekma jih čaka 9. januarja.