Estetski kirurg toži Cristiana Ronalda

Dr. Roshan Ravindran – znan kot Dr. Rosh – trdi, da mu nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo dolguje plačilo za tretmaje, ki jih je v času igranja na Old Traffordu prejel v letih 2021 in 2022, poroča The Sun.

Nekdanji kardiolog se je specializiral za botoks in polnila, nego kože ter dvig obrvi. V njegovi tožbi omenja, da je izvajal tretmaje za Ronalda in njegove člane družine in spremstva v svoji kliniki v Cheshiru, zato se mnogi sprašujejo, ali je usluge zdravnika prejela tudi Ronaldova žena Georgina Rodríguez.

"Gre za tekočo pravno zadevo in kot profesionalec ne razpravljam o svojih pacientih," je za The Sun dejal omenjeni zdravnik, medtem ko je vir povedal: "Dr. Rosh je zelo spoštovan in je tihi strokovnjak za številne pomembne osebnosti, vključno z vrhunskimi politiki, člani kraljevih družin, športniki in hollywoodskimi zvezdami. Ko gre za tretmaje, kot so botoks in polnila, je Dr. Rosh nedvomno številka ena. Njegova klientela ceni popolno diskretnost ter vrhunske tretmaje."

Nogometni zvezdnik Ronaldo trenutno igra v Savdski Arabiji in zasluži dobrih 200 milijonov evrov letno. Zaprosili so ga za komentar, vendar še niso dobili odgovora.