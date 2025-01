Cristiano Ronaldo ovrgel govorice, evropski velikani mu zapirajo vrata

Začetek zimskega prestopnega nogometnega roka je obudil govorice, da bi se lahko Cristiano Ronaldo po dvoletnem dokazovanju v Savdski Arabiji vrnil v Evropo. Portugalski superzvezdnik bo čez mesec dni dopolnil okroglih 40 let, a še zdaleč ni končal vrhunski nogomet. Strelsko ne izstopa le v dresu Al Nassra, ampak tudi v portugalski izbrani vrsti, s katero ga kmalu čaka novo dokazovanje, nastop v izločilnem delu lige narodov.

Ronaldo se bo letos s Portugalsko potegoval za naslov v ligi narodov. Foto: Reuters

Ronalda veže pogodba z bogatim arabskim klubom do konca letošnje sezone, kar je sprožilo ogromno govoric o tem, da bi se lahko že v zimskem prestopnem roku vrnil v Evropo in se pridružil klubu, s katerim bi lahko zaigral v njegovem najljubšem tekmovanju, evropski ligi prvakov, sicer tudi paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa). Če bo ostal, bo še naprej vztrajal v ligi prvakov, a tisti, ki poteka na azijskih tleh.

Chelsea, PSG, Atletico in Bayern

Jan Oblak je lani na Euru ubranil kazenski strel Ronaldu. Foto: Reuters V Evropi odmevajo govorice, da si Ronaldo vendarle želi nadaljevati kariero v Evropi. Football365 tako poroča, da se je CR7 ponudil že štirim evropskim velikanom, a naj bi ga vsi zavrnili. To naj bi bili Chelsea, PSG (v nedeljo je v Dohi osvojil francoski superpokal), Atletico Madrid in Bayern München.

Možnost, da bi Jan Oblak letos tesno sodeloval s portugalskim kapetanom in lovcem na rekorde, ki ga je lani na Euru na dvoboju osmine finala spravil v solze, ko mu je ubranil kazenski udarec, se tako ne bo uresničila. PSG je zavrnitev Ronalda utemeljil s tem, da se ta s svojo starostjo, saj bo kmalu vstopil v peto desetletje, ne sklada v vizijo pariškega kluba, hkrati pa je predrag.

Še naprej želi pomagati Al Nassru

Ronaldo je v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigral za Al Nassr 19 tekem. Dosegel je 16 zadetkov, prispeval tudi tri asistence, prejšnji mesec pa je dal vedeti, da nastopa z Al Nassrom v močnejši konkurenci kot denimo francoski prvoligaši. "Prvenstvo v Savdski Arabiji je močnejše od francoskega. Francija ima le PSG, ostali nimajo možnosti. Poskusite sprintati na igrišču pri 38, 39 ali 40 stopinjah, pa boste videli. Težko je postati prvak v Savdski Arabiji," je dejal Ronaldo in s tem razburil številne ljubitelje francoskega klubskega nogometa.

Z Al Nassrom bi rad postal prvak Savdske Arabije. Foto: Guliverimage

Z Al Nassrom še ni postal prvak. Dvakrat je osvojil drugo mesto, trenutno je na četrtem, za vodilnim Al Ittihadom pa zaostaja 11 točk. "V čast si štejem, da kakovost savdskega prvenstva raste in da so jo dodatno dvignili prihodi mnogih vrhunskih igralcev. V čast mi je tudi, da sem bil prvi zvezdnik, ki je prišel sem. Veselim se, da bo liga v naslednjih od petih do desetih letih še napredovala, in to ne le prve članske ekipe, ampak tudi akademije. Moje sanje so, da bi se Savdska Arabija na tem področju lahko kosala in tekmovala tudi z drugimi ligami. Skušal ji bom pomagati, da doseže takšno raven," je povedal za uradno stran savdske elitne profesionalne nogometne lige in dodal, da želi z Al Nassrom osvajati lovorike.

Za zdaj je osvojil le eno, in sicer leta 2023 arabsko ligo prvakov, a želi še marsikaj več. Njegov cilj je postati tudi najboljši v Savdski Arabiji. "Še naprej bom pomagal svojemu klubu, da osvoji več lovorik. Verjamem, da bo letos dobro leto za Al Nassr." Njegove besede namigujejo, da namerava ostati na Arabskem polotoku do konca sezone. V tem primeru pa padejo v vodo vsi načrti, da bi se vrnil v Evropo.