Ronaldu nov rekord, Portugalska zabila pet golov

Udeležbo v četrtfinalu so si zagotovile štiri izbrane vrste. To so Italija, Francija, Nemčija in Španija. V petek zvečer se jim je pridružila še Portugalska.

Portugalci v pol ure zabili pet golov

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Poljska se je odpravila v Porto z namenom, da pokvari portugalsko zabavo in ostane v igri za napredovanje, a je bila naloga neuresničljiva. Na sever Portugalske so prišli brez Roberta Lewandowskega, ki je odsoten zaradi poškodbe hrbta, hkrati pa bi morali Portugalce nujno premagati za vsaj dva zadetka. Portugalska ni izgubila proti Poljski že 18 let. V Varšavi je nedavno zmagala s 3:1, tokrat pa je bila boljša celo s 5:1, pri čemer je vseh pet golov zabila v zadnje pol ure tekme.

Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo je lačen zadetkov in novih rekordov. Ker se je znova vpisal med strelce in to kar dvakrat, je postal najstarejši strelec v dresu Portugalske in izmaknil rekord prijatelju Pepeju. Ta je na SP 2022 proti Švici dosegel zadetek pri 39 letih in 283 dneh. Ronaldo ta petek šteje dan več.

V 59. minuti je za vodstvo zadel Rafael Leao, v 72. minuti je na 2:0 povišal Ronaldo z bele pike, na 5:0 pa so nato po vrsti povišali Bruno Fernandes (80.), Pedro Neto (83.) in z drugim zadetkom Ronaldo (87.). Končni izid je v 89. minuti postavil Dominik Marczuk.

Portugalska ima po petih tekmah na vrhu skupine A1 13 točk, z sedmimi sledi Hrvaška, ki je na Hampden Parku izgubila proti Škotski z 0:1. Edini strelec je bil John McGinn v 86. minuti. Poljska in Škotska sta doslej zbrali po štiri točke.

Na vrhu skupine A4 bo Španija, ki je z 2:1 v gosteh ugnala Dansko. Na tekmi, ki jo je sodil slovenski delivec pravice Rade Obrenović, sta za Špance zadela Mikel Oyarzabal v 15. in Ayoze Perez v 58. minuti. Končni izid je v 84. minuti postavil Gustav Isaksen.

Na drugi tekmi te skupine sta se Švica in Srbija razšli brez zmagovalca z 1:1. Glede na stanje na lestvici se bosta v zadnjem krogu Srbija in Danska na medsebojni tekmi udarili za drugo mesto v skupini, medtem ko je Švica že izpadla rang nižje.

Najboljši strelci lige narodov: 5 - Šeško (Slovenija), Ronaldo (Portugalska)

4 - Gyökeres (Švedska), Haaland (Norveška), Kerem Aktürkoglu (Turčija), Marin (Romunija)

3 - Frattesi (Italija), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Price (S. Irska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

