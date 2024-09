Rezervist Ronaldo zadel za zmago, Srbija ostaja brez gola in zmage

Začel se je drugi krog četrte izvedbe lige narodov. Evropski prvaki Španci so z igralcem manj s 4:1 premagali Švicarje. Cristiano Ronaldo proti Škotski ni začel v prvi postavi, ob zaostanku z 0:1 je vstopil takoj na začetku drugega polčasa in ob koncu zadel za zmago z 2:1. Hrvaška je prekinila niz štirih tekem brez zmage, za 1:0 proti Poljski je zadel še en veteran, Luka Modrić. Danska je v ponovitvi dvoboja z Eura 2024 z 2:0 premagala Srbijo, ki na dveh tekmah še ni dala gola in ima eno samo točko. Slovenija bo v ponedeljek zvečer v Stožicah gostila Kazahstan.

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 2. krog:

Nedelja, 8. september:

Ronaldo odpira novo poglavje. Stekla je akcija 1.000!

Cristiano Ronaldo po golu za zmago z 2:1. Foto: Reuters V središču pozornosti je bil Cristiano Ronaldo. Portugalski superzvezdnik se je po zadnji tekmi, ko je zatresel hrvaško mrežo in dosegel jubilejni 900. zadetek v karieri (za reprezentanco in klube), znova znašel na naslovnicah. Skromne predstave na letošnjem Euru so bile hitro pozabljene. Zdaj se odpira vprašanje, ali bi lahko 39-letni portugalski kapetan v karieri dosegel celo okroglih tisoč zadetkov.

"Cristianu je uspel dosežek, pomemben za zgodovino nogometa. Pomembne gole za Portugalsko pa bo dosegal tudi v prihodnosti. Pomembne bodo tudi njegove asistence. Nikoli ne smeš dejati, da je nemogoče doseči tisoč zadetkov. Ko govorimo o Cristianu, je to nogometaš, zmožen vsega. Tisoč zadetkov je mogoče doseči, ker je to pač Cristiano," je pred tekmo s Škotsko dejal selektor Portugalske Roberto Martinez.

Scott McTominay je zadel za 1:0. Foto: Reuters Zanimivo je, da je v državnem dresu odigral 213 tekem in dosegel rekordnih 131 zadetkov, prav nikoli pa še ni odigral srečanja s Škotsko. Tako je proti njej prvič zaigral šele pri 39 letih. A tekme ni začel. Škoti so z golom Scotta McTominaya povedli že v sedmi minuti tekme. Ronaldo je ob zaostanku z 0:1 vstopil takoj na začetku drugega polčasa. Osem minut pozneje je za izenačenje poskrbel Bruno Fernandes, za zmago pa, uganili ste, Ronaldo. Za 2:1 je zadel v 88. minuti.

Modrić slavil proti Lewandowskemu

Luka Modrić je zadel za zmago z 1:0. Foto: Reuters V skupini A1 kar mrgoli neuničljivih veteranov. Portugalska je ponosna na fenomen Ronalda, navijači Hrvaške častijo 38-letnega Luko Modrića (179 tekem in 26 zadetkov), poljski navijači pa 36-letnega Roberta Lewandowskega (153 tekem in 84 zadetkov). Med sabo sta igrala v Osijeku. Za razliko od Ronalda sta bila v prvi postavi.

Slovenski južni sosedi so skušali prekiniti niz štirih tekem brez zmage. Nazadnje so sladkost zmage okusili pred začetkom Eura 2024 na Portugalskem (1:0), tri mesece pozneje pa so v isti državi izgubili uvodno dejanje lige narodov (1:2).

In so ga prekinili. Prav Modrić pa je odločil zmagovalca, v 52. minuti je zadel iz prostega strela. Do konca se rezultat ni spremenil, se je pa na vsaki strani enkrat stresla prečka. Zadela sta jo Igor Matanović in Lewandowski.

Srbija ostaja brez gola in zmage

Srbija je na Danskem izgubila z 0:2. Foto: Reuters

V Köbenhavnu sta igrali dobri slovenski znanki Danska in Srbija. Srečanje na Euru 2024 se je končalo brez zmagovalca (0:0), rezultat pa je bistveno bolj odgovarjal Skandinavcem, ki so nato v osmini finala izgubili proti Nemcem (0:2). Srbi so Euro končali že po skupinskem delu, v ligi narodov pa, čeprav pogrešajo kopico najboljših igralcev, za začetek prijetno presenetili z remijem proti evropskim prvakom Špancem (0:0). Proti Danskem zdaj niso navdušili, izgubili so z 0:2. Zadela sta Albert Gronbaek in Yussuf Poulsen. Danska je s šestimi točkami vodilna v skupini A4.

Španci z igralcem manj do visoke zmage

V skupini A4 sta v Ženevi igrala Švica in Španija. Evropski prvaki, ki so letos izgubili prijateljsko tekmo s Kolumbijo (0:1), so v uvodnem dejanju lige narodov v Beogradu osvojili zgolj točko (0:0) in prekinili zmagoviti niz. V Švici so zaradi močnega udarca, ki ga je prejel proti Srbiji, pogrešali novopečenega asa Barcelone Danija Olma.

Španci so že v 13. minuti vodili z 2:0. Zadela sta Joselu in Fabian Ruiz. So pa v 20. minuti ostali z igralcem manj, ko je bil po prekršku izključen Robin Le Normand. Že pred koncem polčasa so Švicarji znižali na 1:2 (Zeki Amdouni). A je Španija vseeno prišla do zmage in to visoke, saj sta v zaključku za 4:1 zadela Ruiz še drugič ter Ferran Torres.

Liga narodov, 2. krog:

Nedelja, 8. september:

Ponedeljek, 9. september:

Torek, 10. september:

Lestvice: