Poljska in Hrvaška sta novo sezono lige narodov v "elitni" ligi A začeli z različnima izkupičkoma. Poljaki so na Škotskem vodili z 2:0, pa domačinom dopustili izenačenje, nato pa v sodnikovem dodatku dobili priložnost za zmago z 11-metrovko, kar so tudi izkoristili in odpeljali poln plen. Na drugi strani so Hrvati gostovali pri Lizboni, od koder so se vrnili s porazom (1:2), tako da je njihov točkovni račun še prazen.

Danes se bosta zasedbi Zlatka Dalića in Michala Probierza pomerili med seboj v Osijeku. Oba stratega se pred medsebojnim dvobojem ubadata s poškodbami oziroma boleznijo.

Poljak je moral zaradi poškodb v četrtek iz igre potegniti Roberta Lewandowskega (težave s hrbtom), Piotra Zielinskega (peta) in Sebastiana Szymanskega. Kapetan Lewandowski je sicer treniral z ekipo in pričakujejo, da bo igral, je pa dan po tekmi zaradi poškodbe mečne mišice akcijo predčasno končal Adam Buksa, ki je na Škotskem menjal kapetana. V kakšni postavi se bodo Poljaki zoperstavili gostiteljem, Probierz v soboto še ni imel odgovora, jasno bo nekaj ur pred tekmo.

Andrej Kramarić je že vse od vrnitve iz Lizbone v izolaciji. Foto: Guliverimage

Pri Hrvatih pa je pod velikim vprašajem nastop zvezdnika Andreja Kramarića, ki je zbolel. Vse od poraza na Portugalskem je v izolaciji. 33-letnika mučita povišana temperatura (39 stopinj Celzija) in hud glavobol. Že na zbor reprezentance je prišel z virozo, a so ga s pomočjo zdravil pripravili na nastop v Lizboni, kjer ga je 90 minut izčrpalo.

V soboto je bil na testiranju za covid, a ni bil pozitiven, poročajo Sportske novosti, temveč naj bi šlo za virozo. Kot dodaja hrvaški medij, je bil eden od scenarijev, da odide domov, a so ga opustili in se zatekli k infuziji in zdravilom.

Napadalec tako ostaja v izolaciji, hrano mu dostavljajo v sobo, izpustil je treninge ... Zdravniška služba dela vse, da bi ga pripravila na večerni obračun, a tudi če jim uspe, ga je težko pričakovati v prvi postavi.