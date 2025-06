To je zmotilo znano vplivnico, ki dopustuje na Hvaru

22-letna vplivnica Alix Earle se skupaj s prijateljicami zabava na Hvaru in pri tem svoje sledilce redno obvešča o njihovih dogodivščinah. Tako je recimo med pripravami na večerni izhod sledilcem potarnala, da v apartmaju, kjer bivajo, nimajo vroče vode in se zato tuširajo s hladno vodo. Priznala je, da si zato več dni ni oprala las. Pod objavo na TikToku se je vsul plaz komentarjev, sledilci so vplivnici predlagali, naj vklopi bojler.

Sicer pa je Earle navdušena nad Hrvaško. Na družbenih omrežjih je objavila posnetek s Hvara s pripisom: "Moj najljubši kraj na svetu."

Earle je v zadnjih letih postala največja zvezda TikToka, na Instagramu pa ima več kot štiri milijone sledilcev. Priljubljena je postala po zaslugi posnetkov "Get Ready with Me", ko s sledilci deli, kaj bo obleka in ob tem govori o vsakdanjih temah.