Radijski voditelj in pevec Gašper Rifelj je sporočil, da ga na karierni poti čaka velika sprememba. Po dolgem razmisleku se je odločil, da ne bo več vodil jutranjega programa na Radiu Aktual, a ostaja del njihove ekipe. Voditeljico Martino Švab, s katero sta zadnje leto v studiu preživela največ časa skupaj, je njegova odločitev užalostila, a ga razume in mu želi veliko sreče na nadaljnji poti.

"Čeprav smo šele na polovici leta 2025, lahko rečem, da je to zame leto veliko sprememb," je ob posnetku, s katerim je presenetil marsikaterega poslušalca, zapisal Rifelj. Za slovo od jutranjega programa se je odločil zaradi polnega urnika in časa, ki ga zaradi zgodnjih jutranjih in večernih ur ni mogel preživeti s svojima otrokoma.

Začutil je, da je čas za premik

"Moji dnevi so se zadnje leto začenjali ob 5. zjutraj in končali pozno zvečer. Ob tem tempu sem začutil, da je čas za premik. Predvsem zato, ker si želim več časa za tisto, kar je najbolj dragoceno – moja otroka. Želim biti bolj prisoten, jima dati več sebe in preprosto – biti več doma," je pojasnil.

Sodelavcem na Radiu Aktual se je zahvalil za vse nepozabne trenutke in priložnost, da se je lahko zbujal z njihovimi poslušalci. Še posebej se je zahvalil jutranji sovoditeljici Martini Švab, s katero sta stkala res posebno prijateljsko vez. Verjame, da sta skupaj ustvarila nekaj res dobrega.

Kot je v posnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju Instagram, še pojasnil Rifelj, ki ga ob vlogi radijskega voditelja poznamo tudi kot pevca, se od jutranjega programa poslavlja, a ostaja del Aktualove ekipe: "Zagotovo me boste še slišali v kakšnem vikend terminu ali posebni oddaji."

