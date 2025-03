Nina Pušlar že šestič zapored največkrat predvajana slovenska izvajalka

Zavod IPF je predstavil uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih postajah v preteklem letu. V letu 2024 je prvo mesto zasedla skladba Stumblin' In izvajalca Cyrila. Prva slovenska skladba na skupni lestvici pa je "šele" na 31. mestu skladba Ironija Nine Pušlar. Letos so lestvici IPF dodali novo kategorijo, in sicer za najbolj predvajan videospot na televizijskih programih, ter podelili tudi priznanja radijskim programom, ki najbolj podpirajo slovensko glasbo.

"Če je v letu 2023 slovenska glasba dosegla enega največjih prebojev – skupina Joker Out je bila s skladbo Carpe Diem celo druga najbolj predvajana skladba leta 2023 –, je letos prva slovenska skladba na skupni lestvici na 31. mestu," je ob predstavitvi rezultatov povedal direktor IPF Viljem Marjan Hribar, ki je dodal, da kljub nižji uvrstitvi domače glasbe letos podatki kažejo na "ohranjeno prisotnost slovenskih izvajalcev v etru, še posebej na programih, ki sistematično podpirajo domačo produkcijo".

V ospredju trije domači izvajalci

V ospredju letošnje podelitve Zavoda IPF so bili trije domači glasbeni izvajalci: Nina Pušlar, Joker Out in Žan Serčič. Nina Pušlar je s skladbo Ironija osvojila naziv najbolj predvajane slovenske skladbe leta. Prav tako je ista skladba najvišje uvrščena slovenska skladba na skupni lestvici in se je letos uvrstila na 31. mesto.

Pevka Nina Pušlar je prejela tudi priznanje IPF za proizvajalca fonograma, ki je izšel v samozaložbi. Poleg tega je Pušlar že šesto leto zapored največkrat predvajana slovenska izvajalka, ta naziv neprekinjeno nosi že od leta 2019.

Nina Pušlar ob podelitvi nagrade z direktorjem IPF Viljemom Hribarjem Foto: IPF/Tadej Majhenič

Nina Pušlar: Nekaj najlepšega je slišati svojo pesem na radiu, ko se pelješ na svoj koncert

"Vseh današnjih prejetih nagrad sem zelo vesela. Nagrada za najbolj predvajano izvajalko leta je letos prišla že šesto leto zapored. Pri ustvarjanju nikoli ne razmišljaš o nagradah, a tisto, kar delaš, delaš iskreno in obdan z ljudmi, ki nekako čutijo isto glasbo in isto sporočilnost. Zelo veseli smo, da se vse te pesmi dotaknejo tako publike kot poslušalcev in jih imajo rade tudi radijske postaje," je po podelitvi za Siol.net povedala Nina Pušlar. "Zato rečem, da je to vzajemna ljubezen in krog, ki se prepleta. Nekaj najlepšega je, ko se pelješ na svoj koncert, svojo pesem slišiš na radijski postaji in jo nato zvečer skupaj s svojo publiko glasno zapoješ v dvorani. To je res lep občutek in takšnih občutkov si v prihodnje želim še več," je še dodala priljubljena pevka.

Pušlar je pojasnila tudi to, da je nenadejano za letos napovedala tudi nov album. "Res je, včeraj, čisto slučajno in mimogrede, a imam rada take igrice. Ko enkrat nekaj rečeš in določiš datum samemu sebi in svoji ekipi, se kar naenkrat zgodi ta kreativni proces. To je dobra stvar, da si postaviš nek rok, če nekaj želiš dokončati," je še dodala Pušlar, ki se že intenzivno pripravlja na 20. obletnico svoje glasbene poti junija v Ivančni Gorici, kjer bo odigrala tudi že nekatere nove, še neizdane pesmi iz svojega prihajajočega albuma.

Prvič podelili nagrade v treh kategorijah

Prvič so v Zavodu IPF podelili tudi nagrade v kategoriji Novost leta (največkrat predvajana nova slovenska skladba letnika 2024). Skladba, ki ji je IPF prvič podelil priznanje za največkrat predvajano slovensko skladbo, izdano v preteklem letu, je postala Bela lilija Žana Serčiča.

Žan Serčič: Ostaja grenek priokus

"Zelo lepo je videti svoje ime v taki kategoriji, saj ti to da potrditev, da so vse ure v studiu, na vajah in delo z ekipo, ki sem ji zelo hvaležen, nekako odraz tega. Priznati moram, da vseeno ob pogledu na statistiko ostaja grenek priokus, saj se vrti zelo majhen odstotek slovenske glasbe in sem zaradi tega še posebej počaščen, da je moje ime med predvajanimi. Lahko rečem, da sem za ta uspeh hvaležen svoji publiki, ekipi in založbi," je za Siol.net povedal Žan Serčič.

Žan Serčič je slavil v kategoriji Novost leta, za največkrat predvajano slovensko skladbo, izdano v preteklem letu. Foto: IPF/Tadej Majhenič

Si Žan Serčič želi v prihodnje še več slovenske glasbe na radijskih postajah? "Zagotovo. Vem, kakšna je uredniška politika v Sloveniji. To ni v moči nas, glasbenikov, da to spremenimo. Trudimo se po najboljših močeh in dobro je, da ljudje tudi lahko vidijo, v kakšnem prostoru delujemo mi in s kakšnimi finančnimi vložki delujejo Ed Sheeran in preostali, ki so pred in za nami na radijskih postajah. Sam bi rekel, da naše skladbe zvenijo primerljivo njihovim. V prihodnosti si želim, da bi uredniška politika še bolj podprla slovensko glasbo in izvajalce, ker bi s tem še bolj dvignili kolektivno zavest Slovencev za našo glasbo in kulturo," je prepričan uveljavljeni glasbenik.

Katere radijske postaje predvajajo največ slovenske glasbe?

Prvič so podelili priznanja radijskim programom z največ predvajanimi slovenskimi skladbami in ki najbolj podpirajo slovensko glasbo. Na prvo mesto se je uvrstil Radio Sraka, za njim pa Prvi program Radia Slovenija in Radio Prlek. Letošnja novost je tudi vključitev televizijskih programov in spremljanje predvajanj videospotov. V tej kategoriji je priznanje za največkrat predvajan videospot na televizijskih programih v letu 2024 prejela skupina Joker Out z videospotom za skladbo Carpe Diem, ki se je lani največkrat predvajal med domačimi videoizvajalci. "Seveda je ta nagrada tudi nagrada našemu videoproducentu Marku Pircu, s katerim sodelujemo že od začetka in smo skupaj posneli že 14 videospotov, tako da brez njega ne bi šlo," je na podelitvi povedal Kris Guštin iz zasedbe Joker Out ter dodal, da veliko časa posvetijo tudi načrtovanju videospotov in nameravajo čas, namenjen pripravi, v prihodnje še povečati.

Člana Joker Out Kris Guštin in Jan Peteh ob boku direktorja IPF Viljema Hribarja Foto: IPF/Tadej Majhenič

Po podatkih IPF se je na slovenskih radiih v letu 2024 predvajalo skupno 245.090 različnih skladb, od tega jih je bilo 30 odstotkov slovenskih. Delež domače glasbe med prvimi stotimi največkrat predvajanimi skladbami je ostal nespremenjen in znaša sedem odstotkov, kar kaže na stagnacijo v podpori slovenskim glasbenim izvajalcem, so zapisali na IPF.