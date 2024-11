Nina Pušlar razkrila, kje bo priredila svoj koncert ob 20. obletnici kariere #video

Pevka Nina Pušlar je v torkovem jutranjem programu Denis Avdić showa, ki se je za to priložnost javil iz Dolenjske, razkrila, da bo nastop ob 20. obletnici svoje kariere in prve izdane pesmi izvedla na nogometnem stadionu v Ivančni Gorici 20. junija prihodnje leto.

Ivančna Gorica je tudi sicer rojstni kraj 36-letne pevke Nine Pušlar, zato ne čudi, da se je najuspešnejša in najbolje predvajana samostojna pevka v Sloveniji zadnjih nekaj let odločila, da koncert izvede prav v domačem okolju. Svoj koncert je Pušlar poimenovala Eden in edini.

"Leta 2025 bo točno dvajset let od moje prve pesmi. Prišli smo do take res lepe ideje, da bi bilo tukaj res lepo imeti koncert, ker je to stadion moje mladosti, stadion v mojem rodnem kraju," je v studiu Radia 1 voditelju Denisu Avdiću povedala Nina Pušlar.

V studiu jo je presenetil tudi njen znanec ter nekdanji profesionalni nogometaš, komentator in nogometni strokovnjak Slaviša Stojanović, ki je ob igranju na klasično kitaro s Pušlar celo izvedel eno izmed njenih pesmi To mi je všeč. O skupnem nastopu sta se Pušlar in Stojanović doslej le dogovarjala, zdaj pa jima je skupaj uspelo prvič nastopiti v javnosti.

Pričakujejo okoli 15 tisoč ljudi

Kot so povedali v studiu, na koncertu Nine Pušlar prihodnje leto pričakujejo okoli 15 tisoč ljudi. Nogometni stadion, na katerem je Stojanović sam deloval najprej kot igralec, nato pa še kot trener, in kjer domuje nogometni klub Ivančna Gorica, ima po mnenju nogometnega strokovnjaka posebno energijo.

Pušlar je sicer zmagala v drugi sezoni Bitke talentov leta 2005, svoj prvi videospot in prvo skladbo Ni ona pa je slovenski javnosti predstavila teden dni po zmagi, 18. decembra 2005, v oddaji Spet doma.

