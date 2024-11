Rudan in Resnik zakopala bojno sekiro in priredila prvi skupni koncert #foto

Pevca Miran Rudan in Vili Resnik sta v soboto prvič v svojih bogatih karierah združila moči na prvem skupnem koncertu in z razširjeno zasedbo zapela vse svoje največje uspešnice, nekatere izmed njih tudi skupaj, in poskrbela za nepozabno zabavo.

Miran Rudan in Vili Resnik sta kot pevca zaznamovala skoraj pol stoletja v slovenski popularni glasbi, za seboj pa – kot solista in člana različnih skupin – pustila neverjetno število že skoraj ponarodelih hitov.

Vsak izmed njiju je pustil svoj pečat tudi v skupini Pop Design in tudi na festivalskih ter evrovizijskih odrih: Vili je na njem nastopil s pesmijo Naj bogovi slišijo, Miran pa kot član skupine Pepel in kri ob Totu Cutugnu v Zagrebu zmagal z zimzelenim komadom Insieme leta 1992.

Program z gostoma presenečenja

Pevca, ki sta tudi kot solista pustila ogromen pečat v slovenski glasbi, sta do zadnjega kotička zapolnila dvorano Media Center. Na več kot dvournem koncertu, na katerem sta se sprehodila čez svoja izjemna glasbena opusa, so navdušili tudi posebni učinki, luči, izbor pesmi in posebna gosta.

Program, na katerega sta uvrstila 27 uspešnic, sta kot gosta presenečenja popestrila Nuša Derenda, ki se je Viliju pridružila pri izvedbi evrovizijske pesmi Naj bogovi slišijo, Miran pa je z Matjažem Zupanom prvič skupaj zapel zimzeleno uspešnico Naj vino tvoj poljub sladi, ki jo je Zupan napisal za Mirana.

Na dogodku niso manjkali znani obrazi

Dogodka so se udeležili številni znani obrazi, med njimi kolesar Kristijan Koren, rokometni selektor Uroš Zorman, ekipa Košarkarske zveze Slovenije na čelu s predsednikom Matejem Erjavcem in športnim direktorjem Sašo Dončićem, pevka Špela Grošelj, glasbenik in pevec Rok Piletič, pevka Manca Špik, poznavalec glasbene scene Dragan Bulič, priznani glasbeni producent in član skupine Cubismo Krešimir Tomec, televizijska voditeljica Ana Tavčar, igralec Anže Zevnik in drugi.

"Lagala bi, če bi rekla, da se med pripravami na ta koncert nisva tudi kdaj sporekla, ampak le zato, ker sva si želela vse izvesti popolno in so včasih najini pogledi na to nekoliko drugačni. A ker sva videla, da je v ta projekt vpletena res odlična tehnična in kreativna ekipa, sva ji zaupala in skupaj smo pripravili res izjemen koncert. Midva sva sicer imela pogled z odra, a prvi posnetki iz dvorane, ki sva jih že lahko videla, so res hudi. Upava, da so ljudje uživali vsaj tako kot mi na odru," sta po koncertu povedala pevca.

V zadnjih letih sta zakopala bojno sekiro

Vili je glasbeno pot začel kot rocker (v zasedbah Herbie, Junaki nočne kronike, YUNK, Spin), s Pomarančo pa je oral tudi slovensko metalsko ledino. Miran je na slovensko glasbeno sceno prišel z zasedbo Moulin Rouge in že leto kasneje preskočil v Randez Vous, po treh uspešnih albumih pa prestopil v Pop Design. Tam ga je vmes za pol desetletja zamenjal Vili, za njim pa se je v "drugem polčasu" spet vrnil Miran.

Oba pevca sta kasneje še večji pečat na sceni pustila kot solista. Miran je bil v obdobju snemanja albuma V srce kralj slovenske pop scene, Vili pa se je zapisal v anale z nogometno himno Na fuzbal me pust. V zadnjih letih, ko izvajalca doživljata pravi preporod, pa so se ohladile tudi njune medsebojne zamere.

Pevca bosta koncert ponovila, in sicer 24. januarja v Mariboru.

