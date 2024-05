Glasbenika Miran Rudan in Vili Resnik bosta po več letih spora združila moči in v prvem skupnem koncertu izvedla največje uspešnice skupine Pop Design, katere člana sta bila. Z razširjeno spremljevalno zasedbo bosta novembra nastopila v ljubljanski Cvetličarni.

Vili Resnik je glasbeno pot začel kot rocker in se kalil v zasedbah Herbie, Junaki nočne kronike, YUNK, Spin, s Pomarančo pa je oral tudi slovensko metalsko ledino. Miran Rudan je glasbeno sceno nase opozoril v zasedbi Moulin Rouge in že leto kasneje preskočil v Rendez Vous, po treh uspešnih albumih pa je prestopil v skupino Pop Design. Tam ga je vmes za pol desetletja zamenjal Vili, za njim pa se je na "drugi polčas" spet vrnil Miran.

Pevca pa sta poleg zasedbe Pop Design svoj pečat pustila tudi na festivalskih in evrovizijskih odrih (Vili je s pesmijo Naj bogovi slišijo leta 1998 zastopal Slovenijo, Miran pa je kot član skupine Pepel in kri ob Totu Cotugnu v Zagrebu zmagal z zimzeleno popevko Insieme leta 1992).

V pogovoru za Siol.net sta povedala nekaj zanimivosti o koncertu, ki ga pripravljata, in o svojih glasbenih karierah.

Miran Rudan in Vili Resnik bosta novembra združila moči. Foto: Marko Delbello Ocepek

Kaj je bilo v ozadju vajinega spora in zakaj dolga leta nista spregovorila?

Vili Resnik: Mediji pravijo, da nisva govorila. To slišim prvič. Ni bilo nič posebnega, nisva bila sprta, ampak preprosto se nisva srečala.

Miran Rudan: Med nama so bili kdaj kakšni provokativni stavki, saj sva bila oba v isti zasedbi in zanjo naredila ogromno. Saj konflikti so čisto normalna zadeva. Res jih nimam več v glavi in ne vem, kaj bi bilo med nama spornega. Vsaj 70 ali 80 odstotkov so napihnili mediji.

Nista se pa nikoli prepirala zaradi deklet?

Vili: Nekajkrat sva se stepla, ampak to je bilo vse (smeh, op. p.).

Kaj je biti težje, biti solo izvajalec ali pevec v skupini?

Miran: Meni je biti težje v skupini, ker delaš z veliko ljudmi. Odvisno je predvsem, s kakšnimi ljudmi delaš, saj je z nekaterimi težko. Ravno zaradi tega sem nekajkrat zapustil takšne skupine, ne govorim le o Pop Designu, ampak tudi o Rendez Vous. Kadar si sam, si sam in je vse na tvoji grbi. Kadar imaš pa v skupini ekipo, ki zna garati in ti pomaga, da ti ni treba vsega urejati sam, je pa tudi to krasno.

Vili: Jaz bom rekel tako. Če imaš bend, s katerim lahko dobro delaš, se stvari porazdelijo, je manj napetosti in je lažje. Ko si solist, pa pomeni, da si za vse odgovoren sam. Karkoli se zgodi, si sam, zato je težje biti solist.

"Pridite na najin nastop, da boste videli, kaj se dogaja, kako je, kako kaj zveni. Bo dobra družba, dobro veselje, dobra energija in to je to," pravi Resnik. Foto: Marko Delbello Ocepek

16. 11. prvič pripravljata skupen koncert, na katerega so mnogi čakali zelo dolgo. Kaj lahko pričakujemo na tem nastopu?

Miran: Vse tisto, kar tisti, ki hodijo na moje in Vilijeve koncerte, že dobro poznajo. Imamo veliko skladb. Dejstvo je, da bo vse narejeno na moderen način, saj ne prihajava kot nostalgija, ampak tako moja kot Vilijeva kariera je moderna. Ljudje, ki hodijo na najine koncerte, ne bodo presenečeni.

Vili: Pridite na najin nastop, da boste videli, kaj se dogaja, kako je, kako kaj zveni. Bo dobra družba, dobro veselje, dobra energija in to je to.

Bo poleg gostov na odru tudi kakšno presenečenje?

Miran: Mislim, da ne.

Vili: Trenutno ne razmišljamo v tej smeri. Tako da mislim, da ne. Konec koncev imava sama toliko pesmi, ki jih ljudje poznajo, da ne potrebujeva nobenega gosta.

Miran: Govoriva tudi o novih stvareh, ne samo o zgodovini. Če pogledamo Vilijevih 35 let in mojih 40 let nazaj, se je zgodilo marsikaj. To vedno uporabljamo, ampak smo vedno malce drugačni, saj se piše leto 2024. V bend sva pripeljala mlajše ljudi, ki dajejo svoj pečat. To pomeni, da ne posnemajo tistega, kar je bilo pred leti.

Ali nameravata še pred dogodkom oziroma po njem izdati kakšno skupno pesem?

Vili: Se pogovarjamo in razmišljamo o tem, ampak ni še nič dorečeno. Mogoče pa res.

Miran: Oba izdajava zanimive pesmi, vsaj enkrat na leto. Jaz sem pristaš tega, da mi album ne pomeni kaj veliko, več mi pomeni dober singel, s katerim se ukvarjamo tudi pol leta. Nikoli ne veš, kaj točno bo ljudem všeč, saj te vedno presenetijo. Tudi za priredbo Na nebo nihče ni slutil, da bo takšna uspešnica. Res nikoli ne moreš vedeti, kaj se zgodi in kako se bo odzvala publika.

"Oba izdajava zanimive pesmi, vsaj enkrat na leto. Jaz sem pristaš tega, da mi album ne pomeni kaj veliko, več mi pomeni dober singel, s katerim se ukvarjamo tudi pol leta. Nikoli ne veš, kaj točno bo ljudem všeč, saj te vedno presenetijo," je povedal Miran Rudan. Foto: Marko Delbello Ocepek

Oba sta svoj pečat pustila tudi na Evroviziji. Jo še spremljata?

Miran: Jaz ne več, zelo malo.

Vili: Mene Evrovizija zanima, ampak ugotavljam, da sem prestar ter da te glasbe in cirkusa ne razumem več.

Miran: Meni je žal, da Evrovizija ni več tisto, kar sva pred leti doživljala midva. Mislim, da se bo kmalu zamenjalo ime, da to ne bo več Evrovizija, mogoče pa bo ostalo.

Kaj pravita o slovenski glasbeni sceni, je na trgu dovolj kakovosti ali se ta v obdobju, ko vse več ljudi ustvarja svojo glasbo, zmanjšuje?

Miran: Res je, kakovost se zmanjšuje, saj je vse drago. Dejansko je le še nekaj dobrih aranžerjev, tistih, na katere jaz prisegam – tukaj je Krešo, Štibernik, dva, ki bi jima takoj zaupal, sta popolnoma različna in imata svoj stil. Ravno prej smo debatirali, kako narediti dobro glasbo. Nekaj se dela, na primer narodnjakov je ogromno, ampak jih niti ne slišim. Veliko premalo je tega, da bi bili glasbeniki vidni. Premalo je tudi petja v slovenščini.

Vili: Jaz mislim, da imamo v Sloveniji veliko dobre slovenske glasbe. Trenutno je velik vzpon slovenske glasbe. Dragi Slovenci, bodimo ponosni na to, kar smo, saj imamo glasbo takšno, kot si jo zaslužimo. Bodimo ponosni na svojo glasbo. Ves čas poslušam, da je to, kar je slovensko, zanič. Ni res. Imamo veliko dobrih glasbenikov, pevcev, pevk in bodimo ponosni nanje.

Veliko prijateljev imata tudi med glasbeniki. S kom se največkrat in najbolj nasmejita?

Miran: Z vsakim posebej, v zadnjem času predvsem z Resnikom (smeh, op. p.).

Vili: Glasbeniki so veseli in dobri ljudje. Znajo povedati dobre šale, tako da je veliko takšnih ljudi. Vedno se najdemo. Obstajajo neki krogi energije in potem pridejo na plano.

Miran: Vedno najdeš nekoga, s komer se lahko nasmejiš. V vsakem bendu.

Preberite tudi: