Pomerili so se Križaj, Hadalin, Resnik in Vlahovič: kdo je bil najhitrejši? #video

Znani Slovenci so se pred začetkom Pokala Vitranc, ki bo na sporedu 9. in 10. marca, v Kranjski Gori tradicionalno preizkusili na pravi veleslalomski progi. V malce bolj sproščenem vzdušju sta se tekmovanja udeležila tudi smučarja Štefan Hadalin in Bojan Križaj. Kaj so po dogodku povedali tekmovalci in tisti, ki so zanje navijali, poglejte v zgornjem posnetku.

Na veleslalomski progi so se med drugim preizkusili glasbeniki Vili Resnik, Miki Vlahovič in Matic Leban (Zvita Feltna), ki je na tekmovanju zmagal lani, smučarja Štefan Hadalin in Bojan Križaj ter nekdanja tekmovalka Exatlona Katrin Kostanjšek.

V moški kategoriji je pričakovano slavil Hadalin, na drugem mestu je bil Deni Eferl, na tretjem pa Križaj. Med ženskami pa je zmagala Kostanjškova, ki je prehitela drugouvrščeno Klaro Lauro Kos in Majo Zagoričnik na tretjem mestu.

Radijski voditelj Dean Windisch in glasbenik Miki Vlahovič. Foto: Gaja Hanuna

Bojanu Križaju tekmovanja ne ustrezajo več

"Bil sem v drugačni vlogi kot ponavadi, malce manj tekmovalni. Sem pa opazil, da so nekateri kar tekmovalni," je po zmagi povedal Hadalin in dodal, da je tekmovanje vzel za zabavo: "Jaz sem svoj tekmovalni del zaključil, je pa tekmovalnost v meni še vedno prisotna in najbrž bo vse življenje. Sem se pa vseeno potrudil, da nisem odpeljal najslabše," se je pošalil 28-letnik, ki bo svojo športno pot sklenil čez slab mesec v Kranjski Gori.

Odlično se je odrezal tudi 67-letni Križaj, ki je povedal, da se na smučkah počuti super, tekmovanja pa mu ne ustrezajo več. "Če je treba, grem tudi skozi to, ampak z glavo, da se kaj ne bi zgodilo. Malo adrenalina je še vseeno prisotnega, ampak ne več za vsako ceno. Trenutno je na prvem mestu zdravje in da varno pridem do cilja," je dejal.

Preverili smo, ali znani Slovenci poznajo smučarje iz svetovnega pokala. Poglejte, kako so se odrezali:

Minister Han bo navijal za Žana Kranjca

Dogodka v Kranjski Gori so se udeležili številni slovenski glasbeniki in gospodarstveniki, ki podpirajo slovenski šport. Vsi so povedali, da bodo spremljali letošnji Pokal Vitranc, na katerem bodo navijali predvsem za Slovence.

Med navijači, ki se niso udeležili tekmovanja, pa so bili še glasbeni urednik Dragan Bulič, voditelj Dean Windisch, radijski voditelj Klemen Bunderla, pevec Lado Leskovar, osebna trenerka in nekdanja atletinja Manca Šepetavc, predsednik OZS Blaž Cvar in glasbenik Samuel Lucas.

Prišel je tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Ta je povedal, da Pokal Vitranc spremlja vsako leto in tudi letos bo tam. "V tej funkciji (ministra, op. p.) sicer malce drugače, malo bolj uradno. Ne vem sicer, ali bom tam v soboto ali nedeljo, ampak en dan zagotovo," je pojasnil Han in dodal, da bo njegov favorit Žan Kranjec. "Vesel bom, ko se bodo naši fantje začeli uvrščati nazaj med najboljše, če se spomnimo, kako je bilo pred 15 ali 20 leti, ko je bilo med prvo petnajsterico v slalomu tudi devet naših. Ampak podpirati jih moramo tudi, ko jim ne gre," je še povedal. Dodal je, da tudi sam včasih smuča, je pa večji ljubitelj poletnih športov.

Minister Matjaž Han bo tako kot vsako leto spremljal smučarje na Pokalu Vitranc. Foto: Gaja Hanuna

Tako sta se na progi odrezala Križaj in Hadalin:

Preberite tudi: