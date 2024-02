V Kranjski Gori razmere še niso kritične

Kranjska Gora je v pričakovanju domačega smučarskega vrhunca zime, tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev za pokal Vitranc. Spored bo klasičen z veleslalomom in slalomom. Za zadnje točke svetovnega pokala pred finalom sezone se bodo alpski smučarji na svetu merili devetega in 10. marca. Prvi operativec organizacije Srečko Medven je optimističen, pa čeprav je pod Vitrancem bolj pomladno kot pa zimsko.

Srečko Medven Foto: Bor Slana/STA "Vremenske razmere niso najbolj ugodne, imamo pomlad oziroma poletje sredi zime, kar se v vsakem primeru pozna na snežnih zalogah, vendar v tem trenutku situacija še ni zelo kritična," je na novinarski konferenci v Kranjski Gori povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja pokala Vitranc Srečko Medven. "Potrebovali bomo sigurno nekaj sodelovanja vremena z nizkimi temperaturami, morda tudi s kakšnimi snežnimi padavinami, tako da v tem trenutku gledamo v bistvu v te tri tedne, ki nas čakajo do same tekme, zelo optimistično."

"V tem trenutku je sneg samo na tekmovalni progi, z osnovo od veleslalomskega štarta do cilja. Manjka nam ogrevalna proga, ki je v tem trenutku ni. To bomo reševali kasneje, ko bomo videli kakšne bodo razmere," je pojasnil Medven. Dolgoletni generalni sekretar tega tekmovanja verjame, da bodo zadostili zahtevam Mednarodne smučarske zveze in bodo tekmi v veleslalomu in slalomu potrdili 29. februarja, ko bo snežna kontrola. "Prišli bodo vsi najboljši smučarji v tem trenutku v svetovnem pokalu, ki seveda niso poškodovani."

Glavni slovenski adut bo Žan Kranjec, ki v veleslalomu sodi v sam vrh, slalomska tekma, kjer so Slovenci za zdaj izgubili stik s konkurenco, pa bo v znamenju slovesa zadnjega Slovenca v točkah za svetovni pokal alpskih smučarjev Štefana Hadalina, ki se je odločil za konec tekmovalne poti. Predvečer Pokala Vitranc, osmega marca, je rezerviran za spominsko revialno tekmo s humanitarnim pridihom, v spomin prezgodaj umrlega slovenskega smučarja in trenerja Draga Grubelnika.

V soboto med tekoma bodo v ciljni areni za dobro vzdušje poskrbeli člani ansambla Saša Avsenika, po tekmovanju pa se bo dogajanje preselilo na Trg zmagovalcev v Kranjski Gori, kjer napovedujejo "največji slovenski apre ski", torej zabavo oziroma po smučarski žur za mlado in staro, z desetimi nastopajočimi, med njimi bodo nastopili zimzeleni zabavljači Čuki z orkestrom harmonikarjev, Kingston, Natalija Verboten, Špela Grošelj, Miran Rudan. Med tekoma nedeljskega slaloma pa bo za dobro voljo skrbel Vili Resnik.

"Na pokal Vitranc moramo biti absolutno ponosni"

Štefan Hadalin se bo na pokalu Vitranc še uradno poslovil od tekmovalne kariere. Foto: Bor Slana/STA Pokal Vitranc ima posebno mesto in velik pomen tako v lokalnem kot tudi v nacionalnem okviru in presega zgolj športne razsežnosti. Navzoče na novinarski konferenci sta nagovorila tako minister za minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han kot tudi županja Kranjske Gore Henrika Zupan. Minister se zaveda pomena Pokala Vitranc: "Gre za eno najstarejših tekmovanj v Sloveniji in definitivno pokal Vitranc združuje in povezuje Slovence in Slovenke. Na pokal Vitranc moramo biti absolutno ponosni in mislim, da gre za eno izmed treh najbolj prestižnih dirk v smučanju," je dejal minister.

Minister je napovedal razpis vreden približno 30 milijonov evrov, ki bo namenjen obnovi športne infrastrukture v lokalnih skupnostih. V smučarskem klubu Kranjska Gora načrtujejo gradnjo objekta, telovadnice v Podkorenu. A je usoda tega objekta odvisna tudi od prihodnosti pokala Vitranca. Ta ostaja del sporeda, vendar je tekmovalni koledar svetovnega pokala v alpskem smučanju odvisen tudi od volje predsednika mednarodne zveze (Fis) Johana Eliascha, ki je prevzel izključno pristojnost za določanje sporeda tekem za zgolj dve sezoni vnaprej.