Sporočilo mladim: Naj se naučijo, kako izgubljati z najmanj trpljenja

Najboljši slovenski slalomist zadnjih let Štefan Hadalin se je zadnje tri sezone spopadal izgorelostjo, zdaj je dal zdravje na prvo mesto in sklenil končati tekmovalno kariero. Ni več zdržal bremena pritiska. Zadajal si ga je sam, dodaja: "Ni nas veliko v Sloveniji, ki smo na vrhunski ravni v alpskem smučanju, in zato sem čutil dolžnost, odgovornost, da dosegam dobre rezultate." Njegov nasvet mladim smučarskim talentom je: "Da se naučijo, kako izgubljati z najmanj trpljenja."

Po čustvenem nastopu pred novinarji, ko je deset minut pojasnjeval razloge za konec kariere in se zahvalil tistim, ki so mu na poti najbolj pomagali – vmes pa nekajkrat zajokal –, si je Štefan Hadalin vzel nekaj minut, da se je zbral in nato odgovoril še ne nekaj dodatnih novinarskih vprašanj. "Imel sem težave z izgorelostjo," je priznal v izjavi za STA. "Spet mi je šlo zelo dobro in tudi nazadnje sem bil na treningih, še dober teden nazaj, konkurenčen tudi najboljšim. Imam hitrost in smučam dobro, tukaj sploh ni pomislekov, ampak meni so se začele dogajati nerazumljive situacije na tekmah, ko sem imel več vprašanj kakor odgovorov. Zato sem se ozrl vase in začel iskati odgovore znotraj sebe in prišel do spoznanja, da je treba narediti večje poteze kot pa samo to, da prilagodim program, če se bom želel dobro počutiti in se dobro imeti tudi zunaj smučanja."

Najbolj ponosen na srebrno kolajno iz Äreja

Hadalinova srebrna kolajna s svetovnega prvenstva 2019 na Švedskem Foto: Getty Images Bili so vzponi in padci, je večkrat dejal. Na svoje dosežke je ponosen. Lepi spomini bodo ostali. "Rezultatsko gledano tista srebrna kolajna s svetovnega prvenstva v Äreju. Pa ogromno življenjskih izkušenj, ogromno izzivov. Videl sem veliko sveta, spoznal veliko ljudi. Mislim, da so to stvari, ki se jih bom najraje spominjal," je povedal v pogovoru za Sportal in Planet TV. Tekmovalno smučanje je zahtevno, rekreativno pa velik užitek. "Seveda, to je bilo že doslej vedno lepo, ko sem šel z družino. Upam, da si bom zdaj vzel večkrat čas za takšne stvari. Pozimi zdaj tega nisem mogel oziroma nisem imel časa."

Zdaj je na prvem mestu zdravje, da si psihično opomore. Zato načrtov, kaj bo počel po smučarski karieri, še nima. "Najbolj se veselim, kaj mi bo imelo življenje za ponuditi, kaj me čaka. Tega se najbolj veselim. Veselim se tudi, da bom imel daljše in manj obremenjene poletne počitnice."

"Čutil sem dolžnost, odgovornost, da dosegam dobre rezultate"

Štefan Hadalin Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ključni razlog, da ne zmore več, so pritiski, ki si jih je zadajal zlasti sam. "Po naravi sem bil vedno predan temu in sem bil relativno zahteven do sebe in drugih. In sem nekako tukaj čutil največ zahtev. Hkrati pa je naš položaj tak. Ni nas veliko v Sloveniji, ki smo na vrhunski ravni v alpskem smučanju, in tudi zato sem čutil dolžnost, odgovornost, ker tekmujem na najvišji ravni, da se spodobi, da dosegam dobre rezultate." Iz teh besed razberemo, da je torej čutil, kot da vsa Slovenija nanj polaga preveliko breme, da bi zmagoval, postal najboljši.

"V našem športu se predvsem izgublja in manj zmaguje"

Težko se je spopadal s porazi, priznava. To sezono ni osvojil točke niti na eni tekmi. Foto: AP / Guliverimage Njegova zgodba je lahko dobra lekcija za mlajše smučarje. "Naj se že v mlajših letih začnejo zavedati, da je to, kar želijo doseči kot svoj cilj, stvar procesa in da so v tem procesu tako vzponi kot padci. Da se naučijo, kako izgubljati z najmanj trpljenja, ker v našem športu se predvsem izgublja in manj zmaguje. Redki so tisti, ki zmagujejo oziroma ki v našem športu rezultatsko dobivajo. Večino časa se izgublja. Tega se je treba naučiti že v mlajših selekcijah, da lahko to mirno sprejmeš."

Besede spodbude tekmecev in kolegov z vsega sveta

Po druženju z novinarji je Hadalin besede slovesa zapisal še na družabnem omrežju Instagram. Z besedami spodbude so se odzvali številni smučarji z vsega sveta. "Vse najboljše v prihodnosti," sta mu denimo napisal Marco Schwarz in Linus Strasser. "Nikoli se nisi predal. Lahko si ponosen nase," pa Julien Lizeroux. "Vse najboljše pri tem, kar te zdaj čaka," mu sporoča AJ Ginnis. "Bravo, Štef, za vse dosežke. Hvala za ves smeh. Srečno na novi poti," je na Instagramu objavila še ena nekdanja slovenska smučarka, ki je predčasno končala kariero, Tina Robnik.