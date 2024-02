Znova izredna novinarska konferenca na SZS: slovo še enega smučarja

Slovensko smučanje je izgubilo še enega tekmovalca. Po Meti Hrovat pred letom in pol ter Tini Robnik aprila se je za predčasen konec kariere odločil še Štefan Hadalin. Odločitev je pojasnil v solzah: "Kljub vsemu vloženemu delu in času in energiji sem prišel do točke, kjer ne zmorem več. Ne zmorem več preko občutkov, ki mi jih sporoča telo. Predvsem pa ne zmorem več prenašati pritiskov, ki jih prinaša tekmovalni ritem vrhunskega športa. Vseeno sem do zadnjega užival v procesu športnega treninga. Dal sem vse in še več. Morda celo preveč."

Pred petimi leti je bil srebrn na svetovnem prvenstvu v Äreju (kombinacija). Foto: Sportida Štefan Hadalin je v svetovnem pokalu nastopal od sezone 2016/2017. V tem obdobju je bil najboljši slovenski slalomist. V sezonah 2019, 2020 in 2021 je bil tik za najboljšimi, saj jih je končal kot 19., 20. in 22. slalomist. Ima devet uvrstitev v prvo deseterico in tudi uvrstitev na stopničke – v alpski kombinaciji je bil februarja 2019 v Banskem tretji. Na klasičnih tekmah je njegov največji dosežek sedmo mesto v slalomu v Madonni di Campiglio januarja 2020. Ima tudi kolajno s svetovnega prvenstva – v Äreju leta 2019 je bil srebrn v alpski kombinaciji. Dve leti pozneje je bil na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo sedmi v slalomu. Njegov najboljši olimpijski dosežek je osmo mesto iz kombinacije iz Pjongčanga leta 2018. Dve leti prej je bil svetovni mladinski prvak v kombinaciji. Trenerji so vselej govorili, da je garač in se je predvsem z zagnanim delom na treningih prebil do ekipe za svetovni pokal.

"Prišel sem do točke, na kateri ne zmorem več"

Po kratkem videu vrhuncev svoje kariere je Štefan na novinarski konferenci komaj zadrževal solze in je potreboval nekaj minut, da je lahko sporočil svojo odločitev: "Imam plonkec, da mi bo malo lažje. Običajno ga ne potrebujem, a je danes bolj čustvena priložnost. V zadnjih letih sem se soočal z veliko zdravstvenimi težavami. Kljub vsemu vloženemu delu in času in energiji sem prišel do točke, na kateri ne zmorem več. Ne zmorem več preko občutkov, ki mi jih sporoča telo. Ne zmorem več preko svojih čustev. Predvsem pa ne zmorem več prenašati pritiskov, ki jih prinaša tekmovalni ritem vrhunskega športa. Vseeno sem do zadnjega užival v procesu športnega treninga. Dal sem vse in še več. Morda celo preveč. Celotno življenje sem posvetil temu, da bi mi uspelo." Ob teh besedah so ga čustva premagala in je zajokal.

"Na poti vzponov in padcev sem dosegel rezultate, na katere sem ponosen"

Foto: STA/Katja Kodba "In mi je. Morda ne vse, kar sem si zadal, ampak vseeno marsikaj, kar sem si samo upal sanjati. Na poti vzponov in padcev sem dosegel rezultate, na katere sem ponosen. In mi bodo za vedno ostali v lepem spominu. V tem lepem, a brutalnem športu sem po skoraj desetih letih po prvem nastopu v svetovnem pokalu ostal telesno zdrav in skoraj brez poškodb, kar je lep uspeh. Spoznal sem veliko dobrih ljudi, s katerimi smo stkali prijateljstva. Vseeno sem se srečeval z izzivi, strahovi, ki so se mi zdeli nepremostljivi, a mi jih je uspelo vedno premagati. Rad bi se zahvalil družini, prijateljem, strokovnim delavcem, smučarski zvezi, opremljevalcem, pokroviteljem in mojim osebnim partnerjem."

Slovo v Kranjski Gori: Želim si, da bi mi ta dan ostal v lepem spominu

Želi si, da ima konec njegove športne poti tudi nauk za ostale športnike in vse, ki šport in športnike spremljajo. "Profesionalna kariera je zelo zahteven poklic, ki ni samo poklic, ampak poslanstvo, odgovornost, odrekanje in s seboj prinese kar nekaj pritiskov. Je privilegij lovljenja psihofizičnih limitov posameznika. Za mene je bil to način življenja. Vsak korak sem posvetil temu. Želim si tudi, da bi bilo več razumevanja med ljudmi in med vsemi, ki športnike spremljajo in za njim stiskajo pesti. Tudi mi smo samo ljudje, ki imamo svoja čustva in dostojanstvo. Zahvala gre tudi vsem, ki ste stiskali pesti zame, pred ekrani in v živo. Torej v Kranjski Gori, na pokalu Vitranc, se bom uradno poslovil od svoje športne poti. Ne vem še, v kakšni obliki. Želim si, da bi mi ta dan ostal v lepem spominu. V preostanku sezone pa ne bom več nastopal."

Kaj se je v zadnjih treh sezonah dogajalo s Hadalinom

To sezono je ostal brez točk. Foto: Guliverimage Vrhničan je v času božično-novoletnih praznikov leta 2021 izpustil prvih nekaj tekem (uradno zaradi poškodbe), nato pa 19. januarja 2022 oznanil, da iz osebnih razlogov prekinja sezono in ga ne bo niti na olimpijske igre v Peking. Zgodba se je ponovila prejšnjo zimo, ko je odšel domov sredi svetovnega prvenstva. Za razlog je navedel slabo psihofizično stanje. Konec sezone se je vrnil na tekme in marca v prvem veleslalomu v Kranjski Gori s 17. mestom osvojil svoje zadnje točke v svetovnem pokalu. Po pokalu Vitranc je z besedami: "Bo treba razmisliti, kako naprej," namignil, da razmišlja o koncu tekmovalne kariere. A se je odločil za nov začetek in bil septembra že na prvi pogled videti precej bolje kot v prejšnjih dveh sezonah. Takrat je v pogovoru za Sportal dejal: "Počutim se dobro. Mislim, da zdaj še bolj poslušam svoje telo in se pravilno obračam. Tako želim nadaljevati, da bi mi to uspevalo vso sezono. Da bom dajal sebe na prvo mesto. Da bom čim bolj pazil nase, da ne bom spet prevozil te rumene luči." A vsaj rezultatsko se tudi ta sezona ni razpletala po njegovih željah. Nastopil je na devetih tekmah in vselej ostal brez točk. In to zagotovo vpliva na športnikovo psiho.