"Teči še ne morem, bolj ali manj normalno hodim, kar je odlično"

Najboljši slovenski smukač zadnjega desetletja Boštjan Kline bo izpustil še drugo sezono. Lani aprila je utrpel odprt zlom golenice. Okreval naj bi v pol leta, a je prišlo do zapletov: nekroza tkiva, luknjo so mu zaprli tako, da so presadili kožo. Kost se ni celila, zato je bil letos operiran že šestič. Še danes ne more teči, se je pa kost vendarle začela celiti. Je vztrajen ter smučanja in tekmovanj še ni odpisal.

Boštjan Kline Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Boštjan Kline je bil pred šestimi leti 10. smukač svetovnega pokala, ima tudi tri uvrstitve na zmagovalni oder (v Kvitfjellu je leta 2017 tudi zmagal). Po koncu sezone 2021/2022 pa si je ob padcu na treningu na smučišču Na Žlebeh zlomil golenico. Sprva so upali, da bo okreval in nared že za prejšnjo sezono, a rehabilitacija ni šla po načrtih. Prišlo je do nekroze (odmrtja tkiva pod kožo, mišico), sledilo je še šest posegov, pet operativnih. Letos marca je slikanje pokazalo, da se kost ne celi dobro. Bila je zaceljena le petodstotno, namesto pričakovanih 90 odstotkov. Sledila je še ena operacija.

Na nedavni predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani je bil prisoten tudi Kline, z nasmehom na obrazu in odločenostjo, da še ni rekel zadnje besede v alpskem smučanju. Tako je bilo zato, ker ima prvič po letu in pol dobre novice. "Vsekakor sem imel drugačno poletje kot drugi, a moram reči, da je bilo precej dobro, sploh glede informacij, ki so jih podali zdravniki, da se kost celi, da se rehabilitacija odvija v pravi smeri. Lahko sem začel tudi malo več delati v fitnesu in malo intenzivneje trenirati. Zaradi bolečine še ne morem teči, lahko pa bolj ali manj normalno hodim, kar je odlično. Konec leta imam še kontrolni CT, ko bodo zdravniki povedali, kako je videti končna slika."

Kako bo obul smučarski čevelj na bulo, ki jo ima

Boštjan Kline Foto: SloSki Takrat bo morda jasnejša tudi časovnica vrnitve na sneg. Prvi izziv bo sicer obuti smučarski čevelj. V golenico so vstavili tako imenovani žebelj, ga privili z vijaki in zaradi nekroze tkiva tudi presadili kožo. Posledica vseh posegov je bula na nogi. "Recimo, da konec leta zdravniki rečejo, da je videti dobro, da se je zacelilo, preraslo, potem jaz mislim, da bi lahko v začetku februarja ali marca malo preizkusil pancerje, kako bi jih lahko obul na to kost in bulo, ki jo imam. In hkrati bi potem tudi stopil na sneg." To pomeni, da bo izpustil še drugo tekmovalno sezono. "Realno gledano moram reči, da so tekme še malo oddaljene, a vedno se lahko zgodi kak preskok, kak mali čudež. A realno gledano in z mojega zornega kota in seveda zdravnikovega: če se dobro zaceli in rehabilitira, mislim, da bodo to sezono bolj na sporedu treningi kot pa tekmovanja."

Marca bo dopolnil 33 let. Izpustil bo torej še drugo sezono. Marsikdo bi že obupal, a on vztraja. Zato ga vprašamo, kaj ga žene naprej. "Želja po doživetju tekmovanja, po tem, da spet stopim na sneg. Občutki na smučeh, občutki na smučanju, ki jih doživljaš, ki jih dobivaš na treningih, tekmovanjih, to je tisto, ker je primarnega pomena zame."

"Precej pogrešam smučanje. Hala bogu lahko tekme gledam po televiziji in zelo rad jih spremljam. Da, pogrešam tekmovanja in te občutke, ki jih doživljaš na snegu," pripoveduje Kline. Zanimivo: če motokrosist Tim Gajser letos po poškodbi stegnenice ni mogel gledati dirk, ker mu je bilo tako težko, da ni bil zraven, Kline s tem nima težav. "Z velikim veseljem jih gledam. Zraven razmišljam, kaj je kdo naredil, kje bi se dalo kaj bolje narediti, kako so naši odpeljali in podobno. Zelo mi je prijetno gledati."

Slokarjeva: Potočila sem tudi kakšno solzo

Andreja Slokar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Andreja Slokar. Tudi ona pravi, da je lahko gledala tekme reprezentančnih kolegic in tekmic. "Da, jaz sem gledala vse. Priznam, da sem potočila tudi kakšno solzo, ker mi je bilo malo hudo, ker ne morem biti tam." Okrevanje je bilo uspešno, o poškodbi ne razmišlja več. "Sem se trudila že od samega začetka, da se ne bi kaj preveč zapletala glede te poškodbe. Ne maram, da mi ostaja tukaj zadaj v mislih, da sem bila poškodovana. Pač, ko sem prvič stopila na sneg, sem si rekla: koleno je dobro, sicer ne bi bila na snegu. Gremo." Prejšnjo zimo je zaradi strgane križne vezi izpustila.

"Na vsaki tekmi bom držal pesti"

Martin Čater Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kline se pogosto sliši z reprezentančnimi kolegi. V prejšnji zimi sta v smuku točke osvojila samo dva Slovenca: Miha Hrobat je bil 30. smukač svetovnega pokala, Martin Čater 42. "Poročajo malo, kako je na treningih, kako je bilo v Čilu, kako jim gre. Se kar precej slišimo. In se pogovorimo o določenih stvareh." Kar nekaj težav so imeli z vremenom: v Čilu so bili pet tednov, a sta bila za trening prava samo dva (sneg in veter). "Definitivno je moja največja želja, da jim bo šlo dobro. Na vsaki tekmi bom držal pesti in navijal, kot se spodobi." Uvodni smuk naj bi bil čez mesec dni v Zermattu, a lani je ta že odpadel.