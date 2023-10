Izziv je ostati najtrofejnejša športna organizacija v Sloveniji #video

"Vsi skupaj imamo izziv, da ostanemo najtrofejnejša športna organizacija v Sloveniji. Ni odveč, če še enkrat spomnimo, da vi in vaši predhodniki držite 50 odstotkov vseh medalj v slovenskem prostoru, kar je izjemen podatek," je danes na predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani povedal njen direktor Uroš Zupan. Več kot sto športnic, športnikov, trenerjev, vodij in predsednikov panog že nestrpno odšteva dneve do začetka zimske sezone.

Smučarska zveza Slovenije že pogleduje proti novi sezoni. Športnice in športniki pod njenim okriljem se bodo v prihajajoči zimi borili na domačih tekmah svetovnega pokala v Planici, na Ljubnem, v Kranjski Gori in na Rogli, skupno pa v sezoni 2023/24 na več kot 200 tekmah najvišje ravni.

Najtrofejnejša športna organizacija v Sloveniji

"Drage športnice, dragi športniki, lepo vas je videti v takem številu tik pred začetkom sezone. Predvsem me veseli, da ste vsi videti zdravi in da ste pripravljeni na nove izzive. Sezona bo polna izzivov, letos sicer večjih tekmovanj ni, razen za skakalce, ki jih čaka svetovno prvenstvo v poletih. Kljub temu verjamem, da imate pred sabo vsak svoj izziv. Vsi skupaj pa imamo izziv, da ostanemo še vedno najtrofejnejša športna organizacija v Sloveniji. Ni odveč, če še enkrat spomnimo, da vi in vaši predhodniki držite 50 odstotkov vseh medalj v slovenskem prostoru, kar je izjemen podatek. O zmagah in stopničkah v svetovnem pokalu in na svetovnih prvenstvih sploh ne bi izgubljal dodatnih besed. Za nami je zelo pestra sezona svetovnih prvenstev, tudi doma v Planici, kjer so bili prav tako doseženi izjemni rezultati. Rad bi se tudi zahvalil tistim, ki so v ozadju, torej mojim sodelavcem tako na terenu kot v pisarnah, v kombijih, za masažnimi mizami in za smučmi, ki jih je treba pripraviti. Hvala vsem tistim, ki tako ali drugače skrbite, da ta pogon deluje 365 dni v letu. Smo redki ali pa celo edina zveza, ki celo leto skrbimo za ta program. Želimo, da je čim boljši, da imate čim boljše pogoje, da se potem lahko skupaj veselimo izjemnih rezultatov. Želim vam čim več zdravja, obilo uspeha in predvsem iskro v očeh in obilo užitkov pri tem, kar počnete," je na tradicionalni predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani več kot sto športnic, športnikov, trenerjev, vodij in predsednikov panog nagovoril direktor SZS Uroš Zupan.

Že konec oktobra bodo na delu deskarji prostega sloga in pa alpski smučarji in smučarke na tradicionalni ledeniški otvoritvi sezone v Söldnu v Avstriji. Kmalu se bodo v boje na mednarodni sceni podali še skakalci, pa biatlonci, smučarski tekači …

Nekaj naših najbolj znanih zimskih športnic in športnikov nam je na kratko predstavilo potek priprav in razkrilo pričakovanja v zimi 2023/24.