Pomembne skandinavske informacije: Upam, da še dobimo takšno priložnost #video

"S puncami kažemo, da na treningih delamo nekaj prav, da so ti dobro zastavljeni, to nas je tudi pripeljalo do rezultatov. Rezerve so še, skoki še niso popolni, veseli pa me, da mi kljub napaki uspe doseči vrhunski rezultat. Po dveh zmagah v Rasnovu sem si za cilj zadala še zmago v Klingenthalu, da bi bil to res pravi niz," pred zaključkom poletnega grand prixa konec tedna v Nemčiji, kjer bo prejela lovoriko za novo skupno zmago poletne velike nagrade, pravi nepremagana Nika Križnar. Gorenjka je tako s poletno sezono zadovoljna tudi z izkušnjo iz Stockholma, kjer so obiskali vetrovnik in dobili kar nekaj pomembnih informacij

Šest individualnih tekem poletnega grand prixa, šest zmag Nike Križnar, ki je v poletni sezoni, v kateri konkurenca sicer ni bila najmočnejša, še nepremagana. Triindvajsetletnica si je tako pred tednom dni v Rasnovu pred koncem poletne velike nagrade zagotovila skupno zmago, kar ji je uspelo tretjič v karieri.

"Niti nisem vedela, da je to tretja skupna zmaga, ne štejem toliko, ne razmišljam še toliko o tem, saj smo vendarle šele sredi pripravljalnega obdobja na zimo, ki je še vseeno najbolj pomembna. Morda konkurenca res ni bila najmočnejša, a kdor je, je, kogar ni, ni," je na druženju z novinarji po enem od kondicijskih treningov v Kranju dejala Gorenjka, ki si je pred dobrim tednom v Romuniji najprej oder delila z Emo Klinec, na drugi tekmi pa je bil oder povsem slovensko obarvan. Križnarjevi in Klinčevi se je na tretjem mestu pridružila še Nika Prevc.

"Trojne zmage si lahko samo želiš. Zok (trener Zoran Zupančič, op. a.) se je pred drugo tekmo še pošalil, da gremo na trojno zmago, pa sem mu rekla, naj ne pritiska preveč na nas, ker nikoli ne veš, kako se stvari obrnejo. Na koncu je šlo vse v pravo smer, končalo se je vrhunsko. Težko si želiš kaj več od trojne zmage. Najlepše je na odru stati z rojakinjami."

Največ rezerv v gibljivosti in letu na večjih skakalnicah

Križnarjeva kljub zmagovitemu nizu priznava, da je prostora za izboljšave še kar nekaj. "Rezerve so še, skoki še niso popolni. Še vedno si kdaj privoščim kakšno napako, ampak sem vesela, da mi kljub napaki uspe doseči vrhunski rezultat. Ostati moram mirna. Rezerve, ki jih imam trenutno, so v gibljivosti in letu na večjih skakalnicah, tako da bo Klingenthal, ki prihaja, zame, predvidevam, težji."

O izkušnji v vetrovniku Skakalke so septembra v Stockholmu prvič izkusile vetrovnik, ki jim je dal kar nekaj prepotrebnih informacij. "Super izkušnja, prve dni smo se malo lovili, drugače pa res dobrodošla izkušnja, po kateri šele res vidiš, kje imaš rezerve. Upam, da bomo podobno priložnost v prihodnost še dobile."

Klingenthal bo zahtevnejši

Tako skakalke kot skakalci bodo poletni grand prix končali konec tedna na nemškem prizorišču, kjer tekmovalke čaka posamična preizkušnja in tekma mešanih ekip.

"Tokrat se znajo na tekmi pojaviti tudi ostale tekmovalke, ki jih zdaj ni bilo, konkurenca zna biti močnejša. Glede na to, da sem v Rasnovu prišla še do dveh zmag, sem si zadala še en cilj, da zmagam še v Klingenthalu, da bo res pravi niz. Bo pa zahtevno. Bomo videli, pustimo se presenetiti."

Dolgo in daleč je vlekla ženske skoke Daniela Iraschko-Stolz je končala dolgo skakalno kariero. Foto: Sportida "Zadnje čase je veliko manjkala, smo jo vsi kar malo pogrešali, ker je super punca, super oseba, a odločila se je, kot se je, kot se je pri nas na primer Špela (lani je kariero končala Špela Rogelj, op. a.). Želim ji lepo drugo kariero, lepo nadaljnjo pot v življenju, da se ji uresniči še kakšna želja. Dosegla je ogromno, verjamem, da je bila za marsikatero punco idol. Mislim, da je vlekla ženske skoke daleč in dolgo časa," je o koncu kariere 39-letne avstrijske veteranke Daniele Iraschko-Stolz dejala Križnarjeva. Sportal Konec kariere ene najboljših smučark skakalk

Zahtevna dva meseca

Zimsko sezono bodo skakalke za razliko od lani, ko so tekmovale že v začetku novembra v Wisli na kombinaciji ledene smučine in plastike, tokrat znova začele šele decembra v Lillehammerju.

Skakalke prva tekma nove sezone svetovnega pokala čaka čez dva meseca, 2. decembra v Lillehammerju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ta dva meseca bosta kar zahtevna, saj je najtežje ohraniti občutke do same zime. A če bom delala to, kar trenutno, me nima biti česa strah. Moram si zaupati in delati, kot sem do zdaj, ob tem pa popraviti nekaj stvari, ki mi trenutno še malo manjkajo. S puncami kažemo, da na treningih delamo nekaj prav, da so ti dobro zastavljeni, to nas je tudi pripeljalo do rezultatov. Vse to je dobro tudi za zimo, da vemo, da zmoremo in da smo dovolj močni."

Prva tekma svetovnega pokala skakalke čaka točno čez dva meseca, 2. decembra.