Neustavljiva Nika Križnar skupna zmagovalka grand prixa, tudi Ema Klinec na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar je zmagala še na peti tekmi poletnega grand prixa in potrdila skupno zmago.

Nika Križnar je zmagala še na peti tekmi poletnega grand prixa in potrdila skupno zmago. Foto: SloSki

Smučarski skakalci in skakalke po mesecu in pol v Rasnovu nadaljujejo tekmovalni poletni grand prix. Neporažena Nika Križnar je zmagala še na peti zaporedni tekmi velike nagrade in si zagotovila skupno zmago. Slovenski uspeh v okrnjeni konkurenci je z drugim mestom dopolnila Ema Klinec, ki je skakala prvič v novi sezoni grand prixa. Ajda Košnjek je bila 5., Katra Komar 14., Nika Prevc pa 17. Prvič po grdem padcu na februarskem svetovnem prvenstvu v Planici bo na uradni mednarodni tekmi nastopil Peter Prevc.