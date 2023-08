Nika Križnar še enkrat izjemna: Ne vem, kaj naj sploh rečem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Križnarjeva je danes na Poljskem slavila po podobnem scenariju kot nazadnje v Franciji. Vodila je že po prvi seriji z 98,5 metra dolgim skokom pred Japonko Saro Takanaši in Kanadčanko Alexandrio Loutitt. Po polovici tekme je bila Nika Prevc (99,5 m) četrta, Ajda Košnjek (94,5 m) na 12. in Katra Komar (92 m) na 14. mestu.

V drugi seriji je Križnarjeva z najdaljšim skokom (102 m) le še potrdila vodstvo in zmago, na koncu je imela pred japonsko tekmico 15 točk prednosti. Na tretjem je ostala Kanadčanka.

Nika Križnar Foto: SloSki

"Sanjam, ali se to res dogaja?"

"Zelo sem zadovoljna s svojimi skoki. Mogoče je bil prvi skok malce slabši, a vseeno sem potem v drugem veliko nadomestila, ker sem naredila res vrhunski skok. Doskok je bil danes popoln. Ne vem, kaj naj sploh rečem. Tretja zmaga v poletni veliki nagradi. Sanjam, ali se to res dogaja? Uživati čim dlje časa v tem. Jutri osredotočenost na še eno tekmo, potem pa na zaslužen počitek," je po zmagi povedala Nika Križnar.

Prevčeva (98,5 m) je zadržala četrto mesto iz prve serije, do stopničk so ji zmanjkale štiri točke in pol. Za dve mesti je napredovala Košnjekova (90 m), prav tako pa Komarjeva (92 m), ki sta se povzpeli na končno deseto oziroma 12. mesto.

Danes popoldne ob 15. uri bodo v Szczyrku popoldne nastopili še skakalci, v nedeljo pa bosta na tem poljskem prizorišču še po ena tekma v ženski in moški konkurenci.

